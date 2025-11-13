АУСН 2026: стоит ли переходить с упрощенки и патента на АвтоУСН, как это сделать и кому режим точно не подходит

Смотреть VK видео
О переходе с УСН и патента на АУСН
С 2026 года лимит по доходам для применения УСН без НДС снижен до 10 млн рублей. Аналогичный лимит предусмотрен и для применения патентной системы. Кроме того, по законопроекту патент нельзя будет применять с 2026 года в розничной торговле и грузоперевозках. Потому стоит рассмотреть альтернативу этим режимам.
Переход на АУСН — это один из вариантов для упрощенцем и плательщиков патента.
Почему АУСН может стать «лазейкой» для ООО и ИП при снижении лимитов:
В реформе 2026 года не затрагивается режим АУСН (ФЗ-17), надеемся, что так оно и будет.
Режим остается действующим и экспериментальным, а его ключевой параметр — лимит ежегодного дохода в 60 млн без НДС согласно закону не должен меняться до окончания срока эксперимента. Таким образом, у предпринимателей есть время до конца 2027 года.
Переход на АУСН позволит предпринимателю пользоваться выгодами упрощенки, например, не сдавать дополнительную отчетность, но при этом избежать новых обязательств по НДС, которые вступят в силу для упрощенцев с доходом выше 10 млн руб.*
*Примечание: на момент публикации материала порог для перехода на НДС при УСН, согласно ожидаемым поправкам в законопроект № 1026190-8 после первого чтения — 20 млн руб. в 2026 году, 15 млн руб. — в 2027 году, 10 млн руб. — в 2028 году.
Вряд ли АУСН можно рассматривать как долговечную лазейку, скорее это временное решение. Эксперимент действует с ограничениями, и нельзя быть уверенным, что условия режима не будут пересмотрены.
Обратите внимание, что хотя многие регионы уже ввели АУСН, остаются и те, где режим не действует — убедитесь, что можно применять АвтоУСН именно в вашем регионе. Например, в Калининградской области АУСН вводится только с 1 января 2026 года.
Условия и ограничения для перехода на АУСН
Не все желающие могут работать на АУСН, есть ряд ограничений.
В частности, не вправе применять АУСН организации и предприниматели, которые ведут деятельность на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров (п. 21 ч. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
Однако этот пункт с 1 января 2025 года уточнили и дополнили словами — поверенные, комиссионеры, агенты (пп. «б» п. 1 ст. 9 закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ).
Это значит, что доверители, комитенты и принципалы — те, кто использует услуги посредников, могут применять АУСН. Запрет на применение АУСН остается для самих посредников.
Давайте рассмотрим этот налоговый режим более подробно. Прежде всего разберемся, кто и как может перейти на АУСН.
Перейти на АУСН могут индивидуальные предприниматели и организации при соблюдении определенных условий.
Самые главные:
численность работников не более пяти человек;
годовой доход не более 60 млн рублей;
остаточная стоимость основных средств не более 150 млн рублей;
ИП или ООО не применяет иные режимы налогобложения, т. е. нельзя, например, применять АвтоУСН и классическую упрощенку вместе или патент и АвтоУСН;
расчетные счета должны быть открыты только в уполномоченных банках;
заработная плата работникам выплачивается только в безналичной форме.
Но это далеко не полный перечень ограничений. Иные условия установлены п. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ.
Организации и ИП на УСН, а также ИП на НПД (самозанятые предприниматели) могут перейти на АУСН с начала любого месяца (п. 1.1 ст. 4 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
Для этого нужно уведомить налоговую об отказе от УСН и НПД и о переходе на АУСН.
Срок для уведомления — не позднее последнего числа месяца, предшествующего месяцу, начиная с которого они переходят на АУСН.
Например, если вы ИП на УСН и хотите применять АУСН с 1 декабря 2025 года, то вам нужно подать заявление не позднее 30 ноября.
Уведомление можно направить через личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченный банк.
Ставки АУСН
Налоговые ставки зависят от выбранного объекта налогообложения:
8% при объекте «Доходы»;
20% при объекте «Доходы уменьшенные на величину расходов».
При объекте «Доходы, уменьшенные на величину расходов» есть минимальный налог в размере 3% от полученного дохода.
Учет доходов и расходов
Расчет налога производится налоговой инспекцией ежемесячно на основании данных, полученных через онлайн-кассу, уполномоченный банк, а также данных о доходах, отраженных в личном кабинете налогоплательщика (ч. 1 ст. 10, ч. 2, 3 ст. 12 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
Уполномоченный банк выполняет и функции налогового агента по исчислению НДФЛ за наемных работников (п. 4 ст. 17 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
Для этого налогоплательщик направляет в банк всю необходимую информацию по каждому работнику. Далее банк сам рассчитает НДФЛ за сотрудников.
На АУСН ваши доходы и расходы должны быть максимально прозрачными, расчеты происходят через расчетные счета и кассу.
