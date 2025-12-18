Переход с УСН на ПСН в 2026 году: как продлить «налоговые каникулы»

Налоговики рассказали, когда сохраняется право применять нулевую ставку, если ИП перейдет с УСН на ПСН.

Нулевая налоговая ставка («налоговые каникулы») — это региональная льгота, установленная для впервые зарегистрированных ИП. Она позволяет временно не уплачивать налог при применении УСН или ПСН. Вопрос, который часто возникает на практике: сохраняется ли право на нулевую ставку, если предприниматель переходит с УСН на ПСН. ФНС указала, что такой переход сам по себе не лишает ИП права на нулевую ставку. Однако сохранение льготы возможно только при одновременном выполнении ряда условий.

№1. Нулевая ставка установлена законом субъекта РФ

Первое и ключевое требование — наличие регионального закона. Нулевая ставка применяется только в том субъекте РФ, где она прямо установлена. Если в регионе «налоговые каникулы» для ПСН не предусмотрены, сохранить нулевую ставку при переходе не получится.

№2. Соответствие виду деятельности

ФНС напомнила, что нулевая ставка применяется не ко всем видам бизнеса. Льгота доступна ИП, ведущим деятельность в следующих сферах:

производственная;

социальная;

научная;

оказание бытовых услуг населению.

При переходе с УСН на ПСН вид деятельности по патенту должен соответствовать этим сферам. Если предприниматель сменил направление бизнеса, право на нулевую ставку утрачивается.

№3. Соблюдение срока применения льготы

Нулевая налоговая ставка применяется со дня государственной регистрации ИП и может действовать непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет. Для ПСН налоговым периодом признается срок действия патента. Это означает, что даже при смене режима с УСН на ПСН общий лимит по продолжительности «налоговых каникул» превышать нельзя.

№4. Соблюдение региональных ограничений

Законы субъектов РФ вправе устанавливать дополнительные ограничения в соответствии со ст. 346.50 НК РФ. Чаще всего они касаются:

предельного размера доходов;

средней численности работников;

конкретных видов деятельности.

Если хотя бы одно из таких ограничений нарушено, применять нулевую ставку нельзя, даже при формальном соблюдении остальных условий.

