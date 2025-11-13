ЦОК КПП Общ 13.11 Мобильная
АУСН 2026: стоит ли переходить с упрощенки и патента на АвтоУСН, как это сделать и кому режим точно не подходит

Поговорим о налоговом режиме, который бизнес сейчас рассматривает как альтернативу УСН и патенту — АвтоУСН.

О переходе с УСН и патента на АУСН

С 2026 года лимит по доходам для применения УСН без НДС снижен до 10 млн рублей. Аналогичный лимит предусмотрен и для применения патентной системы. Кроме того, по законопроекту патент нельзя будет применять с 2026 года в розничной торговле и грузоперевозках. Потому стоит рассмотреть альтернативу этим режимам.

Переход на АУСН — это один из вариантов для упрощенцем и плательщиков патента.

Почему АУСН может стать «лазейкой» для ООО и ИП при снижении лимитов:

  • В реформе 2026 года не затрагивается режим АУСН (ФЗ-17), надеемся, что так оно и будет.

  • Режим остается действующим и экспериментальным, а его ключевой параметр — лимит ежегодного дохода в 60 млн без НДС согласно закону не должен меняться до окончания срока эксперимента. Таким образом, у предпринимателей есть время до конца 2027 года. 

  • Переход на АУСН позволит предпринимателю пользоваться выгодами упрощенки, например, не сдавать дополнительную отчетность, но при этом избежать новых обязательств по НДС, которые вступят в силу для упрощенцев с доходом выше 10 млн руб.*

*Примечание: на момент публикации материала порог для перехода на НДС при УСН, согласно ожидаемым поправкам в законопроект № 1026190-8 после первого чтения — 20 млн руб. в 2026 году, 15 млн руб. — в 2027 году, 10 млн руб. — в 2028 году.

Вряд ли АУСН можно рассматривать как долговечную лазейку, скорее это временное решение. Эксперимент действует с ограничениями, и нельзя быть уверенным, что условия режима не будут пересмотрены.

Обратите внимание, что хотя многие регионы уже ввели АУСН, остаются и те, где режим не действует — убедитесь, что можно применять АвтоУСН именно в вашем регионе. Например, в Калининградской области АУСН вводится только с 1 января 2026 года.  

Условия и ограничения для перехода на АУСН

Не все желающие могут работать на АУСН, есть ряд ограничений.

В частности, не вправе применять АУСН организации и предприниматели, которые ведут деятельность на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров (п. 21 ч. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Однако этот пункт с 1 января 2025 года уточнили и дополнили словами — поверенные, комиссионеры, агенты (пп. «б» п. 1 ст. 9 закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ).

Это значит, что доверители, комитенты и принципалы — те, кто использует услуги посредников, могут применять АУСН. Запрет на применение АУСН остается для самих посредников.

Давайте рассмотрим этот налоговый режим более подробно. Прежде всего разберемся, кто и как может перейти на АУСН.

Перейти на АУСН могут индивидуальные предприниматели и организации при соблюдении определенных условий.

Самые главные:

  • численность работников не более пяти человек;

  • годовой доход не более 60 млн рублей;

  • остаточная стоимость основных средств не более 150 млн рублей;

  • ИП или ООО не применяет иные режимы налогобложения, т. е. нельзя, например, применять АвтоУСН и классическую упрощенку вместе или патент и АвтоУСН;

  • расчетные счета должны быть открыты только в уполномоченных банках;

  • заработная плата работникам выплачивается только в безналичной форме.

Но это далеко не полный перечень ограничений. Иные условия  установлены п. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ.

Организации и ИП на УСН, а также ИП на НПД (самозанятые предприниматели) могут перейти на АУСН с начала любого месяца (п. 1.1 ст. 4 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Для этого нужно уведомить налоговую об отказе от УСН и НПД и о переходе на АУСН.

Срок для уведомления — не позднее последнего числа месяца, предшествующего месяцу, начиная с которого они переходят на АУСН.

Например, если вы ИП на УСН и хотите применять АУСН с 1 декабря 2025 года, то вам нужно подать заявление не позднее 30 ноября.

Уведомление можно направить через личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченный банк.

Скачать чек-лист для бизнеса по переходу на АУСН.

Ставки АУСН

Налоговые ставки зависят от выбранного объекта налогообложения:

  • 8% при объекте «Доходы»;

  • 20% при объекте «Доходы уменьшенные на величину расходов».

При объекте «Доходы, уменьшенные на величину расходов» есть минимальный налог в размере 3% от полученного дохода.

Учет доходов и расходов

Расчет налога производится налоговой инспекцией ежемесячно на основании данных, полученных через онлайн-кассу, уполномоченный банк, а также данных о доходах, отраженных в личном кабинете налогоплательщика (ч. 1 ст. 10, ч. 2, 3 ст. 12 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Уполномоченный банк выполняет и функции налогового агента по исчислению НДФЛ за наемных работников (п. 4 ст. 17 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Для этого налогоплательщик направляет в банк всю необходимую информацию по каждому работнику. Далее банк сам рассчитает НДФЛ за сотрудников.