Отчетность на АУСН
Налоговая декларация по АвтоУСН не сдается. Таже не сдается расчет 6-НДФЛ и справки о доходах и суммах налога физического лица, расчет по страховым взносам.
КУДиР плательщики АвтоУСН не ведут. В определенных случаях у налогоплательщика возникает обязанность представления отдельных форм отчетности, например:
декларация по налогу на прибыль сдается, если налогоплательщик является налоговым агентом или были другие облагаемые операции, например, выплата дивидендов;
декларация по НДС сдается, если налогоплательщик был налоговым агентом либо выставлял счет-фактуру с НДС.
При наличии сотрудников (в установленных случаях) в СФР нужно подавать:
Сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1. подраздела 1 формы ЕФС-1);
Сведения о страховом стаже (подраздел 1.2. подраздела 1 формы ЕФС-1).
Страховые взносы и АУСН
Для налогоплательщиков, перешедших на АУСН и имеющих работников, установлен единый нулевой тариф страховых взносов. Взносы ИП «за себя» также равны нулю (ч. 1.1, 7 ст. 18 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
Что до взносов на травматизм, то данные взносы уплачивают фирмы и ИП, имеющие работников, а также сотрудничающие с исполнителями по ГПД, в которых есть условие об уплате таких взносов на травматизм (п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 20.1 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).
У работников сохраняется право на получение пособий — по болезни, по беременности и родам, по уходу за ребенком и т.д.
Про некоторые изменения для ИП на АУСН вы можете прочитать по ссылке. А также мы писали разъяснения о пенсионном стаже и начислении пенсионных баллов.
Стоит ли переходить на АУСН
Когда переход имеет смысл
Если бизнес в 2025 году превышает лимиты классической УСН, но еще не достиг 60 млн ₽, а также, если ИП по новым правилам не сможет работать на патенте с 2026 года.
При небольшом штате (до 5 человек).
Если не планируются сложные операции с НДС и большое количество контрагентов с НДС.
Когда важна автоматизация налогового учета и снижение риска ошибок.
Когда бизнес хочет избежать сложностей с декларациями и бухгалтерским сопровождением.
Когда переход невыгоден
Если бизнес требует более пяти сотрудников или планируется расширение штата.
Если нужна работа с НДС или используются спецрежимы, несовместимые с АУСН.
Если предпочитаете полный контроль над бухгалтерским учетом, который в АУСН невозможен.
Подробнее обо все изменениях на 2026 и в частности о применении АУСН рассказываем на вебинарах и онлайн-курсах. Если вы хотите получать всеобъемлющую поддержку для бухгалтера, а также не платить отдельно за каждый онлайн-курс или вебинар, то вам идеально подойдет подписка Клерк.Премиум. Собрали в ней только самое важное и лучшее для бухгалтера, кадровика и ИП. Кроме онлайн-обучения вам будут доступны консультации экспертов, разборы с инструкциями по ведению учета, расчету налогов и другие полезные материалы.
Что думают бухгалтеры о переходе на АУСН
Из-за существенно снижения лимитов малый бизнес сразу обратил внимание на АУСН как альтернативу классической упрощенке и патенту.
Вот что говорят, например, бухгалтеры о переходе на АвтоУСН:
«Посчитала, АУСН выгоднее получается, нет фиксов 1% свыше 300 тысяч, не надо страховые за сотрудников 30%, плюс УСН 6% можно только на половину уменьшить на страховые, а при АУСН за всех 8% отдал и все. Разница не большая получилась в месяц, но за год нормально набежит».
А вот уже мнение бухгалтера, который сейчас работает с режимом:
«У меня АУСН Доходы. У меня нет расходов. Платежки делаются точно так же, как и раньше. Платежки по налогам помогает делать банк — предлагает готовую, надо только отправить. Если предприниматель умеет работать в онлайн-банке, он справится.
Разметка платежей для налоговой сводится к тому, чтобы следить, что банк считает доходом (у меня все — доходы), а что — расходом (я убираю расход и ставлю неналоговая база).
Бухгалтер на АУСН нужен для ведения учета в 1С и кадрового учета. Кто-то должен выписывать документы и считать зарплату работников. Если много операций, то нужно контролировать начисление налогов. Кто-то должен умножить доход на 8% и сравнить с тем, что насчитала налоговая».
То есть для бухгалтера важно при АУСН контролировать, насколько правильно размечены банком доходы и расходы и не попадет ли в них что-то лишнее.
Делаем итоговый вывод
АУСН с 2026 года — удобный вариант для микробизнесов с доходом до 60 млн рублей и небольшим штатом, желающих упростить учет и снизить налоговую нагрузку. Однако при планах на расширение или работе с НДС, УСН может быть предпочтительнее.
Надеюсь это видео и ссылки помогут вам лучше разобраться в АУСН. Не забудьте подписаться на канал, чтобы смотреть больше полезных видео. И подключите бухгалтерскую подписку Клерк.Премиум. Вам она точно пригодится!
Никак не могу разобраться ( даже с помощью уполномоченного банка и ФНС) КАК корректировать разметку доходов?