Зарплата

✍️ Расчеты с сотрудниками в декабре 2025: когда платить зарплату, как рассчитать годовую премию и отпускные в праздники

С приближением новогодних праздников бухгалтеры вынуждены производить расчеты по декабрьским выплатам. Отпуска, больничные, командировки, переработки имеют нюансы при начислении. Разбираемся, что нужно выплатить сотрудникам до конца 2025 года.
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Конец года традиционно становится самым насыщенным периодом для бухгалтерии: закрытие отчетности, подготовка отпускных и годовых премий, расчеты по больничным листам, переходящие выплаты через новогодние каникулы. В 2025 году праздничные дни продлятся по установленной законом схеме, и важно заранее понимать, какие нюансы повлияют на начисления.

Когда выплачивать зарплату за декабрь 2025 года

Сроки выплаты

По ТК РФ зарплата должна быть выплачена не позднее даты, закрепленной в локальных актах. Если день выплаты выпадает на праздничный или выходной, деньги нужно выдать накануне.

В 2025 году:

  • предпраздничные дни — 31 декабря 2025 г. (среда);

  • праздничные выходные — 1–8 января 2026 г.

Если в вашей организации зарплата за вторую половину месяца выплачивается 5–10 числа, перечислить ее нужно до 31 декабря, иначе будет нарушение сроков.

Для сотрудников, работающих в праздники

Работа в праздничные дни оплачивается:

  • в двойном размере, либо

  • в одинарном + предоставление отгула (ст. 153 ТК РФ).

Важно учитывать: если смена началась 31 декабря и продолжается после полуночи, праздничным будет считаться время после 00:00 1 января.

Годовая премия за 2025 г.

В начале 2025 года ожидали масштабную налоговую реформу, связанную в том числе с введением прогрессивной шкалы по НДФЛ. Поэтому большинство компаний спешили рассчитаться с сотрудниками по премиям в конце года, чтобы в начале года не разбираться с нововведениями.

В 2025 году такой проблемы нет — премию можно выдать как до Нового года, так и после праздников на усмотрение руководства компании. В расходах для снижения налогооблагаемой базы по прибыли учтите только премии за достижение производственных показателей.

Поэтому в приказе важно грамотно назвать такую премию. Формулировка «в связи с праздником Новый год» вряд ли позволит включить ее в расходы.

Премии выплачиваются по правилам, прописанным в положении об оплате труда:

  • могут относиться к расходам декабря,

  • либо начисляться уже в январе 2026 г.

Если премия относится к 2025 году, НДФЛ удерживается при выплате, а дата дохода — дата фактического перечисления.

Если выплата премии поступает на карту сотрудника в праздничные дни (например, 3 января), датой дохода считается фактический день зачисления, даже если он праздничный.

Отпускные перед Новым годом-2026

Общее правило:

Отпускные выплачиваются не позднее чем за 3 дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ).

Если отпуск начинается:

  • 30 декабря 2025 г. — выплатить нужно до 27 декабря.

  • в период 1–8 января 2026 г. — выплата также должна быть произведена заранее, в конце декабря.

Нюанс во время праздников

Праздничные дни в отпуск не включаются, отпуск автоматически продлевается. Например:
Если отпуск с 29.12.2025 на 14 календарных дней:

  • 29–30 декабря — отпуск,

  • 31 декабря — рабочий день,

  • 1–8 января — праздники (не входят в отпуск),

  • отпуск продолжится с 9 января.

Отпускные считаются только за дни фактического отпуска, а не за праздничные.

Больничные в переходящий период

Особенность — наличие праздничных дней, которые оплачиваются так же, как обычные дни нетрудоспособности.

Пример: больничный с 28.12.2025 по 05.01.2026

Все дни: 28 декабря – 5 января — оплачиваются согласно среднему заработку. Праздники не исключаются, потому что:

  • больничный — не отпуск,

  • он оплачивается за календарные дни.

Срок назначения пособия

10 календарных дней с момента предоставления листка нетрудоспособности. Перечислить — в ближайшую зарплатную выплату (или отдельным платежом, если так принято в компании).

Командировки и суточные в праздничные дни

Если командировка проходит через новогодние праздники:

  • суточные начисляются за каждый день нахождения в командировке, включая 1–8 января.

  • работа в праздники оплачивается в двойном размере, если сотрудник выполняет служебные обязанности, а не просто перемещается.

Доплата за предпраздничные дни

31 декабря — рабочий день полной продолжительности по закону, но:

  • многие работодатели сокращают его локальным актом — это не обязательно, но возможно.

  • если день сокращен, оплата производится за фактически отработанное время.

Удержание НДФЛ в период новогодних праздников

Основные правила:

  • НДФЛ удерживается в момент выплаты дохода.

  • Если выплата пришлась на праздничный день, датой считается фактический день зачисления на счет.

Перечислить НДФЛ нужно на следующий рабочий день. Если выплата была, например, 2 января, то перечисление налога — 9 января 2026 года (в первый рабочий день).

Страховые взносы при декабрьских выплатах 2025

Страховые взносы начисляются на дату:

  • начисления зарплаты (декабрь — декабрю),

  • выплаты премии (если премия разовая),

  • выплаты отпускных/больничных.

Важно: если часть выплат приходит перед праздниками, а отчетность подается в январе, распределяйте их по правилам переходящего периода, чтобы избежать ошибок в СЗВ-М, РСВ и персонифицированной отчетности.

Типичные ошибки бухгалтеров в конце года

  1. Выплата отпускных позже срока — штрафы по ст. 5.27 КоАП.

  2. Ошибочная дата выплаты при перечислении в праздники.

  3. Неверное включение праздничных дней в отпуск.

  4. Определение даты дохода при премиях и компенсациях.

  5. Просрочка по перечислению НДФЛ после выплат в праздники.

Как подготовиться бухгалтеру к изменениям по выплатам 2026

2026 год принесет не только новые правила расчета страховых взносов, также вырастет МРОТ, усилится контроль за начислениями и отчетностью.

Чтобы минимизировать риски, бухгалтеру стоит:

  • обновить расчетные таблицы и шаблоны;

  • проверить, соответствует ли зарплата МРОТ;

  • уточнить отраслевой тариф по взносам;

  • подготовить систему прогнозных уведомлений по НДФЛ;

  • пересчитать фонд оплаты труда с учетом новых ставок.

