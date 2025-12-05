Пенсионная реформа-2026: повышение пенсионного возраста и корректировки для льготных категорий
Новости о пенсионной системе по традиции вызывают повышенную тревожность и ощущение неизбежных перемен: «Снова корректируют правила? Неужели очередная реформа?»
На самом деле в 2026 году не вводится новая пенсионная реформа. Все изменения представляют собой заранее утвержденные этапы переходного периода реформы, рассчитанной до 2028 года. Тем не менее именно в 2026 году действительно приходится ряд значимых точек обновления.
Что такое пенсионная реформа до 2028 года
Действующая пенсионная реформа не предполагает резких одномоментных шагов, а плавно вводит новые нормы.
Основные ее элементы:
1. Постепенное повышение пенсионного возраста — с увеличением по полгода ежегодно до достижения итоговых параметров к 2028 году: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
2. Рост минимального страхового стажа — к 2028 году нужно будет иметь 15 лет стажа, рост идет постепенно.
3. Повышение необходимого количества пенсионных баллов — к 2028 году потребуется 45 баллов. Количество баллов увеличивается каждый год.
4. Новые правила расчета прав через страховые взносы — чем выше официальная зарплата и чем длительнее стаж — тем больше будущая пенсия.
5. Индексации пенсий и соцвыплат. Каждый год — плановое повышение страховых и социальных выплат.
Что меняется в расчете и начислении пенсий в 2026 году
Повышение пенсионного возраста на очередные 6 месяцев — для тех, кто выходит на пенсию в 2026 году, возраст становится выше на полгода по графику реформы.
График выхода на пенсию по старости для мужчин и женщин в 2026 и 2028 году:
Пол
Год рождения
Пенсионный возраст
Когда назначат пенсию
Мужчины
1962
64 года
2026 год
Мужчины
1963 и далее
65 лет
2028 год и далее
Женщины
1967
59 лет
2026 год
Женщины
1968 и далее
60 лет
2028 год и далее
Рост минимального количества пенсионных баллов — в
2026 году увеличивается порог баллов, необходимых для назначения страховой пенсии.
Увеличение минимального страхового стажа — т
ребования к стажу повышаются на очередной плановый шаг.
Индексация страховых пенсий — в
ыплаты увеличиваются согласно ежегодному графику индексаций.
Индексация социальных пенсий — п
овышение также проводится в соответствии с планом.
Корректировки для льготных категорий — и
зменения в ряде профессий и видов льготных стажей начинают действовать в 2026 году.
Таблица: изменения пенсионной реформы, приходящиеся на 2026 год
Направление изменения
Что происходит в 2026 году
Примечание
Пенсионный возраст
Повышается на +6 месяцев
Очередной этап перехода к 60/65 лет к 2028 году
Пенсионные баллы
Увеличивается минимальное количество баллов
Плановое повышение до целевых 45 баллов к 2028 году
Страховой стаж
Увеличивается минимальный обязательный стаж
Движение к норме в 15 лет в 2028 году
Страховые пенсии
Индексация в начале года
Плановое ежегодное повышение
Социальные пенсии
Индексация весной 2026 года
Традиционный график индексаций
Льготные категории
Вступают в силу новые корректировки
Уточнение условий льготного стажа и специальных профессий
Общий ход реформы
Переход к финальным параметрам продолжается
Конец реформы — 2028 год
2026 год не приносит внезапных решений и резких встрясок. Это не новая реформа, а заранее утвержденный график перехода, который идет по плану уже несколько лет. Но важно понимать: изменения продолжаются. Пенсионный возраст, стаж и баллы постепенно растут. И хотя это не «новость», а часть большого процесса, внимания к вопросу меньше не становится.
Как защитить и приумножить свои пенсионные накопления в 2026 году
На онлайн-курсе «Пенсия — 2026: как рассчитать, увеличить и не остаться без денег» вы узнаете, как рассчитать будущую государственную пенсию с точностью до рубля и как увеличить ее размер легальными способами: от добровольных взносов до позднего выхода.
Научитесь управлять своими пенсионными накоплениями: выбрать НПФ, проверить счета, сменить управляющего. Построите личный пенсионный капитал через инвестиции, недвижимость и другие активы.
Мы дадим вам готовый персональный пенсионный план.
Вы защитите свои деньги и сможете проводить платные консультации по пенсионным накоплениям.
Цена нового курса со скидкой 67 %: 4 900 ₽ вместо 14 990 ₽.
Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию