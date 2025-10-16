Что ждет ИП в 2026 году: новый лимит для НДС на УСН, изменения по патенту, отмена льгот по взносам / БухСтрим

Мы также подготовили для вас полезные инструменты и инструкции, вы сможете найти их по ссылкам под видео. О каких изменениях будем говорить:
Новый лимит по НДС на УСН.
Повышение ставки НДС до 22%.
Изменения по патенту.
Фиксированные взносы ИП в 2026 году.
Взносы по работникам — отмена льгот для МСП.
Другие изменения, которые вы могли не заметить, но не менее существенные.
Новый лимит по НДС на УСН
Начнем с самого больного изменения для ИП — снижения в 6 раз лимита для перехода к уплате НДС на УСН. Сейчас он составляет 60 млн рублей. Если ваш доход превысил этот порог в 2024 году, то с января 2025 вы становитесь плательщиком НДС. Если лимит превышен в течение года, то вы начинаете уплачивать НДС с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения.
И вот этот лимит снижают до 10 млн рублей.
Если будут применены те же правила, то бизнес на УСН, который в 2025 году уже превысил лимит доходов в 10 миллионов, попадает на уплату НДС с 1 января 2026 года. А это огромное количество малых предприятий и ИП.
10 млн в год, это 833 с небольшим тысячи в месяц и чуть меньше 28 000 в день. Это ниже нормальной выручки даже небольшого магазина или точки общепита.
Что делать?
1. Определитесь с размером доходов, расходов и налоговой нагрузкой. Прикиньте, попадете ли вы на уплату НДС в 2026 году, исходя из уже полученных в 2025 году доходов.
Проанализируйте расходы — они все имеют документальное подтверждение? Поставщики выставляют вам товары и услуги с НДС?
Насколько изменится ваша нагрузка, если вы будете платить НДС по пониженным ставкам — 5% или 7%? Какой будет нагрузка, если вы перейдете на уплату НДС по полной ставке (20% пока!, но она может вырасти до 22% в 2026 году).
Воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором.
2. Исходя из анализа данных примите решение остаться на УСН или перейти на иной режим налогообложения. Одной из альтернатив, которые сейчас активно рассматривают эксперты — АУСН.
Одни из главных условий применения этого режима: численность работников до 5 человек и доход до 60 млн. ИП на УСН может перейти на АвтоУСН в течение года, т.е. хоть прямо сейчас при условии соответствия (убедитесь, что вы подходите и под другие условия). Изменения лимита для АУСН пока не рассматривают, но впереди еще два с половиной месяца и все может измениться.
Проверить возможность применения АУСН можно с помощью чек-листа.
3. Если приняли решение остаться на УСН и платить НДС или вообще перейти на ОСНО, подготовьтесь к работе с налогом — изучите правила формирования первички, ведения книг покупок и продаж, заполнения декларации и настройку 1С.
Специально для бухгалтера подобные инструкции в виде экспертных статей, вебинаров и курсов мы собрали в одной подписке — Клерк.Премиум. Как подписчик вы также получите доступ к базе вопросов и ответов и сами сможете задавать экспертам вопросы.
Новая ставка НДС
Еще одна неприятность, которая затрагивает не только ИП и все виды бизнеса — от малого до крупного — это повышение ставки НДС с 20% до 22%.
Всем ясно, что повышение ставки налога скажется на ценах абсолютно всего — и товаров и услуг. Даже несмотря на то, что льготные ставки по детским товарам, продуктам и другим льготным категориям обещают сохранить на уровне 10%.
ИП на УСН, которые перешли на уплату НДС по полной ставке и ИП на ОСНО, сейчас должны пересмотреть ценовую политику на 2026 год, с учетом повышения ставки налога, пересмотреть длящиеся договоры и убедиться, что они составлены так, что предусматривают возможность увеличения цены поставки из-за изменения ставки.
Остальные предприниматели также должны оценить долю расходов, приходящуюся на контрагентов с НДС — насколько такие расходы вырастут в 2026 году.
Изменения по патенту (ПСН)
Для ИП на патенте тоже произойдут серьезные изменения. Порог для применения патента меняется с 60 млн до 10 млн рублей.
Это значит, что если в 2025 году вы превысите лимит в 10 млн, то не сможете получить патент в 2026 году. Надежды, что будет какой-то переходный период и 2026 год будет исключением и разрешат учитывать старый лимит доходов в 2025 году для перехода на ПСН в 2026 нет никакой.
Поэтому ИП стоит заранее озаботиться сменой системы налогообложения для своей деятельности, если они переходят лимит уже в этом году.
Как правило, ИП на патенте применяет также УСН, но мы с вами уже знаем, что превышение такого же по сумме лимита на упрощенке теперь ведет к уплате НДС. Так что придется учесть не только потерю права на патент и переход к упрощенке, но и резкий рост налоговой нагрузки из-за НДС.
В 2026 году предприниматели на патенте потеряют право применять его для некоторых видов деятельности:
оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автотранспортом;
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы;
розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов.
