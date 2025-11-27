Обновленная таможенная декларация на экспорт и импорт товаров с 1 апреля 2026 года: инструкция по заполнению

С 1 апреля 2026 года вступают в силу обновленные правила оформления декларации на товары для экспортеров и импортеров. Изменения касаются формата, порядка регистрации, таможенной стоимости и документов, которые необходимо прикладывать.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) изменила структуру и формат декларации на товары и корректировки декларации на товары. Решение от 07.10.2025 № 90 опубликовано на сайте Коллегии.

Что такое декларация на товары для экспортеров и импортеров

Это основной таможенный документ при импорте и экспорте. В нем указываются:

сведения о товаре (код ТН ВЭД, вес, стоимость),

информация о продавце и покупателе,

условия поставки,

документы, подтверждающие происхождение, стоимость и характеристики товара.

По сути, декларация на товары — это «паспорт» товара на границе.

Какие товары нужно декларировать в 2026 году

Практически все товары, которые пересекают границу, подлежат декларированию:

импортируемые в Россию;

экспортируемые из России;

ввозимые в рамках переработки;

временно ввозимые или вывозимые (в отдельных случаях — в упрощенной форме).

Исключения существуют, но они касаются дипломатических грузов, отдельных категорий личных вещей и мелких почтовых отправлений.

Кто оформляет декларацию на товары

Есть три варианта:

Сам декларант — компания-импортер или экспортер, если у нее есть квалифицированные сотрудники и доступ к системе электронного декларирования. Таможенный представитель (брокер) — самый распространенный вариант.

Перевозчик или экспедитор, если он уполномочен на оформление декларации на товары (редкий, но возможный вариант для крупных логистических компаний).

Для бухгалтеров ВЭД важно понимать: даже если декларация на товары оформляет брокер, ответственность за достоверность сведений несет компания-владелец товара.

Форма и порядок составления декларации на товары утверждены решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257. А формат декларации на товары утвержден решением коллегии ЕЭК от 30.05.2023 № 75.

Теперь этот формат изменили. В новом решении добавлен реквизитный состав структуры декларации на товары и корректировки декларации на товары.

В частности, установлено, что если международными договорами разрешается представить оригинал сертификата о происхождении товара после регистрации декларации на товары – ставят признак «32» и через пробел указывают номер и дату сертификата. Затем пишут об обязательстве декларанта представить оригинал этого сертификата в конкретный срок.

Например: «06018/3 85353632 ОТ 28.12.2025 ОРИГИНАЛ ОБЯЗУЮСЬ ПРЕДСТАВИТЬ ДО 21.03.2026».

1. Новый электронный формат декларации с 1 апреля 2026 года

Переходит на обновленную структуру и XML-схему.

Главное:

часть полей переименована и уточнена;

появились новые реквизиты;

ужесточены правила для электронных приложений.

Что делать бухгалтеру:

проверить, обновлено ли ПО для подачи декларации на товары, и настроить выгрузку данных из 1С/ERP под новый формат.

2. Единый порядок регистрации деклараций для экспортеров и импортеров

Вводятся унифицированные основания для регистрации или отказа. То, что раньше зависело от конкретного инспектора, теперь закреплено правилами.

Плюс для бизнеса: меньше неожиданных отказов, прогнозируемая практика.

3. Автоматическое распределение декларации на товары между таможенными постами

Система направляет декларацию на тот пост, который менее загружен. Привязка к «своему» посту больше не гарантирована.

Что важно знать: даже если пост будет иной, правила заполнения декларации на товары остаются едиными, но перечень дополнительных запросов может отличаться.

4. Изменения в декларации таможенной стоимости

Расширены ситуации, когда декларация таможенной стоимости оформляется обязательно:

доплаты, скидки, транспортировка, лицензионные платежи — все это должно быть отражено.

5. Новые отметки о документах и происхождении товара

Появляются новые поля, позволяющие указать:

обязательство предоставить оригинал документа;

сведения о сертификате происхождения;

признаки проверки подлинности.

Что нужно учесть: некоторые документы должны быть приложены в момент подачи декларации на товары, другие можно предоставить по запросу — теперь это жестко фиксируется в декларации.

6. Требования к электронным вложениям

Все документы к декларации на товары нужно загружать по определенным правилам: именование файлов, структура вложений, допустимые форматы.

Если вложение оформлено неправильно, система может отклонить регистрацию декларации.

Все изменения с 1 апреля 2026 года в одной таблице

Область до 2026 года с 1 апреля 2026 года Формат декларации на товары Старые схемы, простая структура Новый стандарт, новые поля, строгая структура Регистрация Зависела от практики поста Единые правила для всей страны Направление декларации на товары Фиксированная привязка к посту Автоматическое распределение по загрузке Декларация таможенной стоимости Ограниченный перечень случаев Расширенные основания, уточненные графы Документы Несистемные отметки Стандартизированные поля и признаки Приложения Мягкие требования Жесткие правила и контроль структуры

Декларацию меняют, чтобы унифицировать работу таможни, ускорить выпуск товаров и разгрузить посты, а также сократить ошибки при заполнении и автоматизировать проверку документов.

Как работать с новой декларацией на товары для экспортеров и импортеров

Обновить и протестировать ПО. Старый формат с 1 апреля 2026 года не пройдет проверку. Перепроверить шаблоны выгрузки из 1С/ERP. Особенно блоки со стоимостью и документами. Заранее собирать комплект документов. Инвойсы, контракты, сертификаты — в нужных форматах. Отслеживать случаи обязательного оформления декларации таможенной стоимости. Любые корректировки цены должны быть обоснованы.

Какие изменения в работе ждут бухгалтеров ВЭД в 2026 году

В 2026 году в силу вступит большое количество нововведений, и пока рынок перестраивается, для бухгалтеров ВЭД открывается уникальное окно возможностей.

Это шанс не просто адаптироваться к новым правилам 2026 года, а перейти на уровень внутреннего консультанта — человека, который управляет рисками и формирует репутацию компании в глазах регуляторов.

