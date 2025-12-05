Пенсионная реформа-2026: повышение пенсионного возраста и корректировки для льготных категорий

Каждая новость о пенсиях вызывает настороженность: снова изменения, очередная реформа? В 2026 году прогнозов особенно много. Но за громкими заголовками скрывается главное: новой реформы нет, а изменения — лишь плановый этап переходного периода до 2028 года.

Новости о пенсионной системе по традиции вызывают повышенную тревожность и ощущение неизбежных перемен: «Снова корректируют правила? Неужели очередная реформа?»

На самом деле в 2026 году не вводится новая пенсионная реформа. Все изменения представляют собой заранее утвержденные этапы переходного периода реформы, рассчитанной до 2028 года. Тем не менее именно в 2026 году действительно приходится ряд значимых точек обновления.

Что такое пенсионная реформа до 2028 года

Действующая пенсионная реформа не предполагает резких одномоментных шагов, а плавно вводит новые нормы.

Основные ее элементы:

1. Постепенное повышение пенсионного возраста — с увеличением по полгода ежегодно до достижения итоговых параметров к 2028 году: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

2. Рост минимального страхового стажа — к 2028 году нужно будет иметь 15 лет стажа, рост идет постепенно.

3. Повышение необходимого количества пенсионных баллов — к 2028 году потребуется 45 баллов. Количество баллов увеличивается каждый год.

4. Новые правила расчета прав через страховые взносы — чем выше официальная зарплата и чем длительнее стаж — тем больше будущая пенсия.

5. Индексации пенсий и соцвыплат. Каждый год — плановое повышение страховых и социальных выплат.

Что меняется в расчете и начислении пенсий в 2026 году

Повышение пенсионного возраста на очередные 6 месяцев — для тех, кто выходит на пенсию в 2026 году, возраст становится выше на полгода по графику реформы.

График выхода на пенсию по старости для мужчин и женщин в 2026 и 2028 году:

Пол Год рождения Пенсионный возраст Когда назначат пенсию Мужчины 1962 64 года 2026 год Мужчины 1963 и далее 65 лет 2028 год и далее Женщины 1967 59 лет 2026 год Женщины 1968 и далее 60 лет 2028 год и далее

Рост минимального количества пенсионных баллов — в 2026 году увеличивается порог баллов, необходимых для назначения страховой пенсии.

Увеличение минимального страхового стажа — т ребования к стажу повышаются на очередной плановый шаг.

Индексация страховых пенсий — в ыплаты увеличиваются согласно ежегодному графику индексаций.

Индексация социальных пенсий — п овышение также проводится в соответствии с планом.

Корректировки для льготных категорий — и зменения в ряде профессий и видов льготных стажей начинают действовать в 2026 году.

Таблица: изменения пенсионной реформы, приходящиеся на 2026 год

Направление изменения Что происходит в 2026 году Примечание Пенсионный возраст Повышается на +6 месяцев Очередной этап перехода к 60/65 лет к 2028 году Пенсионные баллы Увеличивается минимальное количество баллов Плановое повышение до целевых 45 баллов к 2028 году Страховой стаж Увеличивается минимальный обязательный стаж Движение к норме в 15 лет в 2028 году Страховые пенсии Индексация в начале года Плановое ежегодное повышение Социальные пенсии Индексация весной 2026 года Традиционный график индексаций Льготные категории Вступают в силу новые корректировки Уточнение условий льготного стажа и специальных профессий Общий ход реформы Переход к финальным параметрам продолжается Конец реформы — 2028 год

2026 год не приносит внезапных решений и резких встрясок. Это не новая реформа, а заранее утвержденный график перехода, который идет по плану уже несколько лет. Но важно понимать: изменения продолжаются. Пенсионный возраст, стаж и баллы постепенно растут. И хотя это не «новость», а часть большого процесса, внимания к вопросу меньше не становится.

