Топ-5 частых ошибок бухгалтеров при заполнении уведомления по НДФЛ

Налоговая инспекция подвела итоги 2025 года и назвала случаи, когда бухгалтеры ошибались чаще всего, а также дали рекомендации по заполнению на 2026 год. Сохраняйте, чтобы не наступать на старые грабли в новом году.

Все налоговые агенты представляют уведомления по рассчитанному НДФЛ за своих работников. Порядок заполнения и форма представления уведомления утверждены приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

Региональное УФНС собрало самые частые ошибки при заполнении уведомления:

Ошибка Как правильно заполнить Как исправить ошибку Неверно указан отчетный период. Период пишут для правильного определения срока уплаты, а также однозначной связи с расчетом или новым уведомлением. В первой части поля «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)» указывают код периода в соответствии с Приложением № 2 Порядка заполнения уведомления (21 — I квартал; 31 — полугодие; 33 — девять месяцев; 34 – год). При заполнении кодов «21», «31», «33», «34» указывают: номера месяца «01», «02», «03» — за период с 1-го по 22-е число первого, второго, третьего месяца квартала соответственно;

номер «11», «12», «13» — за период с 23-го числа по последнее число первого, второго, третьего месяца квартала соответственно. Если указан неправильно период, придет сообщение, что данный отчетный период невозможен для этой обязанности. Для исправления ошибок нужно заполнить новое уведомление, повторив данные ошибочной строки с указанием в сумме «0», а в новой строке указать верные данные. Проставлен неверный КБК или ОКТМО КБК отражается в соответствии с приказом Минфина от 10.06.2024 № 85н, код ОКТМО — в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований ОК 033-2013. Сформировать новое уведомление, в котором заполнить два блока полей 1-6. В одном — отразить данные из первого уведомления (включая реквизит, например, код ОКТМО, в котором допущена ошибка) и указать сумму налога, равную нулю.

Во втором блоке — необходимо отразить правильные реквизиты платежа (например, корректный код ОКТМО) и сумму налога, подлежащую уплате. Указана слишком большая сумма платежа Представить новое уведомление с теми же реквизитами обязанности, что отражены в первом уведомлении (КПП, код ОКТМО, КБК, отчетный период, номер месяца в периоде, год) и указать правильную сумму налога. Указана неполная сумма НДФЛ В новом уведомлении проставить полную сумму налога. Новое уведомление не увеличивает сумму начислений, а заменяет предыдущее, то есть суммы на едином налоговом счете отразятся по последнему документу. Уведомление представлено после подачи расчета формы 6-НДФЛ или одновременно с ним Уведомление необходимо для определения исчисленной суммы по налогу, по которому уплата осуществляется до представления налоговой отчетности. Если в представленном уведомлении будет указан отчетный период, за который уже представлен расчет, то в приеме такого уведомления будет отказано. Пришлют сообщение о том, что расчет по данным, указанным в уведомлении, уже принят.

Подать уведомление можно только до представления налоговой отчетности за соответствующий период. Если налоговый агент отправил 6-НДФЛ, уведомление за этот период представлять не требуется. Деньги, перечисленные в качестве ЕНП, распределят на основании 6-НДФЛ.

Что меняется в уведомлении по НДФЛ в 2026 году

С 1 сентября 2026 года работодатели смогут подавать уведомление по НДФЛ и страховые взносы сразу на весь будущий год, при условии, что у сотрудников есть стабильный доход (ст. 58 НК).

Где найти новые требования к работе бухгалтера в 2026 году

С 1 января 2026 года в силу вступает налоговая реформа-2026, которая привнесет множество изменений в привычную работу бухгалтера. Особенно сложно придется новичкам, которым нужно будет не просто осваивать основы профессии, но и сразу адаптировать знания под реалии 2026 года.

Чтобы вам было проще разобраться во всех нюансах налоговой реформы-2026, и с первых дней обучения ориентироваться в новых правилах, мы записали отдельный блок по реформе для курса профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Где мы разберем: повышение ставки НДС, работу с НДС на УСН, расчет налога на прибыль, НДФЛ и имущественных налогов, новые тарифы по страховым взносам, налоговый контроль в 2026 году и др.

Вы освоите бухгалтерский и налоговый учет с нуля, научитесь рассчитывать налоги и выплаты работникам по новым ставкам с 1 января 2026 года, сможете составлять отчетность любой сложности, в том числе допсоглашения 2025-2026, работать с кадрами, управлять финансами и использовать нейросети.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70%: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».