На АУСН ваши доходы и расходы должны быть максимально прозрачными, расчеты происходят через расчетные счета и кассу.

Отчетность на АУСН

Налоговая декларация по АвтоУСН не сдается. Таже не сдается расчет 6-НДФЛ и справки о доходах и суммах налога физического лица, расчет по страховым взносам.

КУДиР плательщики АвтоУСН не ведут. В определенных случаях у налогоплательщика возникает обязанность представления отдельных форм отчетности, например:

  • декларация по налогу на прибыль сдается, если налогоплательщик является налоговым агентом или были другие облагаемые операции, например, выплата дивидендов;

  • декларация по НДС сдается, если налогоплательщик был налоговым агентом либо выставлял счет-фактуру с НДС.

При наличии сотрудников (в установленных случаях) в СФР нужно подавать:

  • Сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1. подраздела 1 формы ЕФС-1);

  • Сведения о страховом стаже (подраздел 1.2. подраздела 1 формы ЕФС-1).

Страховые взносы и АУСН

Для налогоплательщиков, перешедших на АУСН и имеющих работников, установлен единый нулевой тариф страховых взносов. Взносы ИП «за себя» также равны нулю (ч. 1.1, 7 ст. 18 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Что до взносов на травматизм, то данные взносы уплачивают фирмы и ИП, имеющие работников, а также сотрудничающие с исполнителями по ГПД, в которых есть условие об уплате таких взносов на травматизм (п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 20.1 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

У работников сохраняется право на получение пособий — по болезни, по беременности и родам, по уходу за ребенком и т.д.

Про некоторые изменения для ИП на АУСН вы можете прочитать по ссылке. А также мы писали разъяснения о пенсионном стаже и начислении пенсионных баллов.

Стоит ли переходить на АУСН

Когда переход имеет смысл

  • Если бизнес в 2025 году превышает лимиты классической УСН, но еще не достиг 60 млн ₽, а также, если ИП по новым правилам не сможет работать на патенте с 2026 года.

  • При небольшом штате (до 5 человек).

  • Если не планируются сложные операции с НДС и большое количество контрагентов с НДС.

  • Когда важна автоматизация налогового учета и снижение риска ошибок.

  • Когда бизнес хочет избежать сложностей с декларациями и бухгалтерским сопровождением.

Когда переход невыгоден

  • Если бизнес требует более пяти сотрудников или планируется расширение штата.

  • Если нужна работа с НДС или используются спецрежимы, несовместимые с АУСН.

  • Если предпочитаете полный контроль над бухгалтерским учетом, который в АУСН невозможен.

Подробнее обо все изменениях на 2026 и в частности о применении АУСН рассказываем на вебинарах и онлайн-курсах.

Что думают бухгалтеры о переходе на АУСН

Из-за существенно снижения лимитов малый бизнес сразу обратил внимание на АУСН как альтернативу классической упрощенке и патенту.

Вот что говорят, например, бухгалтеры о переходе на АвтоУСН:

«Посчитала, АУСН выгоднее получается, нет фиксов 1% свыше 300 тысяч, не надо страховые за сотрудников 30%, плюс УСН 6% можно только на половину уменьшить на страховые, а при АУСН за всех 8% отдал и все. Разница не большая получилась в месяц, но за год нормально набежит».

А вот уже мнение бухгалтера, который сейчас работает с режимом:

«У меня АУСН Доходы. У меня нет расходов. Платежки делаются точно так же, как и раньше. Платежки по налогам помогает делать банк — предлагает готовую, надо только отправить. Если предприниматель умеет работать в онлайн-банке, он справится.

Разметка платежей для налоговой сводится к тому, чтобы следить, что банк считает доходом (у меня все — доходы), а что — расходом (я убираю расход и ставлю неналоговая база). 

Бухгалтер на АУСН нужен для ведения учета в 1С и кадрового учета. Кто-то должен выписывать документы и считать зарплату работников. Если много операций, то нужно контролировать начисление налогов. Кто-то должен умножить доход на 8% и сравнить с тем, что насчитала налоговая».   

То есть для бухгалтера важно при АУСН контролировать, насколько правильно размечены банком доходы и расходы и не попадет ли в них что-то лишнее.

Делаем итоговый вывод

АУСН с 2026 года — удобный вариант для микробизнесов с доходом до 60 млн рублей и небольшим штатом, желающих упростить учет и снизить налоговую нагрузку. Однако при планах на расширение или работе с НДС, УСН может быть предпочтительнее.

Надеюсь это видео и ссылки помогут вам лучше разобраться в АУСН. 

