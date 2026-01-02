🥂🎄 Специальный новогодний тариф подписки Клерк.Премиум! Только до 11 января

Мы приготовили для вас суперподарок! Онлайн-курсы, консультации экспертов, записи вебинаров, разборы законов и все сервисы для бухгалтера в полугодовой подписке Клерк.Премиум по суперцене в честь любимого праздника. Встречайте 2026 год уверенно с Клерк.Премиум! Поторопитесь — предложение действует до 11 января.

Проведите каникулы с пользой! Успейте купить специальный тариф подписки Клерк.Премиум на полгода за 9 900 рублей. Сделайте самое выгодное вложение на год вперед — запасайтесь информационной и экспертной поддержкой, чтобы без ошибок работать весь 2026 год!

Спецтариф подписки Клерк.Премиум можно купить только до 11 января 2026 года.

Зачем бухгалтеру подписка Клерк.Премиум

Уже вступили в силу изменения налоговой реформы-2026, а это значит, что правил становится больше, а ошибки теперь стоят дороже. С подпиской Клерк.Премиум вы не просто «успеваете за изменениями», а уверенно работаете в новых реалиях и заранее готовы к налоговой реформе-2026.

Специально к нововведениям 2026 года мы записали новые онлайн-курсы и обновили наши топовые курсы по требованиям реформы:

Вместе с подпиской вы получаете неограниченный доступ к базе онлайн-курсов и записей вебинаров, к разборам законов, нормативно-правовой базе, шаблонам и образцам документов. Вы сможете использовать в работе инструменты и сервисы «Клерка» для расчета налоговой нагрузки и отпускных, а также поддержку экспертов на целый год!

Оформите специальный тариф подписки Клерк.Премиум на 6 месяцев за 9 900 руб. вместо 18 000 руб.

Купить подписку

Поторопитесь! Предложение действует до 11 января.