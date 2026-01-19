Риски в работе с самозанятыми в 2026 году: три новых критерия ФНС
Минтруд расширил перечень индикаторов риска, которые применяются для контроля за работодателями. Соответствующий приказ от 08.12.2025 № 685н опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу 10 января 2026 года.
Действующий перечень индикаторов риска нарушения трудового законодательства утвержден приказом Минтруда от 30.11.2021 № 838н. При выявлении признака, который есть в перечне, в отношении работодателя может быть назначена внеплановая проверка.
В каких сферах чаще встречается подмена трудовых отношений
Минтруд и ФНС выявляют факты массового привлечения самозанятых к сотрудничеству вместо оформления трудовых отношений. Больше всего схемы подмены трудовых отношений применяют в сфере грузоперевозок, в строительной отрасли, обрабатывающих производствах и розничной торговле.
Какие незаконные схемы работы с самозанятыми используют работодатели
Чаще всего выявляют две основные схемы:
Суть схемы
Как работает
Вывод работников из числа сотрудников и регистрация их в качестве самозанятых
При этом условия, режим и график не меняются, оплата производится регулярно, самозанятых регистрируют онлайн в офисе
Привлечение новых сотрудников под видом самозанятых
Регистрация в качестве самозанятого производится по предложению руководителя и незадолго до выполнения услуг. Оплата — регулярно стабильными суммами, соблюдаются социальные гарантии.
Если налоговики обнаруживают подмену трудовых отношений – могут провести проверку и привлечь руководителя к ответственности за нарушение трудового законодательства, добавили в УФНС.
Какие факторы выдают подмену трудовых отношений: новые индикаторы риска в 2026 году
Роструд сможет назначать такие проверки, если узнает, что компания или ИП взаимодействуют более чем с 35 физлицами или ИП, применяющими налог на профдоход, каждый из которых соответствует следующим условиям:
среднемесячный доход от указанной организации или ИП — более 35 000 рублей;
продолжительность работы с компанией или ИП — более трех месяцев;
доля дохода от указанной организации/ИП — 75% и более.
Что грозит работодателю за подмену трудовых отношений
Налоговые и страховые доначисления
Вид последствий
Суть обязательств
Что это означает на практике
Страховые взносы
Доначисление взносов до 30% от всех выплат по договору
Работодатель обязан уплатить взносы в ПФР, ФСС и ФОМС за весь период фактической работы
НДФЛ
Доначисление подоходного налога по ставке 13%
Выплаты по ГПХ признаются зарплатой, налог пересчитывается задним числом
Пени
Начисляются за каждый день просрочки
Считаются с даты фактической выплаты дохода работнику
Налоговые штрафы
До 20% от суммы неуплаченных налогов и взносов
Применяются за занижение налоговой базы (ст. 122 НК РФ)
Административная ответственность за подмену трудовых отношений
(ст. 5.27 и ст. 4.1.2 КоАП РФ)
Категория нарушителя
Штраф при первом выявлении
Штраф при повторном нарушении
ИП, малые и микропредприятия
5 000 – 10 000 руб.
до 40 000 руб.
Юридические лица
50 000 – 100 000 руб.
до 200 000 руб.
Должностные лица
10 000 – 20 000 руб.
до 40 000 руб. или дисквалификация до 3 лет
Риск уголовной ответственности руководителя
Если сумма неуплаченных налогов, сборов и страховых взносов за три последовательных финансовых годапревысит 18 750 000 рублей, действия руководителя могут быть квалифицированы как уклонение от уплаты налогов в крупном размере.
Возможные меры наказания
Размер / срок
Штраф
от 100 000 до 300 000 руб. либо доход за 1–2 года
Принудительные работы
до 2 лет
Арест
до 6 месяцев
Лишение свободы
до 2 лет
Дополнительные меры
Запрет занимать определённые должности до 3 лет
Как избежать ошибок в работе с самозанятыми в 2026 году
Ежегодно ФНС разрабатывает дополнительные индикаторы, которые выдают работодателей, скрывающих настоящие трудовые договоры договорами ГПХ. Чтобы не совершить роковых ошибок в работе с самозанятыми, которые могут повлечь за собой доначисления и штрафы, нужно разобраться во всех нюансах этого процесса на уроках онлайн-курса «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».
Вы научитесь составлять договоры и отчетность по требованиям 2026 года, узнаете, как рассчитывать НДС 22%, НДФЛ, страховые взносы, вести учет на ОСНО и спецрежимах, работать с кадрами по новым правилам налоговой реформы-2026.
