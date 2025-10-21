Налоговая реформа-2026 и маркетплейсы: что ждет бухгалтеров и почему готовиться нужно уже сейчас

С 2026 года налоговая реформа меняет правила для продаж на маркетплейсах: вырастет ставка НДС, отчетность, требования к цифровым площадкам и т. д. Бухгалтерам важно скорее приступить к подготовке, чтобы избежать штрафов и уверенно работать в новых условиях в 2026 году.

В 2026 году вступает в силу масштабная налоговая реформа, которая затронет все сферы бизнеса, включая торговлю на маркетплейсах. Для бухгалтеров, работающих с селлерами на площадках вроде Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркета, эти изменения станут настоящим экзаменом на профессионализм. Новые правила потребуют пересмотреть привычные подходы к учету, перерасчетам и взаимодействию с налоговой системой.

Что меняется: суть налоговой реформы-2026

Главная цель реформы — сделать систему налогообложения более прозрачной и цифровой. Однако для бизнеса это означает не просто обновление форм отчетности, а реальное изменение порядка ведения налогового и бухгалтерского учета.

Одним из ключевых пунктов станет повышение ставки НДС до 22%, а также изменение порядка ее применения. Если сейчас многие селлеры работают без НДС или на упрощенной системе, то с 2026 года порог освобождения будет снижен.

Это приведет к тому, что часть предпринимателей автоматически перейдет в категорию плательщиков налога на добавленную стоимость.

Для бухгалтера это означает необходимость полностью перестроить учет и документацию — от выставления счетов-фактур до расчета налоговой базы.

Кроме того, в рамках реформы вводится новый режим регулирования маркетплейсов. Площадки будут обязаны передавать в ФНС подробные сведения о доходах, выручке и транзакциях своих продавцов. Это усилит контроль за оборотом средств и сократит возможности для «серых» схем. Бухгалтеру теперь придётся работать в условиях, где любая операция мгновенно становится прозрачной для налоговой службы.

Как новые правила повлияют на учет у селлеров в 2026 году

Для бухгалтеров, сопровождающих продавцов на маркетплейсах, реформа принесет сразу несколько ключевых изменений.

Во-первых, изменится порядок начисления и вычета НДС. Нужно будет корректно учитывать авансы, переносить налоговые обязательства между периодами и внимательно следить за моментом возникновения права на вычет. Ошибка в датах или документации может привести к недоимке и последующим штрафам.

Во-вторых, потребуется пересмотреть договоры и акты с маркетплейсами. С 2026 года многие площадки будут формировать документы с учетом новых налоговых требований, а значит, старые шаблоны счетов-фактур, актов и УПД станут непригодными.

В-третьих, возрастает роль цифрового документооборота. ФНС будет получать данные напрямую от платформ, и любая расхождение между отчетами бухгалтера и данными площадки может вызвать автоматическую проверку.

Риски и санкции: что грозит бухгалтеру без подготовки

Игнорировать изменения опасно. Бухгалтер, который не изучит положения реформы-2026, рискует не только деньгами клиентов, но и своей репутацией.

Самая частая ошибка — неверный расчет НДС. За несвоевременную или ошибочную декларацию предусмотрен штраф 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, но не менее 1 000 рублей и не более 30% от общей суммы. Если налоговая сочтет ошибку умышленной, штраф может вырасти до 40% от неуплаченной суммы.

Дополнительные риски связаны с ошибками в данных, передаваемых маркетплейсом. Если бухгалтер не сверит показатели, ФНС может доначислить налоги, пени и применить административные санкции. Для самих площадок уже прописаны штрафы за нарушения в отчетности — от десятков до сотен тысяч рублей. Все это создает цепную реакцию, где одна неточность способна привести к проблемам для всех участников процесса.

Почему действовать нужно уже сегодня

Несмотря на то что реформа вступает в силу только в 2026 году, готовиться к ней нужно сейчас, чтобы безболезненно перейти на новые правила, бухгалтеру потребуется:

обновить налоговую стратегию клиентов и рассчитать влияние изменений на себестоимость товаров;

адаптировать программы учета и автоматизации под новые ставки и алгоритмы расчета;

пересмотреть договоры с маркетплейсами и условия расчетов комиссий;

отработать порядок оформления первичных документов и корректировок НДС.

Чем раньше вы начнете, тем выше шанс встретить 2026 год спокойно, без авралов и штрафов.

Как подготовиться к работе на маркетплейсах после 1 января 2026 года

Реформа делает работу бухгалтера на маркетплейсе не просто сложнее, а более ответственной и стратегической. В 2026 году именно грамотные специалисты станут самыми востребованными — те, кто умеет адаптироваться к новым нормам, работать с цифровыми данными и предотвращать налоговые риски.

Освойте работу на маркетплейсах с нуля на новом курсе 2025 года «Бухгалтер маркетплейса – 2025».

Вы научитесь рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН, узнаете, как избежать проблем с налоговой и работать без штрафов. В обновленной программе теперь есть уроки по учету расчетов с маркетплейсами у продавца, применяющего УСН и НДС с пониженными ставками.

Займите самую востребованную нишу и зарабатывайте на ведении клиентов, которые торгующих через маркетплейсы. После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

25 октября у «Клерка» День рождения. Нам исполняется 24 года! В честь праздника мы дарим дополнительную скидку 24% на курсы по промокоду КЛЕРК24.

Цена курса с промокодом КЛЕРК24: 22 724 рублей вместо 34 900 рублей. Введите промокод в специальном поле на странице оплаты.

Записаться

Больше курсов профпереподготовки и повышения квалификации со скидками в каталоге «Клерка».