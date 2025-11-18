Штрафы до 15 млн и до 7 лет уголовного заключения: новые риски для бухгалтера в 2026 году

С 2026 года бухгалтеров ждут новые налоговые и уголовные риски: повышение НДС, снижение порога для УСН, ужесточение контроля за персональными данными и подложными счетами-фактурами. Ошибки могут дорого обойтись — рассказываем, как бухгалтеру подготовиться, чтобы избежать проблем.

Работа бухгалтера становится не просто деликатной — она требует юридической бдительности. С 2026 года законодательство усиливает ответственность за ошибки, которые раньше могли восприниматься как технические.

Почему именно с 2026 года важно быть наготове

Хотя ключевые нововведения были приняты в 2024–2025 годах, 2026 год станет первым полным календарным годом, когда бухгалтеры почувствуют их эффект на практике: ужесточается контроль, формируются практики применения новых норм. Уже действуют ст. 173.3 УК РФ (подложные счета‑фактуры/налоговые декларации) и ст. 272.1 УК РФ (незаконная обработка персональных данных), поэтому любая ошибка бухгалтера может обернуться уголовной ответственностью, даже если раньше это было лишь административным риском.

Основные риски для бухгалтеров

1. Подложные счета‑фактуры и декларации

Применение фиктивных документов — например, когда отражаются операции, не имевшие реальной экономической сути — подпадает под статью 173.3 УК РФ.

Возможные наказания:

штраф от 100 000 до 300 000 рублей,

доход осужденного за 1‑2 года,

принудительные работы до 4 лет,

лишение свободы до 4 лет.

Если нарушение совершено группой или в особо крупном размере:

лишение свободы до 7 лет ,

штраф до 800 000 рублей.

Для бухгалтера это значит, что участие в схемах (или даже помощь в оформлении документов «под оптимизацию») несет серьезный риск — не просто штраф, а реальную уголовную ответственность.

2. Некорректная работа с персональными данными

Бухгалтеры обрабатывают личные данные сотрудников, клиентов, контрагентов — и эта работа теперь под усиленным контролем. С 30 мая за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре для организации, работающей с персданными, грозят штрафы:

для юридических лиц — от 300 000 до 1 млн рублей;

для должностных лиц — от 50 000 до 100 000 рублей;

для ИП — от 10 000 до 30 000 рублей.

Статья 272.1 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное использование, передачу, хранение персданных. Максимальные размеры фиксированных административных штрафов по данной статье для граждан составят до 800 000 рублей, для должностных лиц — до 2 млн рублей.

За утечку данных несовершеннолетних/биометрий — штраф до 700 000 рублей или лишение свободы до 5 лет.

Нарушение в обработке данных из корыстной заинтересованности, с помощью служебного положения или совершенное группой лиц карается штрафом до 1 млн рублей или лишением свободы до 6 лет.

За трансграничную передачу персональных данных без разрешения Роскомнадзора — грозит лишение свободы до 8 лет и штраф до 2 млн рублей.

Штраф в 15 миллионов рублей может быть наложен на юридических лиц и ИП за утечку персональных данных, если речь идет о массовой утечке (более 100 000 человек).

Для бухгалтера важно: ошибка в обработке данных или неверное разграничение доступа может привести не к внутреннему замечанию, а к уголовному делу.

Основные изменения в налогообложении, которые создают риски

1. Повышение ставки НДС

С 1 января 2026 года планируется повышение базовой ставки НДС с 20% до 22%.

Риски:

Увеличение налоговой нагрузки может привести к ошибкам в расчетах и отражении НДС в бухгалтерии, особенно при переходном периоде.

Пересмотр цен: компании могут заложить рост НДС в отпускные цены, что повлияет на маржу — неверный учет этого риска может сказаться на финансовых показателях.

Возможные претензии со стороны налоговиков, если расчеты НДС неверны или не в соответствии с новой ставкой.

Снижение порога для применения НДС на УСН

Согласно законопроекту, порог дохода, при котором компании, применяющие УСН, будут обязаны стать плательщиками НДС, снижается с 60 млн рублей до 10 млн рублей.

Небольшие компании, которые с 2026 года станут плательщиками НДС, что повлечет за собой необходимость перестройки учета, изменения программ, доработки бухгалтерских процессов.

Неправильная классификация доходов или неверный расчет оборота может «поймать» компанию на неверном режиме.

Изменения в страховых взносах

С 2026 года меняется порядок начисления страховых взносов: в частности, планируется начислять взносы «не менее одного МРОТ» на выплаты руководителям.

Риски:

Если бухгалтер неправильно рассчитает взносы для руководителей (особенно если их реальные выплаты ниже МРОТ), это может привести к доначислениям.

Возможно усиление проверок со стороны налоговых и фондовых органов в части выплаты «серых» зарплат или схем, когда зарплата искусственно занижается, чтобы уменьшить взносы.

Ужесточение контроля со стороны налоговых органов

Налоговики могут глубже проверять структуры бизнеса, режимы налогообложения, схемы «дробления» бизнеса.

При неправильно выбранном режиме или неверной классификации доходов и расходов бухгалтерия рискует получить доначисления, штрафы или иные претензии.

Изменения в режимах специальных налогообложений

Согласно обзору налоговой реформы 2026, изменяются правила работы спецрежимов, что может повлиять на вычеты, признание затрат, налогооблагаемую базу.

Риски:

Бухгалтерские ошибки в расчете налоговой базы спецрежимов.

Недостаточная подготовка компании к переходу (например, документальное оформление, пересмотр затрат, учет доходов).

Возможные доначисления и возмещение НДС, если УСН-предприятие ошибочно выйдет на обязанность по НДС.

Риски, связанные с налогами на персонал

В рамках изменений могут перерассматриваться вычеты, правила начисления НДФЛ и страховых взносов, особенно в части выплат руководителям, дистанционных сотрудников, ГПД.

Риски:

Ошибки в расчете НДФЛ и взносов: бухгалтер может неправильно применять новые правила, что приведет к доначислениям и штрафам.

Недостаточный контроль компенсаций, командировочных, компенсаций увольнения — новые правила могут быть сложнее и требовать пересмотра действующих схем.

Советы для бухгалтеров — что предпринять уже в 2025 году

1. Произведите аналитику сценариев

Рассчитайте влияние повышения НДС до 22% на ваши цены, маржу, контракты.

Определите, какие клиенты или контрагенты могут пострадать, и нужно ли изменить условия.

2. Проверьте режим налогообложения компании

Оцените, попадаете ли вы под новый порог по УСН‑НДС (до 10 млн рублей).

Подготовьте документы и расчеты на случай перехода на обязательную уплату НДС.

3. Пересмотрите расчеты страховых взносов

Проверьте выплаты руководителям и другим ключевым сотрудникам: начисляются ли взносы корректно с учетом новой нормы «не менее МРОТ».

Убедитесь, что бухгалтерские процедуры позволяют корректно отражать изменения.

3. Усильте внутренний контроль

Внедрите дополнительные проверки расчетов НДС и взносов до подачи отчетов.

Настройте систему внутреннего аудита, оценки налоговых рисков.

4. Обновите документацию и учетную политику

Актуализируйте внутренние регламенты, инструкции по учету и налогообложению.

Подготовьте шаблоны и образцы документов, которые будут соответствовать новой ставке НДС и новым требованиям.

Как в 2026 году работать без рисков и штрафов

