Страховые взносы-2026: что меняется и как бухгалтеру подготовиться
Реформа 2026 года меняет саму структуру страховых взносов для компаний всех категорий. Рост предельной базы увеличит нагрузку на высокие зарплаты, а новые правила для МСП и ИТ-компаний — изменят доступность льгот. ИП столкнутся с ростом фиксированных платежей.
Бухгалтерам важно заранее проверить отраслевую принадлежность, долю доходов, тарифные настройки в ПО и пересчитать нагрузку по ФОТ на 2026 год, чтобы избежать ошибок и некорректных начислений с января.
Новая единая предельная база: 2 979 000 руб.
С 2026 года вводится обновленная единая предельная база для начисления страховых взносов — 2 979 000 рублей на каждого работника в год. Это закреплено постановлением Правительства РФ от 31.10.2024 №1705.
Предельная база влияет на то, по какой ставке компания будет начислять взносы: обычные тарифы действуют до лимита, а сверх него применяется пониженная ставка. Для сравнения: в 2025 году лимит составлял 2 759 000 рублей, что означает увеличение порога почти на 220 000 рублей.
Это изменение особенно важно для компаний с высокими зарплатами: начисления по основной ставке теперь будут применяться к большему объему выплат, и нагрузка возрастет.
Общие тарифы: структура сохраняется, база — новая
С 2026 года тарифы 30% (до базы) и 15,1% (сверх базы) продолжают действовать в прежнем виде, говорится в проекте постановления Правительства.
Однако из-за роста лимита увеличивается сумма выплат, на которые начисляется максимальный тариф. Бухгалтерам нужно заранее учесть это в планировании фонда оплаты труда, а также проверить корректность настроек в программе расчета зарплаты и взносов.
Пониженные тарифы МСП: теперь — не для всех
До 2026 года льготный тариф 15% для выплат свыше 1,5 МРОТ могли применять многие субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП).
Согласно проекту проекта федерального закона №1026190-8, с 2026 года условия становятся жестче:
льготу сохранят только МСП из перечня приоритетных отраслей, который утвердит Правительство РФ;
доля доходов от основного вида деятельности должна составлять не менее 70%;
основной код ОКВЭД должен быть отражен в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
То есть льгота перестает быть «массовой» и становится целевой. Бухгалтеру важно проверить: относится ли компания к новым приоритетным направлениям, соответствует ли доля доходов требованиям и правильно ли указан основной ОКВЭД.
Для обрабатывающих производств льготный тариф 7,6% сохраняется без изменений.
ИТ-компании: новая двухуровневая система начислений
ИТ-компании, которые ранее использовали единый льготный тариф 7,6%, переходят на новую модель:
15% — на выплаты внутри предельной базы,
7,6% — на сумму, превышающую базу.
Это серьезное изменение, которое увеличит нагрузку на высокооплачиваемые ИТ-штаты.
Также сохраняются прежние требования к льготе: государственная аккредитация и доля выручки от ИТ-деятельности не менее 70%
Фиксированные взносы ИП: рост до 57 390 руб.
С 2026 года фиксированный взнос ИП «за себя» увеличивается до 57 390 рублей (п. 1.2 ст. 430 НК РФ).
Дополнительно сохраняется взнос 1% с дохода, превышающего 300 000 рублей, который начисляется по итогам года согласно Налоговому кодексу.
Этот рост нужно учитывать при планировании расходов ИП и при годовом расчете дополнительного взноса.
Сводная таблица «Было — Стало»
Показатель
Было (2025)
Стало (2026)
Предельная база
2 759 000 руб.
2 979 000 руб.
Общие тарифы
30% / 15,1%
30% / 15,1%, но с новой базой
Льгота МСП (15%)
для большинства МСП
только приоритетные отрасли + доля доходов ≥ 70%
Тариф МСП-производство
7,6%
7,6%
Тарифы ИТ-компаний
7,6% на всю базу
15% до базы, 7,6% сверх
Взносы ИП фиксированные
~53 658 руб.
57 390 руб.
Как подготовиться бухгалтеру к изменениям по выплатам 2026
2026 год принесет не только новые правила расчета страховых взносов, также вырастет МРОТ, усилится контроль за начислениями и отчетностью.
Чтобы минимизировать риски, бухгалтеру стоит:
обновить расчетные таблицы и шаблоны;
проверить, соответствует ли зарплата МРОТ;
уточнить отраслевой тариф по взносам;
подготовить систему прогнозных уведомлений по НДФЛ;
пересчитать фонд оплаты труда с учетом новых ставок.
