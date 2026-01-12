Что выгодно продавать на маркетплейсах бизнесу на АУСН в 2026 году
В 2026 году АУСН становится важным инструментом налогового планирования для селлеров на маркетплейсах. Этот налоговый режим не всегда дешевле УСН по ставкам, но часто выигрывает за счет отсутствия НДС, страховых взносов и сложной отчетности. Однако выгода АУСН напрямую зависит товара, который продает селлер.
Какому бизнесу в 2026 году выгодно перейти на АУСН
АУСН в первую очередь подходит бизнесу, который:
торгует на маркетплейсах с годовой выручкой от 20 до 60 млн рублей;
не хочет работать с НДС и не имеет значимых входных НДС-вычетов;
имеет максимум 5 сотрудников и чувствительную нагрузку по страховым взносам;
заинтересован в минимизации отчетности и снижении налоговых рисков.
Особенно актуальна АУСН для селлеров, которые выросли из «малой» УСН, но еще не готовы к сложности ОСНО. На этом режиме налоги рассчитываются автоматически, нет обязательных взносов за сотрудников (кроме минимального), а бухгалтерский учет становится проще.
Почему ниша имеет значение при выборе АУСН
АУСН — это налог с дохода (или дохода за минусом условных расходов), без возможности учитывать реальные затраты и НДС. Поэтому она выгодна там, где:
маржа средняя или высокая;
закупки идут без НДС или с минимальным НДС;
прибыль формируется за счет наценки, а не налоговых вычетов.
И наоборот, режим проигрывает в нишах с низкой маржой и высокой долей входного НДС.
Ниши маркетплейсов: где АУСН будет выгодна в 2026 году, а где — нет
Ниша
Выгодно ли АУСН
Почему
Одежда, обувь, аксессуары
Да
Высокая наценка, закупки без НДС, много возвратов
Косметика и товары для ухода
Да
Маржинальность выше средней, НДС не критичен
Собственные бренды (Private Label)
Да
Производство без НДС, рост по обороту
Товары для дома и декора
Да
Средняя/высокая маржа, слабая роль НДС
Подарки, трендовые товары
Да
Импульсный спрос, короткий цикл товара
Электроника и техника
Нет
Низкая маржа, важны НДС-вычеты
Автозапчасти
Чаще нет
Жесткая конкуренция, НДС в закупках
Строительные материалы
Нет
Большие подтвержденные расходы
B2B-продажи
Нет
Контрагенты требуют входной НДС
Как перейти на АУСН в 2026 году
1. Подать уведомление в налоговую о переходе на АУСН (для действующих предпринимателей это можно сделать с первого дня любого месяца, уведомив до конца предыдущего месяца).
2. Убедиться, что вы соответствуете требованиям:
— выручка до 60 млн руб.;
— до 5 сотрудников;
— остаточная стоимость основных средств до 150 млн руб.
Что еще важно узнать о переходе и работе на АУСН в 2026 году
В 2026 году многие компании и ИП на УСН постараются перейти на более выгодный налоговый режим — АУСН, где с доходом свыше 20 млн руб. остается возможность избежать уплаты НДС.
Уже начал расти спрос на специалистов, которые умеют вести учет на АУСН. Станьте таким профессионалом — получите все необходимые знания на онлайн-курсе «АУСН — 2026».
Вы разберетесь со ставками и ограничениями для этого спецрежима, научитесь вести учет доходов и расходов. Получите пошаговый план перехода на АУСН и калькулятор расчета налоговой нагрузки на АУСН и УСН на 2026 год.
Цена курса со скидкой 77%: 3 500 ₽ вместо 14 990 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.
Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.
Начать дискуссию