С приближением новогодних праздников бухгалтеры вынуждены производить расчеты по декабрьским выплатам. Отпуска, больничные, командировки, переработки имеют нюансы при начислении. Разбираемся, что нужно выплатить сотрудникам до конца 2025 года.

Конец года традиционно становится самым насыщенным периодом для бухгалтерии: закрытие отчетности, подготовка отпускных и годовых премий, расчеты по больничным листам, переходящие выплаты через новогодние каникулы. В 2025 году праздничные дни продлятся по установленной законом схеме, и важно заранее понимать, какие нюансы повлияют на начисления.

Когда выплачивать зарплату за декабрь 2025 года

Сроки выплаты

По ТК РФ зарплата должна быть выплачена не позднее даты, закрепленной в локальных актах. Если день выплаты выпадает на праздничный или выходной, деньги нужно выдать накануне.

В 2025 году:

предпраздничные дни — 31 декабря 2025 г. (среда);

праздничные выходные — 1–8 января 2026 г.

Если в вашей организации зарплата за вторую половину месяца выплачивается 5–10 числа, перечислить ее нужно до 31 декабря, иначе будет нарушение сроков.

Для сотрудников, работающих в праздники

Работа в праздничные дни оплачивается:

в двойном размере , либо

в одинарном + предоставление отгула (ст. 153 ТК РФ).

Важно учитывать: если смена началась 31 декабря и продолжается после полуночи, праздничным будет считаться время после 00:00 1 января.

Годовая премия за 2025 г.

В начале 2025 года ожидали масштабную налоговую реформу, связанную в том числе с введением прогрессивной шкалы по НДФЛ. Поэтому большинство компаний спешили рассчитаться с сотрудниками по премиям в конце года, чтобы в начале года не разбираться с нововведениями.

В 2025 году такой проблемы нет — премию можно выдать как до Нового года, так и после праздников на усмотрение руководства компании. В расходах для снижения налогооблагаемой базы по прибыли учтите только премии за достижение производственных показателей.

Поэтому в приказе важно грамотно назвать такую премию. Формулировка «в связи с праздником Новый год» вряд ли позволит включить ее в расходы.

Премии выплачиваются по правилам, прописанным в положении об оплате труда: могут относиться к расходам декабря,

либо начисляться уже в январе 2026 г.

Если премия относится к 2025 году, НДФЛ удерживается при выплате, а дата дохода — дата фактического перечисления.

Если выплата премии поступает на карту сотрудника в праздничные дни (например, 3 января), датой дохода считается фактический день зачисления, даже если он праздничный.

Отпускные перед Новым годом-2026

Общее правило:

Отпускные выплачиваются не позднее чем за 3 дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ).

Если отпуск начинается:

30 декабря 2025 г. — выплатить нужно до 27 декабря .

в период 1–8 января 2026 г. — выплата также должна быть произведена заранее, в конце декабря.

Нюанс во время праздников

Праздничные дни в отпуск не включаются, отпуск автоматически продлевается. Например:

Если отпуск с 29.12.2025 на 14 календарных дней:

29–30 декабря — отпуск,

31 декабря — рабочий день,

1–8 января — праздники (не входят в отпуск),

отпуск продолжится с 9 января.

Отпускные считаются только за дни фактического отпуска, а не за праздничные.

Больничные в переходящий период

Особенность — наличие праздничных дней, которые оплачиваются так же, как обычные дни нетрудоспособности.

Пример: больничный с 28.12.2025 по 05.01.2026

Все дни: 28 декабря – 5 января — оплачиваются согласно среднему заработку. Праздники не исключаются, потому что:

больничный — не отпуск,

он оплачивается за календарные дни.

Срок назначения пособия

10 календарных дней с момента предоставления листка нетрудоспособности. Перечислить — в ближайшую зарплатную выплату (или отдельным платежом, если так принято в компании).

Командировки и суточные в праздничные дни

Если командировка проходит через новогодние праздники:

суточные начисляются за каждый день нахождения в командировке , включая 1–8 января.

работа в праздники оплачивается в двойном размере, если сотрудник выполняет служебные обязанности, а не просто перемещается.

Доплата за предпраздничные дни

31 декабря — рабочий день полной продолжительности по закону, но:

многие работодатели сокращают его локальным актом — это не обязательно , но возможно.

если день сокращен, оплата производится за фактически отработанное время.

Удержание НДФЛ в период новогодних праздников

Основные правила:

НДФЛ удерживается в момент выплаты дохода .

Если выплата пришлась на праздничный день, датой считается фактический день зачисления на счет.

Перечислить НДФЛ нужно на следующий рабочий день. Если выплата была, например, 2 января, то перечисление налога — 9 января 2026 года (в первый рабочий день).

Страховые взносы при декабрьских выплатах 2025

Страховые взносы начисляются на дату:

начисления зарплаты (декабрь — декабрю),

выплаты премии (если премия разовая),

выплаты отпускных/больничных.

Важно: если часть выплат приходит перед праздниками, а отчетность подается в январе, распределяйте их по правилам переходящего периода, чтобы избежать ошибок в СЗВ-М, РСВ и персонифицированной отчетности.

Типичные ошибки бухгалтеров в конце года

Выплата отпускных позже срока — штрафы по ст. 5.27 КоАП. Ошибочная дата выплаты при перечислении в праздники. Неверное включение праздничных дней в отпуск. Определение даты дохода при премиях и компенсациях. Просрочка по перечислению НДФЛ после выплат в праздники.

Как подготовиться бухгалтеру к изменениям по выплатам 2026

2026 год принесет не только новые правила расчета страховых взносов, также вырастет МРОТ, усилится контроль за начислениями и отчетностью.

Чтобы минимизировать риски, бухгалтеру стоит:

обновить расчетные таблицы и шаблоны;

проверить, соответствует ли зарплата МРОТ;

уточнить отраслевой тариф по взносам;

подготовить систему прогнозных уведомлений по НДФЛ;

пересчитать фонд оплаты труда с учетом новых ставок.

