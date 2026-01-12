Что выгодно продавать на маркетплейсах бизнесу на АУСН в 2026 году

В 2026 году из-за изменений в лимитах и налоговой нагрузке все больше селлеров рассматривают АУСН как альтернативу УСН и переходу на ОСНО. Однако польза АУСН напрямую зависит не только от оборотов, но и от ниши. Рассказываем, какими товарами выгоднее торговать на АУСН в 2026 году.

В 2026 году АУСН становится важным инструментом налогового планирования для селлеров на маркетплейсах. Этот налоговый режим не всегда дешевле УСН по ставкам, но часто выигрывает за счет отсутствия НДС, страховых взносов и сложной отчетности. Однако выгода АУСН напрямую зависит товара, который продает селлер.

Какому бизнесу в 2026 году выгодно перейти на АУСН

АУСН в первую очередь подходит бизнесу, который:

торгует на маркетплейсах с годовой выручкой от 20 до 60 млн рублей;

не хочет работать с НДС и не имеет значимых входных НДС-вычетов;

имеет максимум 5 сотрудников и чувствительную нагрузку по страховым взносам;

заинтересован в минимизации отчетности и снижении налоговых рисков.

Особенно актуальна АУСН для селлеров, которые выросли из «малой» УСН, но еще не готовы к сложности ОСНО. На этом режиме налоги рассчитываются автоматически, нет обязательных взносов за сотрудников (кроме минимального), а бухгалтерский учет становится проще.

Почему ниша имеет значение при выборе АУСН

АУСН — это налог с дохода (или дохода за минусом условных расходов), без возможности учитывать реальные затраты и НДС. Поэтому она выгодна там, где:

маржа средняя или высокая;

закупки идут без НДС или с минимальным НДС;

прибыль формируется за счет наценки, а не налоговых вычетов.

И наоборот, режим проигрывает в нишах с низкой маржой и высокой долей входного НДС.

Ниши маркетплейсов: где АУСН будет выгодна в 2026 году, а где — нет

Ниша Выгодно ли АУСН Почему Одежда, обувь, аксессуары Да Высокая наценка, закупки без НДС, много возвратов Косметика и товары для ухода Да Маржинальность выше средней, НДС не критичен Собственные бренды (Private Label) Да Производство без НДС, рост по обороту Товары для дома и декора Да Средняя/высокая маржа, слабая роль НДС Подарки, трендовые товары Да Импульсный спрос, короткий цикл товара Электроника и техника Нет Низкая маржа, важны НДС-вычеты Автозапчасти Чаще нет Жесткая конкуренция, НДС в закупках Строительные материалы Нет Большие подтвержденные расходы B2B-продажи Нет Контрагенты требуют входной НДС

Как перейти на АУСН в 2026 году

1. Подать уведомление в налоговую о переходе на АУСН (для действующих предпринимателей это можно сделать с первого дня любого месяца, уведомив до конца предыдущего месяца).

2. Убедиться, что вы соответствуете требованиям:

— выручка до 60 млн руб.;

— до 5 сотрудников;

— остаточная стоимость основных средств до 150 млн руб.

Что еще важно узнать о переходе и работе на АУСН в 2026 году

В 2026 году многие компании и ИП на УСН постараются перейти на более выгодный налоговый режим — АУСН, где с доходом свыше 20 млн руб. остается возможность избежать уплаты НДС.

