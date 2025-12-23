Как рассчитать число сотрудников для работы на АУСН в 2026 году
АУСН — это полная автоматизация налогового учета и уплаты. ФНС сама начисляет налог и списывает со счета по тем данным, которые передаются из банка и от онлайн-кассы.
Чем АУСН отличается от УСН
УСН — это упрощенная система налогообложения, где бухгалтер или ИП самостоятельно ведет учет, считает налоги и сдает декларации.
АУСН — автоматизированная УСН, где все эти функции берет на себя ФНС через интеграцию с банками и онлайн-кассами.
Параметр
УСН
АУСН (с 2026 года)
Формат учета
Вручную или через бухгалтера/программу
Автоматически через ФНС и банк
Отчетность
Декларации по УСН, отчеты по взносам
Не сдаются — все рассчитывается автоматически
Ставки налога
6% (доходы) / 15% (доходы-расходы)
8% / 20% соответственно
Лимит дохода
До 200 млн рублей (2025 г.)
До 60 млн рублей
Численность сотрудников
До 130 человек
Не более 5 человек
Кассовая дисциплина
Можно наличные
Только безнал через банк-партнер
НДС
До 60 млн рублей не платится (2025 г.)
НДС полностью исключен
Филиалы и подразделения
Разрешены
Запрещены
Расчет взносов и налогов
Самостоятельно
ФНС делает расчет автоматически
Кому подходит
Малому и среднему бизнесу
Микробизнесу, фрилансерам, ИП без бухгалтера
Как считать среднюю численность для применения АУСН
Порядок расчета средней численности работников регламентируется указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения №П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", утвержденными приказом Росстата от 16.12.2024 № 647.
Что включает средняя численность сотрудников:
среднесписочную численность работников — то есть основной состав,
среднюю численность внешних совместителей,
среднюю численность исполнителей физлиц на ГПД.
Кого не надо учитывать при расчете средней численности сотрудников
Делая расчеты средней численности работников, не нужно учитывать:
сотрудниц в отпуске по беременности и родам,
усыновителей в отпуске со дня рождения ребенка,
сотрудников в отпуске по уходу за ребенком, кроме работающих неполный рабочий день с сохранением права на детское пособие.
Как считать для АУСН численность сотрудников, если принято два сотрудника по 1/2 ставки
При расчете также учитывается ставка, на которой работает человек. Поэтому если в компании трудятся два сотрудника, работающих на 0,5 ставки, то средняя численность равна одному.
Включаются ли самозанятые в среднюю численность для АУСН
Самозанятые не учитываются в средней численности работников. Основание — п. 24 Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4, утв. приказом Росстата от 16.12.2024 №647.
Что еще важно узнать о переходе и работе на АУСН в 2026 году
Мы собрали самые частые вопросы к нашим экспертам по работе на АУСН и записали подробные ответы для нового онлайн-курса «АУСН — 2026».
Вы разберетесь со ставками и ограничениями для этого спецрежима, научитесь вести учет доходов и расходов. Получите пошаговый план перехода на АУСН и калькулятор расчета налоговой нагрузки на АУСН и УСН на 2026 год.
