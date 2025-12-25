Топ-5 частых ошибок бухгалтеров при заполнении уведомления по НДФЛ
Все налоговые агенты представляют уведомления по рассчитанному НДФЛ за своих работников. Порядок заполнения и форма представления уведомления утверждены приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.
Региональное УФНС собрало самые частые ошибки при заполнении уведомления:
Ошибка
Как правильно заполнить
Как исправить ошибку
Неверно указан отчетный период.
Период пишут для правильного определения срока уплаты, а также однозначной связи с расчетом или новым уведомлением.
В первой части поля «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)» указывают код периода в соответствии с Приложением № 2 Порядка заполнения уведомления (21 — I квартал; 31 — полугодие; 33 — девять месяцев; 34 – год). При заполнении кодов «21», «31», «33», «34» указывают:
Если указан неправильно период, придет сообщение, что данный отчетный период невозможен для этой обязанности.
Для исправления ошибок нужно заполнить новое уведомление, повторив данные ошибочной строки с указанием в сумме «0», а в новой строке указать верные данные.
Проставлен неверный КБК или ОКТМО
КБК отражается в соответствии с приказом Минфина от 10.06.2024 № 85н, код ОКТМО — в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований ОК 033-2013.
Сформировать новое уведомление, в котором заполнить два блока полей 1-6.
Указана слишком большая сумма платежа
Представить новое уведомление с теми же реквизитами обязанности, что отражены в первом уведомлении (КПП, код ОКТМО, КБК, отчетный период, номер месяца в периоде, год) и указать правильную сумму налога.
Указана неполная сумма НДФЛ
В новом уведомлении проставить полную сумму налога. Новое уведомление не увеличивает сумму начислений, а заменяет предыдущее, то есть суммы на едином налоговом счете отразятся по последнему документу.
Уведомление представлено после подачи расчета формы 6-НДФЛ или одновременно с ним
Уведомление необходимо для определения исчисленной суммы по налогу, по которому уплата осуществляется до представления налоговой отчетности.
Если в представленном уведомлении будет указан отчетный период, за который уже представлен расчет, то в приеме такого уведомления будет отказано. Пришлют сообщение о том, что расчет по данным, указанным в уведомлении, уже принят.
Подать уведомление можно только до представления налоговой отчетности за соответствующий период. Если налоговый агент отправил 6-НДФЛ, уведомление за этот период представлять не требуется. Деньги, перечисленные в качестве ЕНП, распределят на основании 6-НДФЛ.
Что меняется в уведомлении по НДФЛ в 2026 году
С 1 сентября 2026 года работодатели смогут подавать уведомление по НДФЛ и страховые взносы сразу на весь будущий год, при условии, что у сотрудников есть стабильный доход (ст. 58 НК).
Где найти новые требования к работе бухгалтера в 2026 году
С 1 января 2026 года в силу вступает налоговая реформа-2026, которая привнесет множество изменений в привычную работу бухгалтера. Особенно сложно придется новичкам, которым нужно будет не просто осваивать основы профессии, но и сразу адаптировать знания под реалии 2026 года.
Чтобы вам было проще разобраться во всех нюансах налоговой реформы-2026, и с первых дней обучения ориентироваться в новых правилах, мы записали отдельный блок по реформе для курса профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Где мы разберем: повышение ставки НДС, работу с НДС на УСН, расчет налога на прибыль, НДФЛ и имущественных налогов, новые тарифы по страховым взносам, налоговый контроль в 2026 году и др.
Вы освоите бухгалтерский и налоговый учет с нуля, научитесь рассчитывать налоги и выплаты работникам по новым ставкам с 1 января 2026 года, сможете составлять отчетность любой сложности, в том числе допсоглашения 2025-2026, работать с кадрами, управлять финансами и использовать нейросети.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 70%: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 3 места по этой цене.
Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».
Начать дискуссию