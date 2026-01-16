🤔 Как бухгалтеру подготовиться к допросу в налоговой инспекции в 2026 году с помощью нейросети

Бухгалтер может использовать нейросети как консультантов по налогам. В том числе для репетиции допроса в налоговой инспекции. Рассказываем, как выбрать нейросеть и как правильно написать запрос.

Допрос в налоговой инспекции уже давно стал для бухгалтера не исключением, а рабочей реальностью. ИФНС активно использует предпроверочный анализ, автоматические системы контроля НДС и данных по контрагентам. В результате бухгалтеров вызывают на допросы не только в рамках проверок, но и «для дачи пояснений», которые по факту могут иметь серьезные последствия для бизнеса.

При этом допрос — это не формальный разговор. Его цель — зафиксировать позицию налогоплательщика и получить информацию, которую в дальнейшем можно использовать как доказательство. И именно здесь бухгалтер часто оказывается в уязвимом положении.

Почему бухгалтеру нужна подготовка к допросу

Большинство бухгалтеров привыкли работать с документами, цифрами и отчетностью, но не с процессуальными действиями. На допросе инспектор может задавать вопросы неожиданно, возвращаться к одной теме несколько раз, менять формулировки и проверять логику ответов. Без подготовки бухгалтер начинает волноваться, путается в деталях, старается «объяснить ситуацию», а не просто ответить на вопрос.

Кроме того, бухгалтеры нередко недооценивают значимость своих слов. Каждая фраза попадает в протокол и может быть интерпретирована не в пользу компании. Даже без злого умысла можно создать дополнительные налоговые риски.

Какие ошибки чаще всего допускают на допросе

На практике бухгалтеры часто говорят больше, чем требуется, предполагают вместо того, чтобы опираться на документы, или отвечают за действия руководителя и других сотрудников. Распространена и другая ошибка — признание отсутствия проверки контрагентов «на словах», хотя фактически компания действовала добросовестно, но не может сразу это корректно сформулировать.

Топ ошибок бухгалтера: излишняя откровенность и попытка «объяснить по-человечески»;

предположения вместо фактов («скорее всего», «наверное»);

ответы за руководителя или других сотрудников;

признание того, что бухгалтер не проверял контрагентов;

противоречия ранее поданным документам и пояснениям.

Еще одна проблема — противоречия. Ответы на допросе могут не совпадать с ранее направленными пояснениями или документами, и инспекция обязательно обратит на это внимание.

Почему нейросеть — удобный инструмент для подготовки

Нейросети стали для бухгалтера своеобразным «тренажером». С их помощью можно заранее смоделировать допрос, привыкнуть к формату вопросов и отработать спокойные, нейтральные ответы.

В отличие от реального допроса, здесь можно ошибаться, исправляться и пробовать разные формулировки без последствий.

Нейросеть позволяет посмотреть на ситуацию глазами инспектора, понять, какие ответы выглядят рискованными, а какие — безопасными. Это особенно ценно, если у бухгалтера нет возможности заранее проконсультироваться с юристом или налоговым консультантом.

Грамотно подготовленный бухгалтер снижает вероятность того, что налоговая получит лишние аргументы для доначислений. Четкие и выверенные ответы показывают, что учет в компании выстроен, а контроль осуществляется системно.

Какие нейросети помогут бухгалтеру

В 2026 году для репетиции допроса подходят:

ChatGPT / GPT-модели — для моделирования диалога с инспектором;

Клерк AI — специальная нейросеть для бухгалтеров, которая работает без vpn;

Яндекс GPT — с учетом российской терминологии и реалий;

Claude — для анализа рисков в ответах;

специализированные юридические ИИ-ассистенты (LegalTech-сервисы).

Примеры промтов, которые можно использовать на практике

Запрос должен быть сформулирован максимально детально. Обязательно укажите данные о компании, а также пропишите роли:

«Ты — инспектор ФНС. Проведи допрос бухгалтера по взаимоотношениям с контрагентом ООО „Альфа“. Задавай вопросы так, как это происходит на реальном допросе в налоговой.»

«Смоделируй допрос бухгалтера в ИФНС по камеральной проверке НДС за 2025 год с учетом практики 2026 года.»

«Проанализируй мои ответы на допросе и укажи, какие формулировки могут создать налоговые риски. Предложи более безопасный вариант ответа.»

«Проверь, как инспектор может задавать вопросы о должной осмотрительности при выборе контрагентов.»

Нейросеть не заменяет профессионального юриста, но помогает бухгалтеру прийти на допрос уверенным, собранным и готовым к сложным вопросам. В 2026 году такой подход становится не просто полезным, а необходимым элементом налоговой безопасности компании.

