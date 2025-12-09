✍️ Расчеты с сотрудниками в декабре 2025: когда платить зарплату, как рассчитать годовую премию и отпускные в праздники
Конец года традиционно становится самым насыщенным периодом для бухгалтерии: закрытие отчетности, подготовка отпускных и годовых премий, расчеты по больничным листам, переходящие выплаты через новогодние каникулы. В 2025 году праздничные дни продлятся по установленной законом схеме, и важно заранее понимать, какие нюансы повлияют на начисления.
Когда выплачивать зарплату за декабрь 2025 года
Сроки выплаты
По ТК РФ зарплата должна быть выплачена не позднее даты, закрепленной в локальных актах. Если день выплаты выпадает на праздничный или выходной, деньги нужно выдать накануне.
В 2025 году:
предпраздничные дни — 31 декабря 2025 г. (среда);
праздничные выходные — 1–8 января 2026 г.
Если в вашей организации зарплата за вторую половину месяца выплачивается 5–10 числа, перечислить ее нужно до 31 декабря, иначе будет нарушение сроков.
Для сотрудников, работающих в праздники
Работа в праздничные дни оплачивается:
в двойном размере, либо
в одинарном + предоставление отгула (ст. 153 ТК РФ).
Важно учитывать: если смена началась 31 декабря и продолжается после полуночи, праздничным будет считаться время после 00:00 1 января.
Годовая премия за 2025 г.
В начале 2025 года ожидали масштабную налоговую реформу, связанную в том числе с введением прогрессивной шкалы по НДФЛ. Поэтому большинство компаний спешили рассчитаться с сотрудниками по премиям в конце года, чтобы в начале года не разбираться с нововведениями.
В 2025 году такой проблемы нет — премию можно выдать как до Нового года, так и после праздников на усмотрение руководства компании. В расходах для снижения налогооблагаемой базы по прибыли учтите только премии за достижение производственных показателей.
Поэтому в приказе важно грамотно назвать такую премию. Формулировка «в связи с праздником Новый год» вряд ли позволит включить ее в расходы.
Премии выплачиваются по правилам, прописанным в положении об оплате труда:
могут относиться к расходам декабря,
либо начисляться уже в январе 2026 г.
Если премия относится к 2025 году, НДФЛ удерживается при выплате, а дата дохода — дата фактического перечисления.
Если выплата премии поступает на карту сотрудника в праздничные дни (например, 3 января), датой дохода считается фактический день зачисления, даже если он праздничный.
Отпускные перед Новым годом-2026
Общее правило:
Отпускные выплачиваются не позднее чем за 3 дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ).
Если отпуск начинается:
30 декабря 2025 г. — выплатить нужно до 27 декабря.
в период 1–8 января 2026 г. — выплата также должна быть произведена заранее, в конце декабря.
Нюанс во время праздников
Праздничные дни в отпуск не включаются, отпуск автоматически продлевается. Например:
Если отпуск с 29.12.2025 на 14 календарных дней:
29–30 декабря — отпуск,
31 декабря — рабочий день,
1–8 января — праздники (не входят в отпуск),
отпуск продолжится с 9 января.
Отпускные считаются только за дни фактического отпуска, а не за праздничные.
Больничные в переходящий период
Особенность — наличие праздничных дней, которые оплачиваются так же, как обычные дни нетрудоспособности.
Пример: больничный с 28.12.2025 по 05.01.2026
Все дни: 28 декабря – 5 января — оплачиваются согласно среднему заработку. Праздники не исключаются, потому что:
больничный — не отпуск,
он оплачивается за календарные дни.
Срок назначения пособия
10 календарных дней с момента предоставления листка нетрудоспособности. Перечислить — в ближайшую зарплатную выплату (или отдельным платежом, если так принято в компании).
Командировки и суточные в праздничные дни
Если командировка проходит через новогодние праздники:
суточные начисляются за каждый день нахождения в командировке, включая 1–8 января.
работа в праздники оплачивается в двойном размере, если сотрудник выполняет служебные обязанности, а не просто перемещается.
Доплата за предпраздничные дни
31 декабря — рабочий день полной продолжительности по закону, но:
многие работодатели сокращают его локальным актом — это не обязательно, но возможно.
если день сокращен, оплата производится за фактически отработанное время.
Удержание НДФЛ в период новогодних праздников
Основные правила:
НДФЛ удерживается в момент выплаты дохода.
Если выплата пришлась на праздничный день, датой считается фактический день зачисления на счет.
Перечислить НДФЛ нужно на следующий рабочий день. Если выплата была, например, 2 января, то перечисление налога — 9 января 2026 года (в первый рабочий день).
Страховые взносы при декабрьских выплатах 2025
Страховые взносы начисляются на дату:
начисления зарплаты (декабрь — декабрю),
выплаты премии (если премия разовая),
выплаты отпускных/больничных.
Важно: если часть выплат приходит перед праздниками, а отчетность подается в январе, распределяйте их по правилам переходящего периода, чтобы избежать ошибок в СЗВ-М, РСВ и персонифицированной отчетности.
Типичные ошибки бухгалтеров в конце года
Выплата отпускных позже срока — штрафы по ст. 5.27 КоАП.
Ошибочная дата выплаты при перечислении в праздники.
Неверное включение праздничных дней в отпуск.
Определение даты дохода при премиях и компенсациях.
Просрочка по перечислению НДФЛ после выплат в праздники.
Как подготовиться бухгалтеру к изменениям по выплатам 2026
2026 год принесет не только новые правила расчета страховых взносов, также вырастет МРОТ, усилится контроль за начислениями и отчетностью.
Чтобы минимизировать риски, бухгалтеру стоит:
обновить расчетные таблицы и шаблоны;
проверить, соответствует ли зарплата МРОТ;
уточнить отраслевой тариф по взносам;
подготовить систему прогнозных уведомлений по НДФЛ;
пересчитать фонд оплаты труда с учетом новых ставок.
Научим рассчитывать зарплату, налоги и страховые взносы, расскажем, как законно оптимизировать налоговую нагрузку на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы узнаете, как вести налоговый учет, составлять отчетность, вести учет мигрантов и оформлять согласия на сбор персданных с 1 сентября 2025 года.
В программе курса более 150 уроков, тесты для самопроверки, инструкции и актуальные образцы документов.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена курса со скидкой 72 %: 8 900 ₽ вместо 31 700 ₽. Осталось 3 места по этой цене.
Старт 15 декабря.
Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».
не надо искажать, сочинять и прочее. Есть чудесная книга на ночь (НК). В которой изложены все способы оптимизации. Нужно постараться и приложить максимум усилий жадному руководству для составления документов (и это не забота ГБ)
ни один жадюга-руководитель, такую служебку не подпишет (только если он в коматозе)