🎄 Бухгалтерский учет новогодних подарков и премий для сотрудников: проводки и приказы в декабре 2025

В конце года работодатели традиционно закладывают расходы на подарки персоналу и их детям, а также на праздничное оформление офисов. Рассказываем, как такие затраты правильно отразить в бухгалтерском и налоговом учете.

Наряженная елка, светящиеся гирлянды, яркие шары, мишура, которыми украшены рабочие помещения, создают новогоднее настроение и головную боль бухгалтеру, так как учесть это в расходах для целей налогообложения сложно, но можно.

Проводки для бухгалтерского учета расходов на украшение офиса

Покупка праздничного декора не связана с обычными видами деятельности, поэтому в бухучете такие расходы относят к прочим. Затраты на приобретение новогодних украшений бухгалтер отразит следующими записями:

Дт 60 Кт 51 — компания перечислила деньги поставщику новогодних украшений;

Дт 10 (41) Кт 60 — елки, гирлянды и другие украшения оприходованы;

Дт 91.2 Кт 10 (41) — списали новогодние украшения.

Налоговый учет новогодних украшений

Возможность учесть расходы на украшение помещений при расчете налога на прибыль зависит от назначения помещения.

Рабочие кабинеты

Расходы на украшение рабочих кабинетов налоговые органы не признают экономически обоснованными и направленными на получение дохода, поэтому учитывать их в налоговом учете нельзя (п. 1 ст. 252 НК). Такой позиции придерживаются Минфин (письмо от 20.12.2005 № 03-03-04/1/430) и суды (ФАС ЗСО от 15.12.2010 № А70-6645/2009).

Помещения для приема клиентов

Если украшены переговорные, приемная, вестибюль и иные зоны общения с клиентами, новогоднее оформление может подтверждать деловую репутацию компании и способствовать привлечению покупателей. В этом случае затраты относят к прочим расходам, связанным с производством и реализацией (пп. 49 п. 1 ст. 264 НК, постановления ФАС МО от 25.11.2009 по делу № А40-25182/08-129-71 и от 23.05.2011 по делу № А40-51743/10-90-293).

При этом учитывать такие расходы как рекламные нельзя, поскольку новогодние украшения не соответствуют понятию рекламы.

Торговые залы и торговые точки

Оформление торговых помещений часто является обязательным требованием региональных или местных властей и одновременно привлекает покупателей. Такие расходы признаются экономически оправданными и могут учитываться как материальные расходы (пп. 2 п. 1 ст. 254 НК), уменьшающие налогооблагаемую прибыль (постановления ФАС МО от 25.11.2009 по делу № А40-25182/08-129-71 и ВСО от 01.03.2007 № А33-10956/06-Ф02-725/07).

УСН

По общему правилу упрощенцы не вправе учитывать расходы на новогодние украшения, так как они не поименованы в ст. 346.16 НК и не считаются экономически обоснованными по п. 1 ст. 252 НК. Однако при готовности к спору с налоговыми органами такие затраты можно попытаться учесть как материальные расходы (пп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК) с учетом обычая делового оборота.

Как оформить подарки сотрудникам и их детям

Обычно к новогодним праздникам принято готовить сладкие наборы для детей работников, но встречаются и оригинальные идеи — билеты на новогодние представления, игрушки и другие. Сотрудники часто получают в подарок электронику, бытовую технику, продуктовые корзины и прочее. Вне зависимости от вида подарка, задача работодателя правильно оформить его передачу, а именно нужно:

издать приказ о выдаче, ознакомить с ним работников;

раздать подарки по ведомости;

при необходимости оформить договор дарения.

