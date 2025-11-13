АУСН 2026: стоит ли переходить с упрощенки и патента на АвтоУСН, как это сделать и кому режим точно не подходит

О переходе с УСН и патента на АУСН

С 2026 года лимит по доходам для применения УСН без НДС снижен до 10 млн рублей. Аналогичный лимит предусмотрен и для применения патентной системы. Кроме того, по законопроекту патент нельзя будет применять с 2026 года в розничной торговле и грузоперевозках. Потому стоит рассмотреть альтернативу этим режимам.

Переход на АУСН — это один из вариантов для упрощенцем и плательщиков патента.

Почему АУСН может стать «лазейкой» для ООО и ИП при снижении лимитов:

В реформе 2026 года не затрагивается режим АУСН (ФЗ-17), надеемся, что так оно и будет.

Режим остается действующим и экспериментальным, а его ключевой параметр — лимит ежегодного дохода в 60 млн без НДС согласно закону не должен меняться до окончания срока эксперимента. Таким образом, у предпринимателей есть время до конца 2027 года.

Переход на АУСН позволит предпринимателю пользоваться выгодами упрощенки, например, не сдавать дополнительную отчетность, но при этом избежать новых обязательств по НДС, которые вступят в силу для упрощенцев с доходом выше 10 млн руб.*

*Примечание: на момент публикации материала порог для перехода на НДС при УСН, согласно ожидаемым поправкам в законопроект № 1026190-8 после первого чтения — 20 млн руб. в 2026 году, 15 млн руб. — в 2027 году, 10 млн руб. — в 2028 году.

Вряд ли АУСН можно рассматривать как долговечную лазейку, скорее это временное решение. Эксперимент действует с ограничениями, и нельзя быть уверенным, что условия режима не будут пересмотрены.

Обратите внимание, что хотя многие регионы уже ввели АУСН, остаются и те, где режим не действует — убедитесь, что можно применять АвтоУСН именно в вашем регионе. Например, в Калининградской области АУСН вводится только с 1 января 2026 года.