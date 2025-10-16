Что ждет ИП в 2026 году: новый лимит для НДС на УСН, изменения по патенту, отмена льгот по взносам / БухСтрим

Новый лимит по НДС на УСН

Начнем с самого больного изменения для ИП — снижения в 6 раз лимита для перехода к уплате НДС на УСН. Сейчас он составляет 60 млн рублей. Если ваш доход превысил этот порог в 2024 году, то с января 2025 вы становитесь плательщиком НДС. Если лимит превышен в течение года, то вы начинаете уплачивать НДС с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения.

И вот этот лимит снижают до 10 млн рублей.

Если будут применены те же правила, то бизнес на УСН, который в 2025 году уже превысил лимит доходов в 10 миллионов, попадает на уплату НДС с 1 января 2026 года. А это огромное количество малых предприятий и ИП.

10 млн в год, это 833 с небольшим тысячи в месяц и чуть меньше 28 000 в день. Это ниже нормальной выручки даже небольшого магазина или точки общепита.

Что делать?

1. Определитесь с размером доходов, расходов и налоговой нагрузкой. Прикиньте, попадете ли вы на уплату НДС в 2026 году, исходя из уже полученных в 2025 году доходов.

Проанализируйте расходы — они все имеют документальное подтверждение? Поставщики выставляют вам товары и услуги с НДС?

Насколько изменится ваша нагрузка, если вы будете платить НДС по пониженным ставкам — 5% или 7%? Какой будет нагрузка, если вы перейдете на уплату НДС по полной ставке (20% пока!, но она может вырасти до 22% в 2026 году).

Воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором.

2. Исходя из анализа данных примите решение остаться на УСН или перейти на иной режим налогообложения. Одной из альтернатив, которые сейчас активно рассматривают эксперты — АУСН.

Одни из главных условий применения этого режима: численность работников до 5 человек и доход до 60 млн. ИП на УСН может перейти на АвтоУСН в течение года, т.е. хоть прямо сейчас при условии соответствия (убедитесь, что вы подходите и под другие условия). Изменения лимита для АУСН пока не рассматривают, но впереди еще два с половиной месяца и все может измениться.

Проверить возможность применения АУСН можно с помощью чек-листа.

3. Если приняли решение остаться на УСН и платить НДС или вообще перейти на ОСНО, подготовьтесь к работе с налогом — изучите правила формирования первички, ведения книг покупок и продаж, заполнения декларации и настройку 1С.