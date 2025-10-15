✅ Как подготовиться к переходному периоду и налоговой реформе 2026: чек-лист с рекомендациями для бухгалтера

С 1 января 2026 года в силу вступает налоговая реформа, которая внесет много изменений в работу бухгалтера. Проведите ревизию учета в организации уже этой осенью, чтобы с 1 января 2026 года перейти на новые налоговые и бухгалтерские правила без штрафов и аврала.

Собрали самые важные нововведения 2026 года и составили чек-лист, чтобы помочь вам подготовиться к изменениям уже осенью 2025 года.

1. Проверить изменения в налоговом законодательстве

Что сделать Срок Комментарий Изучить проект Федерального закона №1026190-8 (поправки в НК РФ с 2026 г.) Октябрь 2025 Проектом предусмотрено повышение ставки НДС до 22%, изменение лимитов УСН и ПСН. Проверить переходные положения по НДС (ставка 22%) Ноябрь 2025 Проверьте учет авансов, вычетов и переходящих операций на границе 2025/2026 г. Пересмотреть налогообложение УСН и ПСН Октябрь 2025 Порог выручки для УСН — 10 млн рублей в год, по ПСН лимит также должен измениться с 2026 года — 10 млн рублей.

2. Обновить учетную политику

3. Подготовить бухгалтерские программы и ЭДО

Что проверить Срок Советы Поддержку ставки НДС 22% и обновленных форм деклараций Уточните у своего поставщика ПО Следите за новыми релизами программы. Актуальность электронных форм УПД и счетов-фактур Октябрь 2025 Проверьте обмен через оператора ЭДО с контрагентами. ККТ и фискальные накопители Предположительно до 31.12.2025 производители софта должны учесть изменения Замените старые ФН и обновите реквизиты чеков.

4. Малый бизнес, УСН и ПСН

Что сделать Когда Комментарий Проверить лимит доходов для УСН (10 млн рублей) Октябрь 2025 При превышении — переход на ОСНО и НДС с 2026 г. Пересчитать налоговую нагрузку при переходе на НДС Ноябрь 2025 Оцените вычеты и необходимость корректировки цен. Проверить доступность патента в 2026 г. Октябрь 2025 Возможны изменения в видах деятельности по ПСН (нель зя будет применять рознице и грузоперевозкам). Проверьте лимит доходов.

5. Обучение и контроль

Действие Когда Зачем Проверить систему внутреннего контроля и ЭДО До 15.12.2025 Актуализируйте полномочия, права подписи и контрольные процедуры.

6. Финальный контроль перед 1 января 2026 года

Проверьте:

Учетная политика утверждена новым приказом.

Программа обновлена до версии с НДС 22%.

Все контрагенты подключены к ЭДО.

ККТ соответствует ФФД 1.3.

Проведен тестовый отчетный период с новыми ставками.

Как подготовиться к налоговым изменениям 2026 года

