Как оформлять страховые взносы за директора двух компаний в 2026 году: правила, МРОТ, лимиты

Рассказываем, как бухгалтеру начислять и уплачивать страховые взносы за директора сразу двух организаций, нужно ли учитывать предельную базу и возможна ли оптимизация взносов в 2026 году.

Ситуация, при которой одно физическое лицо исполняет функции директора сразу в нескольких коммерческих организациях, достаточно распространена. Особенно часто она возникает в группе компаний или при совмещении управленческих функций. Для бухгалтеров при этом ключевыми остаются вопросы правильного расчета страховых взносов, применения предельной базы и соблюдения требований, связанных с МРОТ. В 2026 году эти вопросы по-прежнему требуют повышенного внимания.

Статус директора и объект обложения взносами

Если директор состоит в трудовых отношениях с несколькими компаниями (даже на условиях неполного рабочего времени или по совместительству), то каждая из них является самостоятельным страхователем и обязана начислять и уплачивать страховые взносы с выплат в пользу директора как с обычного работника.

Минимальная база для исчисления страховых взносов определяется исходя из размера МРОТ каждой организацией, отметили в ФНС. В 2026 году МРОТ составит 27 093 руб.

Не имеет значения, является ли директор учредителем или единственным участником общества. Наличие трудового договора — ключевой фактор для возникновения объекта обложения страховыми взносами.

Начисление взносов по каждому работодателю

В 2026 году страховые взносы уплачиваются отдельно по каждому работодателю:

на обязательное пенсионное страхование;

на обязательное медицинское страхование;

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

взносы «на травматизм» — по тарифу, установленному для конкретной организации.

Каждая компания рассчитывает взносы только с той суммы дохода, которую она выплачивает директору, и перечисляет их в бюджет самостоятельно. Суммирование доходов по двум организациям для целей расчета взносов не производится.

Предельная база по страховым взносам

Важный нюанс — предельная база для начисления страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. Она применяется по каждому страхователю отдельно.

Если директор получает доходы в двух компаниях, то предельная величина базы определяется в рамках выплат каждой организации, а не в целом по физическому лицу.

Например, если в первой компании доход директора превысил установленный лимит, пониженный тариф применяется только там. Вторая компания продолжает начислять взносы по общим правилам, пока ее собственная база не достигнет предела.

Совмещение и совместительство

Если директор оформлен в одной компании по основному месту работы, а в другой — по совместительству, порядок уплаты взносов не меняется. Совместительство не освобождает работодателя от начисления страховых взносов и не дает права на особый режим расчета.

Возможные риски из-за ошибок в расчете и начислении страховых взносов

Основные риски для работодателей связаны с отсутствием трудового договора при фактическом выполнении функций директора, занижением заработной платы без экономического обоснования и попытками не начислять взносы, ссылаясь на статус учредителя.

Контролирующие органы в таких случаях доначисляют взносы, пени и штрафы.

Что меняется в работе с страховыми взносами с 1 января 2026 года

В 2026 году вводятся поправки к списку организаций, которые могут применять пониженные взносы.

Для большинства компаний малого и среднего бизнеса льготный тариф взносов отменяется. Он сохранится только для компаний, ведущих деятельность в приоритетных отраслях, для предприятий радиоэлектронной промышленности и ИТ-организаций.

В 2026 году расширится список необлагаемых страховыми взносами выплат, а ИП на УСН «Доходы минус расходы» смогут считать взносы с разницы между доходами и расходами.

