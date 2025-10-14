Изменения в зарплате и страховых взносах в 2026 году: что важно знать бухгалтеру

С 2026 года работодателей и бухгалтеров ждет целый комплекс обновлений, влияющих на расчет заработной платы и страховых взносов. Изменения затронут не только размеры выплат, но и порядок их администрирования. Рассказываем о предстоящих изменениях и как к ним подготовиться, чтобы встретить 2026 год с необходимыми знаниями.
МРОТ 2026: рост на 20% и влияние на зарплаты
Главное изменение в сфере выплат на 2026 год — повышение минимального размера оплаты труда. С 1 января 2026 года МРОТ вырастет на 20% и составит около 27 093 рублей. Это повлияет на всю систему оплаты труда: оклады, доплаты и премии, установленные на уровне минималки, должны быть скорректированы. Бухгалтерам нужно быть готовым к пересмотру штатных расписаний и контролю соблюдений нового минимума при расчете отпускных и пособий.
Предельная база по страховым взносам 2026
В 2026 году увеличивается максимальная сумма зарплаты, с которой начисляются страховые взносы. Она составит 2,417 млн рублей в год. До этой суммы взносы начисляются по полной ставке 30%, а на доход свыше — по сниженной ставке 15%. То есть для сотрудников с высокой зарплатой расходы работодателя на взносы станут больше.
Новые правила для директоров и фиксированные взносы ИП
С 2026 года вводится требование начислять страховые взносы с заработка руководителей даже при окладе ниже МРОТ. Это изменение направлено против схем, когда директора формально получают минимальную зарплату. Теперь база для начисления должна быть не ниже установленного минимума.
Кроме того, ИП в 2026 году будут платить фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование в размере 57 390 рублей, а с доходов свыше 300 000 рублей — дополнительный платеж 321 818 рублей.
Льготные тарифы страховых взносов: кого сохранят
Правительство планирует оптимизировать льготные тарифы. Компании в приоритетных отраслях — промышленность, транспорт, IT, электроника — сохранят сниженные ставки. А вот торговля, строительство и добыча полезных ископаемых, вероятно, перейдут на общие тарифы 30% / 15%.
Новый порядок уведомлений по НДФЛ и взносам
С 2026 года вводится новый порядок уведомлений по НДФЛ и страховым взносам.
Работодатели смогут подавать прогнозные уведомления — рассчитывать ожидаемые суммы налогов и взносов за оставшиеся месяцы года.
Если фактические показатели окажутся выше, нужно будет отправить уточнение.
Взносы на травматизм и индексация пенсий
Тарифы на страхование от несчастных случаев останутся прежними. Организации могут подать заявление на скидку по взносам на травматизм для 2026 года — это поможет сократить расходы.
С 1 апреля 2026 года страховая часть пенсий будет индексироваться по темпам роста зарплат, а не только по инфляции. Это изменение повысит значение «белых» зарплат для будущих пенсионных накоплений.
Как подготовиться бухгалтеру к изменениям по выплатам 2026
2026 год принесет не только рост МРОТ, но и ужесточение контроля за начислениями и отчетностью.
Чтобы минимизировать риски, бухгалтеру стоит:
обновить расчетные таблицы и шаблоны;
проверить, соответствует ли зарплата МРОТ;
уточнить отраслевой тариф по взносам;
подготовить систему прогнозных уведомлений по НДФЛ;
пересчитать фонд оплаты труда с учётом новых ставок.
а если руководитель работает неполный рабочий день?
не очень понятно, откуда такая сумма?