Как избежать обвинений в использовании «серых» схем в 2026 году — инструкция для бухгалтера ВЭД

Российский импорт переживает масштабную «перезагрузку». Государство активно вычищает «серые» схемы поставок, делает акцент на прозрачности и прослеживаемости, а бизнес перестраивает привычные цепочки. Спрос на бухгалтеров ВЭД в 2026 г. будет стремительно расти — успейте обновить знания и начать карьеру в высокооплачиваемой сфере.

Государство усилило контроль над импортом, наводя порядок в схемах поставок. Пока бизнес подсчитывает издержки, бухгалтеры ВЭД получают шанс превратиться из исполнителей в ключевых стратегов компании. Разбираемся, что уже изменилось, чего ждать и как к этому подготовиться.

Почему борьба с «серым» импортом стала приоритетом

Государство последовательно перестраивает работу в сфере импорта, ликвидирует схемы с заниженными инвойсами, подставными компаниями и неучтенными товарами. В 2025 году в фокусе — контроль таможенной стоимости и полная прослеживаемость цепочки поставок: от производителя до кассы.

Минфин и ФТС внедряют цифровые инструменты анализа, сверяющие цены и маршруты поставок в реальном времени. В результате привычные для части компаний «гибкие схемы» становятся слишком рискованными. Для рынка это не просто административное ужесточение, а переход на новый уровень прозрачности, который меняет и бизнес-модели, и роль бухгалтерии.

Какие схемы уходят в прошлое

До недавнего времени «оптимизация» импорта выглядела привычно:

заниженные цены в инвойсах,

посредники-«прокладки»,

фиктивные маршруты через третьи страны,

«ошибочные» коды ТН ВЭД, снижающие пошлины.

Сегодня эти подходы уже невозможны — алгоритмы сравнивают контрактные и рыночные цены, данные из систем маркировки, банковские платежи и декларации. Любое несоответствие мгновенно становится предметом интереса проверяющих.

В выигрыше — компании, которые умеют документально подтвердить реальную стоимость, происхождение и движение товара.

Как это отражается на бизнесе и ценах

Переход к «белым» схемам проходит болезненно, особенно для сегмента недорогих товаров.

Расходы на честное декларирование выше, валютные колебания и таможенные сборы ощутимее.

На старте ожидается рост цен на 10–20%, а в отдельных категориях — до 40%.

Однако долгосрочные эффекты — позитивные. Чистый импорт означает меньше рисков блокировок, стабильное взаимодействие с банками и налоговыми органами, а также доступ к государственным мерам поддержки. Бизнес получает предсказуемость, а рынок — честную конкуренцию.

Что ждет рынок международной торговли

В ближайшие два года Россия, как и большинство стран, пойдет по пути цифровизации таможенного контроля. Уже обсуждается единая база обмена данными между ФТС, ФНС и банками. Искусственный интеллект будет выявлять подозрительные сделки и аномальные цены автоматически.

Малые игроки, завязанные на «серые» схемы, постепенно уйдут, уступив место устойчивым компаниям, которые работают прозрачно и умеют доказывать легальность каждой операции. Международная торговля станет медленнее, но надежнее: приоритет сместится от скорости к законности и предсказуемости.

Как бухгалтеру ВЭД использовать этот момент для карьерного рывка

Когда контроль ужесточается, значение точности возрастает. Бухгалтер ВЭД оказывается в центре новой системы: он отвечает не только за проводки и отчеты, но и за соответствие контрактов валютному и таможенному законодательству, корректность декларирования, прослеживаемость операций.

Пока рынок перестраивается, бухгалтеры ВЭД получают уникальное окно возможностей. В 2025 году компании активно ищут специалистов, которые понимают международное налогообложение, валютный контроль, логистику и таможенное законодательство.

Для бухгалтера это шанс не просто адаптироваться, а перейти на уровень внутреннего консультанта — человека, который управляет рисками и формирует репутацию компании в глазах регуляторов.

