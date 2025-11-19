Страховые взносы-2026: что меняется и как бухгалтеру подготовиться

С 1 января 2026 года вступает в силу крупный блок реформ по страховым взносам. Меняются предельная база, условия льгот для МСП и ИТ-компаний, фиксированные взносы для ИП и порядок применения тарифов. Корректировки затронут расчет зарплат, кадровые бюджеты, планирование нагрузки и алгоритмы бухгалтерских программ. Рассказываем, как работать по новым правилам.

Реформа 2026 года меняет саму структуру страховых взносов для компаний всех категорий. Рост предельной базы увеличит нагрузку на высокие зарплаты, а новые правила для МСП и ИТ-компаний — изменят доступность льгот. ИП столкнутся с ростом фиксированных платежей.

Бухгалтерам важно заранее проверить отраслевую принадлежность, долю доходов, тарифные настройки в ПО и пересчитать нагрузку по ФОТ на 2026 год, чтобы избежать ошибок и некорректных начислений с января.

Новая единая предельная база: 2 979 000 руб.

С 2026 года вводится обновленная единая предельная база для начисления страховых взносов — 2 979 000 рублей на каждого работника в год. Это закреплено постановлением Правительства РФ от 31.10.2024 №1705.

Предельная база влияет на то, по какой ставке компания будет начислять взносы: обычные тарифы действуют до лимита, а сверх него применяется пониженная ставка. Для сравнения: в 2025 году лимит составлял 2 759 000 рублей, что означает увеличение порога почти на 220 000 рублей.

Это изменение особенно важно для компаний с высокими зарплатами: начисления по основной ставке теперь будут применяться к большему объему выплат, и нагрузка возрастет.

Общие тарифы: структура сохраняется, база — новая

С 2026 года тарифы 30% (до базы) и 15,1% (сверх базы) продолжают действовать в прежнем виде, говорится в проекте постановления Правительства.

Однако из-за роста лимита увеличивается сумма выплат, на которые начисляется максимальный тариф. Бухгалтерам нужно заранее учесть это в планировании фонда оплаты труда, а также проверить корректность настроек в программе расчета зарплаты и взносов.

Пониженные тарифы МСП: теперь — не для всех

До 2026 года льготный тариф 15% для выплат свыше 1,5 МРОТ могли применять многие субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП).

Согласно проекту проекта федерального закона №1026190-8, с 2026 года условия становятся жестче:

льготу сохранят только МСП из перечня приоритетных отраслей , который утвердит Правительство РФ;

доля доходов от основного вида деятельности должна составлять не менее 70% ;

основной код ОКВЭД должен быть отражен в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

То есть льгота перестает быть «массовой» и становится целевой. Бухгалтеру важно проверить: относится ли компания к новым приоритетным направлениям, соответствует ли доля доходов требованиям и правильно ли указан основной ОКВЭД.

Для обрабатывающих производств льготный тариф 7,6% сохраняется без изменений.

ИТ-компании: новая двухуровневая система начислений

ИТ-компании, которые ранее использовали единый льготный тариф 7,6%, переходят на новую модель:

15% — на выплаты внутри предельной базы ,

7,6% — на сумму, превышающую базу.

Это серьезное изменение, которое увеличит нагрузку на высокооплачиваемые ИТ-штаты.

Также сохраняются прежние требования к льготе: государственная аккредитация и доля выручки от ИТ-деятельности не менее 70%

Фиксированные взносы ИП: рост до 57 390 руб.

С 2026 года фиксированный взнос ИП «за себя» увеличивается до 57 390 рублей (п. 1.2 ст. 430 НК РФ).

Дополнительно сохраняется взнос 1% с дохода, превышающего 300 000 рублей, который начисляется по итогам года согласно Налоговому кодексу.

Этот рост нужно учитывать при планировании расходов ИП и при годовом расчете дополнительного взноса.

Сводная таблица «Было — Стало»

Показатель Было (2025) Стало (2026) Предельная база 2 759 000 руб. 2 979 000 руб. Общие тарифы 30% / 15,1% 30% / 15,1%, но с новой базой Льгота МСП (15%) для большинства МСП только приоритетные отрасли + доля доходов ≥ 70% Тариф МСП-производство 7,6% 7,6% Тарифы ИТ-компаний 7,6% на всю базу 15% до базы, 7,6% сверх Взносы ИП фиксированные ~53 658 руб. 57 390 руб.

Как подготовиться бухгалтеру к изменениям по выплатам 2026

2026 год принесет не только новые правила расчета страховых взносов, также вырастет МРОТ, усилится контроль за начислениями и отчетностью.

Чтобы минимизировать риски, бухгалтеру стоит:

обновить расчетные таблицы и шаблоны;

проверить, соответствует ли зарплата МРОТ;

уточнить отраслевой тариф по взносам;

подготовить систему прогнозных уведомлений по НДФЛ;

пересчитать фонд оплаты труда с учетом новых ставок.

Научим рассчитывать зарплату, налоги и страховые взносы, расскажем, как законно оптимизировать налоговую нагрузку на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы узнаете, как вести налоговый учет, составлять отчетность, вести учет мигрантов и оформлять согласия на сбор персданных с 1 сентября 2025 года.

В программе курса более 150 уроков, тесты для самопроверки, инструкции и актуальные образцы документов.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена курса со скидкой 72 %: 8 900 ₽ вместо 31 700 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».