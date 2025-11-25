Новые правила расчета 13-ой зарплаты с 1 сентября 2025 года: что указывать в документах, как начислять и когда выплачивать

Рассказываем, как изменились требования к выдаче годовой премии после внесения изменений в ст. 135 ТК РФ с 1 сентября 2025 года.

Что значит 13-я зарплата

13-я зарплата – это годовая премия, решение о выплате которой принимает работодатель. Ее размер, условия получения и срок выплаты нужно прописать в локальных актах (ЛНА) работодателя.

Кому положена 13-я зарплата в 2025 году

13-я зарплата — это не официально установленная государством выплата. Она полагается только тем работникам, у которых она предусмотрена работодателем. То есть сотрудникам организаций, где это закреплено в коллективном или трудовом договоре, положении об оплате труда или внутреннем локальном акте компании.

Cколько нужно отработать, чтобы получить 13-ю зарплату

Обычно 13-ю зарплату дают за итоги работы за год, при достижении KPI, планов или показателей, при хорошей финансовой ситуации компании.

В некоторых случаях 13-ю зарплату нужно платить даже уволившемуся сотруднику: например, если он уволился до момента выплаты премии, но выполнены все условия для ее получения, отсутствуют взыскания, достигнуты все показатели.

Когда выплачивают 13 зарплату

Обычно работодатели выплачивают такую премию в конце года или в начале следующего. 13-я зарплата облагается налогами и страховыми взносами, как и обычная.

Как рассчитывается 13-я зарплата

Размер годовой премии может быть как фиксированным, так и зависеть от результатов работы или среднего заработка сотрудника. Расчетные формулы также определяются работодателем.

Что изменилось в правилах выдачи 13-ой зарплаты с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года ст. 135 ТК дополнили третьей частью, которая требует, чтобы документы, устанавливающие премирование (трудовые и коллективные договоры, положения) четко описывали вид премии, размер, условия получения и срок выплаты.

