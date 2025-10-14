Изменения в зарплате и страховых взносах в 2026 году: что важно знать бухгалтеру

Новые правила для директоров и фиксированные взносы ИП

С 2026 года вводится требование начислять страховые взносы с заработка руководителей даже при окладе ниже МРОТ. Это изменение направлено против схем, когда директора формально получают минимальную зарплату. Теперь база для начисления должна быть не ниже установленного минимума.

Кроме того, ИП в 2026 году будут платить фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование в размере 57 390 рублей, а с доходов свыше 300 000 рублей — дополнительный платеж 321 818 рублей.