✍️ Как составить отчет о финансовых результатах за 2025 год: новые требования и дополнительный показатель в форме

С годового отчета за 2025 год расширен минимальный перечень показателей для ОФР.

С отчетности за 2025 год вступил в силу федеральный стандарт ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденный приказом Минфина РФ от 04.10.2023 № 157н. Он меняет форму и состав годовой отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (ОФР).

Что такое отчет о финансовых результатах (ОФР)

ОФР — это сводная таблица, показывающая формирование прибыли (убытка) организации за период: выручка, себестоимость, коммерческие и управленческие расходы, финансовые результаты от обычных видов деятельности, налоги на прибыль и итоговая чистая прибыль/убыток. По ФСБУ 4/2023 состав ОФР стандартизирован, но компании раскрывают также пояснения к существенным статьям.

Когда сдавать ОФР за 2025 год

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подается в налоговый орган не позднее трех месяцев после окончания отчетного года — то есть не позднее 31 марта 2026 года (с учетом переносов выходных). Это требование закреплено в законе о бухучете и разъясняется ФНС.

Какая информация нужна для составления ОФР по ФСБУ 4/2023

Минимальный набор показателей ОФР включает (п.26 ФСБУ):

выручка (за минусом НДС и акцизов),

себестоимость продаж,

валовая прибыль/убыток,

коммерческие и управленческие расходы,

прочие доходы и расходы,

финансовые доходы/расходы,

прибыль (убыток) от продолжающей деятельности до и после налога,

налог на прибыль и итоговая прибыль (убыток).

Теперь стандарт дополнительно требует отражения отдельных показателей и раскрытий, а форма и коды строк обновлены.

Главное изменение с отчета за 2025 год — прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности

В новой форме отчета появилась отдельная строка: «Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)» (в бланках ФСБУ — отдельный код строки). То есть теперь необходимо отдельно показывать результаты прекращаемых операций — и отдельно от результатов продолжающей деятельности до налогообложения. Это требование направлено на то, чтобы пользователи отчетности могли отличить одноразовые эффекты от текущей операционной прибыли.

Что считать «прекращаемой деятельностью»

Прекращаемая деятельность — это компонента бизнеса, которая была либо продана, либо предназначена для выбытия и представляет собой отчетную единицу или группу единиц с отдельными операциями и денежными потоками. Нужно убедиться, что прекращаемая деятельность соответствует критериям признания (основные признаки — фактическое прекращение операций, намерение избавиться, и т. п.), и документально подтвердить решение о ее прекращении. (см. пояснения ФСБУ и методические материалы).

