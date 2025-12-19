Новые онлайн-курсы по налоговой реформе-2026

С 1 января 2026 года в силу вступят нововведения налоговой реформы-2026. Чтобы помочь вам быстрее освоить правила и адаптироваться к изменениям, мы записали сразу несколько онлайн-курсов, посвященных предстоящим новшествам. Скорее выбирайте курс и приступайте к учебе, у вас еще есть время, чтобы подготовиться к работе по новым правилам.

1 января 2026 года в силу вступают изменения новой налоговой реформы. Бухгалтеров ждут нововведения в работе с основными налогами: НДС, НДФЛ, налогом на прибыль. На новых онлайн-курсах вы узнаете, как рассчитать потенциальную налоговую нагрузку на бизнес, выбрать выгодный режим налогообложения, перейти с УСН на ОСНО, АУСН или патент.

С 2026 года упрощенцы с доходом свыше 20 млн руб. станут плательщиками НДС. И многие начнут искать законные пути налоговой оптимизации: кто-то попробует перейти на ПСН, но под его строгие требования подойдут единицы, другой вариант — АУСН, у которого свои подводные камни. Освойте учет на АУСН сейчас, чтобы стать самым востребованным специалистом в 2026 году.

В курсе разберем все: от проверки соответствия критериям и пошагового плана перехода до тонкостей учета, расчета налогов и решения сложных ситуаций, с которыми уже столкнулись первые пользователи режима.

Вы получите не просто теорию, а готовые инструкции, калькуляторы и практические кейсы, чтобы принять взвешенное решение и легально минимизировать налоги.

Несмотря на то, что основные положения налоговой реформы-2026 были утверждены еще осенью, налоговая до сих пор публикует уточнения. Чтобы вы не плутали среди новых и старых писем и разъяснений в поисках истины, мы записали онлайн-курс, где собрали самую свежую и актуальную информацию про НДС на УСН.

Вы узнаете, кто обязан платить НДС на УСН, при каких условиях можно получить освобождение и как выбирать оптимальную ставку НДС. Научитесь правильно начислять НДС при авансах и отгрузках, учитывать входящий налог, работать с переходящими договорами и восстанавливать НДС при изменении режима.

Вы научитесь работать на спецрежимах в 2026 году, узнаете, как рассчитать налоговую нагрузку и внести изменения в учетную политику заранее, не дожидаясь штрафов и финансовых проблем в 2026 году.

На курсе вы научитесь работать с ключевыми налогами: НДС, НДФЛ, налогом на прибыль, имущественными налогами, технологическими сборами, страховыми взносами и др.

Подготовиться к нововведениям за такой короткий срок самостоятельно почти нереально, но с готовыми учебными материалами, документами образца 2026 года, чек-листами и поддержкой экспортов — вы сможете это сделать!