ПСН можно будет применять рознице, где торговля происходит через объекты нестационарной торговой сети.
Проще говоря, ИП не может теперь применять патент при торговле в магазине и при грузоперевозках.
Для ИП-москвичей потеря права на розничную торговлю на ПСН также означает новую обязанность — уплату торгового сбора.
Еще одно важное изменение. Для разнообразия позитивное. С 2026 года, если у ИП изменились физпоказатели (например, количество сотрудников, автобусов и т. д.), он сможет подать заявление, по которому ему выдадут новый патент взамен прежнего и налог пересчитают.
Подать заявление на изменение надо в течение 10 дней со дня изменения физических показателей.
Сумму налога по ранее выданному патенту пересчитают исходя из срока действия этого документа с даты начала его действия до даты начала действия нового патента.
Фиксированные взносы ИП-2026
За 2026 год ИП заплатят фиксированные взносы в размере 57 390 руб.
Если годовой доход ИП превышает 300 000 рублей, то предприниматель платит дополнительный 1% взносов с суммы превышения.
Предельная (максимальная) сумма дополнительного взноса на 2026 год — 321 818 рублей.
Для предпринимателей, которые имеют не только статус ИП, но также ведут деятельность в качестве частнопрактикующих лиц (это арбитражные управляющие, оценщики, адвокаты, нотариусы и т.д.) вводится новое правило с 2026 года — они буду уплачивать фиксированные взносы независимо от наличии нескольких статусов. Сейчас, если ты ИП и при этом еще, например, оценщик, то фиксвзносы нужно заплатить дважды.
1% дополнительных взносов также будет уплачиваться с учетом доходов по всей деятельности такого лица, а не по каждой отдельно.
Расчет дополнительного взноса в 1% с 2026 года также меняется, вернее уточнен его расчет. Вы сможете подробнее прочитать об этом, посмотреть примеры расчетов и сводную таблицу с формулами для разных режимов налогообложения в этой статье.
Отмена льгот для МСП по взносам
Для ИП с работниками неважные новости по взносам — для большей части малого и среднего бизнеса будут отменены пониженные тарифы страховых взносов.
В 2025 году МСП считают взносы по работникам с учетом МРОТ:
ставка 30% действует на заработок до 1,5 МРОТ;
ставка 15% — на заработок свыше 1,5 МРОТ.
С 2026 года ставка будет одна — 30%.
Пониженные взносы сохранят только для МСП из некоторых приоритетных сфер: обработка, производство, транспорт и др. Точного перечня пока нет.
Кроме нагремевших изменений есть и другие. За новостями о повышении НДС или о снижении лимита для НДС на УСН и патента вы могли их пропустить, а ведь тоже серьезно отразятся на работе ИП в 2026 году.
Какие еще изменения вас ждут:
Отмена региональных льгот по ставкам налога на УСН. Регионы могут сейчас самостоятельно снижать ставки по УСН — например, установить 1% единого налога по объекту «доходы» и 5% по «доходам минус расходы». С 2026 года льготные ставки смогут получать только компании из приоритетных сфер деятельности. Это, к примеру, образование, IT, медицина и производство. Для остального бизнеса ставка станет стандартной.
С 1 марта 2026 года на деятельность по покупке, хранению, поставке и продаже никотинсодержащей продукции нужно получать лицензии. Придется уплачивать госпошлины. Например, за лицензию на торговлю такой продукцией нужно будет платить 20 000 рублей ежегодно.
С 1 января 2026 года МРОТ будет 27 093 рубля. Нужно будет увеличить зарплату сотрудников, если она ниже этого уровня. Напоминаю, что в МРОТ для работников, которые трудятся в местностях с районным коэффициентом или северной надбавкой, эти коэффициенты и надбавки не входят, их надо начислять сверху!
Расширят права ФНС при проверках с 2026 года. Например, выемку документов смогут проводить не только в рамках выездной проверки, а при выездной проверке смогут проверить не только три предшествующих году проверки года, но и налоговые периоды текущего года. Пример: ВНП назначена в октябре 2026 года, проверить смогут не только 2023 -2025 годы, но и период с января по сентябрь 2026.
Изменятся правила переноса сроков уплаты налогов. Сразу оговорюсь — не в пользу налогоплательщиков. Срок уплаты налогов в случае, когда последний день срока уплаты попадает на нерабочий день, переносится на предшествующий рабочий день. Т.е. если сейчас срок уплаты попадает на субботу, то он переносится на понедельник, а с 2026 года последним днем для уплаты станет пятница — перед той самой субботой.
За внесение сведений об обороте товаров с маркировкой начнут брать госпошлину. Пока размер такой пошлины неизвестен. До сих пор продавцы маркированных товаров платили только за коды для маркировки.
Надеюсь, видео и ссылки помогут вам лучше разобраться во всех изменениях. Не забудьте подписаться на канал, чтобы смотреть больше полезных видео. И подключите бухгалтерскую подписку Клерк.Премиум. Вам она точно пригодится!
