✅ Как подготовиться к переходному периоду и налоговой реформе 2026: чек-лист с рекомендациями для бухгалтера
Собрали самые важные нововведения 2026 года и составили чек-лист, чтобы помочь вам подготовиться к изменениям уже осенью 2025 года.
1. Проверить изменения в налоговом законодательстве
Что сделать
Срок
Комментарий
Изучить проект Федерального закона №1026190-8 (поправки в НК РФ с 2026 г.)
Октябрь 2025
Проектом предусмотрено повышение ставки НДС до 22%, изменение лимитов УСН и ПСН.
Проверить переходные положения по НДС (ставка 22%)
Ноябрь 2025
Проверьте учет авансов, вычетов и переходящих операций на границе 2025/2026 г.
Пересмотреть налогообложение УСН и ПСН
Октябрь 2025
Порог выручки для УСН — 10 млн рублей в год, по ПСН лимит также должен измениться с 2026 года — 10 млн рублей.
2. Обновить учетную политику
Действие
Срок
Практический совет
Включить новые ФСБУ в учетную политику
Ноябрь 2025
Опишите методы признания доходов и расходов по новым стандартам.
Обновить порядок формирования отложенных налогов
До 31.12.2025
Проверьте корректность формирования ОНА и ОНО при переходе на ФСБУ.
Пересмотреть порядок учета запасов и ОС
Ноябрь 2025
Проведите инвентаризацию, обновите классификаторы.
3. Подготовить бухгалтерские программы и ЭДО
Что проверить
Срок
Советы
Поддержку ставки НДС 22% и обновленных форм деклараций
Уточните у своего поставщика ПО
Следите за новыми релизами программы.
Актуальность электронных форм УПД и счетов-фактур
Октябрь 2025
Проверьте обмен через оператора ЭДО с контрагентами.
ККТ и фискальные накопители
Предположительно до 31.12.2025 производители софта должны учесть изменения
Замените старые ФН и обновите реквизиты чеков.
4. Малый бизнес, УСН и ПСН
Что сделать
Когда
Комментарий
Проверить лимит доходов для УСН (10 млн рублей)
Октябрь 2025
При превышении — переход на ОСНО и НДС с 2026 г.
Пересчитать налоговую нагрузку при переходе на НДС
Ноябрь 2025
Оцените вычеты и необходимость корректировки цен.
Проверить доступность патента в 2026 г.
Октябрь 2025
Возможны изменения в видах деятельности по ПСН (нель зя будет применять рознице и грузоперевозкам). Проверьте лимит доходов.
5. Обучение и контроль
Действие
Когда
Зачем
Проверить систему внутреннего контроля и ЭДО
До 15.12.2025
Актуализируйте полномочия, права подписи и контрольные процедуры.
6. Финальный контроль перед 1 января 2026 года
Проверьте:
Учетная политика утверждена новым приказом.
Программа обновлена до версии с НДС 22%.
Все контрагенты подключены к ЭДО.
ККТ соответствует ФФД 1.3.
Проведен тестовый отчетный период с новыми ставками.