Проводки для бухгалтерского учета новогодних подарков

Стоимость новогодних подарков для работников и их детей в бухгалтерском учете признается прочими расходами. При приобретении подарков у сторонней организации бухгалтерские проводки выглядят так:

Дт 60 Кт 51 — компания перечислила деньги поставщику подарков;

Дт 41 Кт 60 — подарки оприходованы;

Дт 19 Кт 60 — отражен НДС;

Дт 68.НДС Кт 19 — входящий НДС принят к вычету;

Дт 73 Кт 41 — подарки раздали работникам;

Дт 91 Кт 73 — стоимость подарков включена в прочие расходы;

Дт 91 Кт 68.НДС — начислен НДС со стоимости выданных подарков.

Налоговый учет подарков

Затраты на приобретение подарков к праздникам не уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, так как:

их экономическая обоснованность и производственная направленность весьма сомнительны, а значит не выполняются требования п. 1 ст. 252 НК;

расходы в виде безвозмездно переданных товаров не учитываются при налогообложении (п. 16 ст. 270 НК).

При расчете налога на УСН «Доходы минус расходы» стоимость подарков также не учитывается, так как: в 2025 году закрытый перечень допустимых расходов в ст. 346.16 НК в принципе ничего подобного не содержит;

в 2026 году перечень стал открытым и идет отсылка к нормам главы 25 НК, а по ней подарки не включаются в расходы.

Учесть подарки в расходах возможно, если компания сможет доказать, что это вознаграждение за труд (письмо Минфина № 03-03-06/2/26/291 от 02.06.2014).

Что касается НДС, то безвозмездная передача имущества подпадает под обложение НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК). А значит компания обязана исчислить НДС, исходя из рыночной стоимости товаров, и перечислить его в бюджет.

Как начислить НДФЛ при дарении подарков

Подарок, переданный сотруднику либо его ребенку, признается доходом в натуральной форме, полученным работником. Такой доход подлежит обложению НДФЛ. При этом действует льгота: если стоимость подарков не превышает 4 000 рублей, налог удерживать не требуется (п. 28 ст. 217 НК). НДФЛ начисляется только на сумму превышения.

Важно учитывать, что лимит 4 000 рублей установлен на совокупную стоимость всех подарков, полученных сотрудником в течение календарного года, а не на каждый подарок отдельно (письмо Минфина от 20.01.2017 № 03-04-06/2650).

Например, если в течение года работнику уже был вручен подарок стоимостью 3 500 рублей, а затем его ребенку передан новогодний подарок на сумму 2 000 рублей, то НДФЛ нужно удержать с 1 500 рублей.

В бухгалтерском учете удержание налога отражают дополнительной записью:

Дт 70 Кт 68.НДФЛ — удержан НДФЛ с части стоимости подарков, превышающей 4 000 рублей с начала налогового периода.

Страховые взносы

Начислять страховые взносы на стоимость подарков сотрудникам и их детям не требуется, если подарки вручаются в связи с праздником и не являются формой оплаты труда. Такая позиция подтверждена судебной практикой (решение от 29.04.2019 по делу № А56-146838/2018).

Как работать по новым требованиям налоговой реформы-2026 без ошибок

С 1 января 2026 года в силу вступает налоговая реформа-2026, которая привнесет множество изменений в привычную работу бухгалтера. Особенно сложно придется новичкам, которым нужно будет не просто осваивать основы профессии, но и сразу адаптировать знания под реалии 2026 года.

Чтобы вам было проще разобраться во всех нюансах налоговой реформы-2026, и с первых дней обучения ориентироваться в новых правилах, мы записали отдельный блок по реформе для курса профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Где мы разберем: повышение ставки НДС, работу с НДС на УСН, расчет налога на прибыль, НДФЛ и имущественных налогов, новые тарифы по страховым взносам, налоговый контроль в 2026 году и др.

Вы освоите бухгалтерский и налоговый учет с нуля, научитесь рассчитывать налоги и выплаты работникам по новым ставкам с 1 января 2026 года, сможете составлять отчетность любой сложности, в том числе допсоглашения 2025-2026, работать с кадрами, управлять финансами и использовать нейросети.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70 %: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 1 место по этой цене.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».