✅ Как подготовиться к переходному периоду и налоговой реформе 2026: чек-лист с рекомендациями для бухгалтера

С 1 января 2026 года в силу вступает налоговая реформа, которая внесет много изменений в работу бухгалтера. Проведите ревизию учета в организации уже этой осенью, чтобы с 1 января 2026 года перейти на новые налоговые и бухгалтерские правила без штрафов и аврала.
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Собрали самые важные нововведения 2026 года и составили чек-лист, чтобы помочь вам подготовиться к изменениям уже осенью 2025 года.

1. Проверить изменения в налоговом законодательстве

Что сделать

Срок

Комментарий

Изучить проект Федерального закона №1026190-8 (поправки в НК РФ с 2026 г.)

Октябрь 2025

Проектом предусмотрено повышение ставки НДС до 22%, изменение лимитов УСН и ПСН.

Проверить переходные положения по НДС (ставка 22%)

Ноябрь 2025

Проверьте учет авансов, вычетов и переходящих операций на границе 2025/2026 г.

Пересмотреть налогообложение УСН и ПСН

Октябрь 2025

Порог выручки для УСН — 10 млн рублей в год, по ПСН лимит также должен измениться с 2026 года — 10 млн рублей.

2. Обновить учетную политику

Действие

Срок

Практический совет

Включить новые ФСБУ в учетную политику
Приказ Минфина №56н от 16.05.2025 (ФСБУ 9/2025 «Доходы»), №74н от 12.06.2025 (ФСБУ 27/2025 «Расходы»)

Ноябрь 2025

Опишите методы признания доходов и расходов по новым стандартам.

Обновить порядок формирования отложенных налогов

До 31.12.2025

Проверьте корректность формирования ОНА и ОНО при переходе на ФСБУ.

Пересмотреть порядок учета запасов и ОС
ФСБУ 5/2024 «Запасы» (Приказ № 97н от 15.06.2024), ФСБУ 6/2024 «ОС» (Приказ № 98н от 15.06.2024)

Ноябрь 2025

Проведите инвентаризацию, обновите классификаторы.

3. Подготовить бухгалтерские программы и ЭДО

Что проверить

Срок

Советы

Поддержку ставки НДС 22% и обновленных форм деклараций

Уточните у своего поставщика ПО

Следите за новыми релизами программы.

Актуальность электронных форм УПД и счетов-фактур

Октябрь 2025

Проверьте обмен через оператора ЭДО с контрагентами.

ККТ и фискальные накопители

Предположительно до 31.12.2025 производители софта должны учесть изменения

Замените старые ФН и обновите реквизиты чеков.

4. Малый бизнес, УСН и ПСН

Что сделать

Когда

Комментарий

Проверить лимит доходов для УСН (10 млн рублей)

Октябрь 2025

При превышении — переход на ОСНО и НДС с 2026 г.

Пересчитать налоговую нагрузку при переходе на НДС

Ноябрь 2025

Оцените вычеты и необходимость корректировки цен.

Проверить доступность патента в 2026 г.

Октябрь 2025

Возможны изменения в видах деятельности по ПСН (нель зя будет применять рознице и грузоперевозкам). Проверьте лимит доходов.

5. Обучение и контроль

Действие

Когда

Зачем

Проверить систему внутреннего контроля и ЭДО

До 15.12.2025

Актуализируйте полномочия, права подписи и контрольные процедуры.

6. Финальный контроль перед 1 января 2026 года

Проверьте:

  • Учетная политика утверждена новым приказом.

  • Программа обновлена до версии с НДС 22%.

  • Все контрагенты подключены к ЭДО.

  • ККТ соответствует ФФД 1.3.

  • Проведен тестовый отчетный период с новыми ставками.

Как подготовиться к налоговым изменениям 2026 года

Подробнее о том, как перестроить работу бухгалтера, чтобы справиться со сложностями налоговой реформы 2026 года, расскажем на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Вы освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, составлять отчетность любой сложности, работать с управленкой, будете с легкостью проходить налоговые проверки и защищать компанию от претензий ФНС.

Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 г.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70%: 10 900 рублей вместо 36 000 рублей. Осталось 1 место по этой цене.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».

