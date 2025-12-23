Как рассчитать число сотрудников для работы на АУСН в 2026 году

Для того, чтобы применять АУСН организация должна соответствовать строгим требованиям: уровню дохода, наличие филиалов, число работников и др. В компании на АУСН не может работать более пяти человек. Но очень важно не допустить ошибок при расчетах. Рассказываем, о каких исключениях и дополнительных указаниях нужно помнить бухгалтеру.

АУСН — это полная автоматизация налогового учета и уплаты. ФНС сама начисляет налог и списывает со счета по тем данным, которые передаются из банка и от онлайн-кассы.

Чем АУСН отличается от УСН

УСН — это упрощенная система налогообложения, где бухгалтер или ИП самостоятельно ведет учет, считает налоги и сдает декларации.

АУСН — автоматизированная УСН, где все эти функции берет на себя ФНС через интеграцию с банками и онлайн-кассами.

Параметр УСН АУСН (с 2026 года) Формат учета Вручную или через бухгалтера/программу Автоматически через ФНС и банк Отчетность Декларации по УСН, отчеты по взносам Не сдаются — все рассчитывается автоматически Ставки налога 6% (доходы) / 15% (доходы-расходы) 8% / 20% соответственно Лимит дохода До 200 млн рублей (2025 г.) До 60 млн рублей Численность сотрудников До 130 человек Не более 5 человек Кассовая дисциплина Можно наличные Только безнал через банк-партнер НДС До 60 млн рублей не платится (2025 г.) НДС полностью исключен Филиалы и подразделения Разрешены Запрещены Расчет взносов и налогов Самостоятельно ФНС делает расчет автоматически Кому подходит Малому и среднему бизнесу Микробизнесу, фрилансерам, ИП без бухгалтера

Как считать среднюю численность для применения АУСН

Порядок расчета средней численности работников регламентируется указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения №П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", утвержденными приказом Росстата от 16.12.2024 № 647.

Что включает средняя численность сотрудников:

среднесписочную численность работников — то есть основной состав,

среднюю численность внешних совместителей,

среднюю численность исполнителей физлиц на ГПД.

Кого не надо учитывать при расчете средней численности сотрудников

Делая расчеты средней численности работников, не нужно учитывать:

сотрудниц в отпуске по беременности и родам,

усыновителей в отпуске со дня рождения ребенка,

сотрудников в отпуске по уходу за ребенком, кроме работающих неполный рабочий день с сохранением права на детское пособие.

Как считать для АУСН численность сотрудников, если принято два сотрудника по 1/2 ставки

При расчете также учитывается ставка, на которой работает человек. Поэтому если в компании трудятся два сотрудника, работающих на 0,5 ставки, то средняя численность равна одному.

Включаются ли самозанятые в среднюю численность для АУСН

Самозанятые не учитываются в средней численности работников. Основание — п. 24 Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4, утв. приказом Росстата от 16.12.2024 №647.

Что еще важно узнать о переходе и работе на АУСН в 2026 году

