Риски в работе с самозанятыми в 2026 году: три новых критерия ФНС

С 10 января 2026 года действуют новые индикаторы для проверок компаний, работающих с самозанятыми. Рассказываем, на что теперь смотрит налоговая и как не получить обвинение в подмене трудовых отношений.

Минтруд расширил перечень индикаторов риска, которые применяются для контроля за работодателями. Соответствующий приказ от 08.12.2025 № 685н опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу 10 января 2026 года.

Действующий перечень индикаторов риска нарушения трудового законодательства утвержден приказом Минтруда от 30.11.2021 № 838н. При выявлении признака, который есть в перечне, в отношении работодателя может быть назначена внеплановая проверка.

В каких сферах чаще встречается подмена трудовых отношений

Минтруд и ФНС выявляют факты массового привлечения самозанятых к сотрудничеству вместо оформления трудовых отношений. Больше всего схемы подмены трудовых отношений применяют в сфере грузоперевозок, в строительной отрасли, обрабатывающих производствах и розничной торговле.

Какие незаконные схемы работы с самозанятыми используют работодатели

Чаще всего выявляют две основные схемы:

Суть схемы Как работает Вывод работников из числа сотрудников и регистрация их в качестве самозанятых При этом условия, режим и график не меняются, оплата производится регулярно, самозанятых регистрируют онлайн в офисе Привлечение новых сотрудников под видом самозанятых Регистрация в качестве самозанятого производится по предложению руководителя и незадолго до выполнения услуг. Оплата — регулярно стабильными суммами, соблюдаются социальные гарантии.

Если налоговики обнаруживают подмену трудовых отношений – могут провести проверку и привлечь руководителя к ответственности за нарушение трудового законодательства, добавили в УФНС.

Какие факторы выдают подмену трудовых отношений: новые индикаторы риска в 2026 году

Роструд сможет назначать такие проверки, если узнает, что компания или ИП взаимодействуют более чем с 35 физлицами или ИП, применяющими налог на профдоход, каждый из которых соответствует следующим условиям:

среднемесячный доход от указанной организации или ИП — более 35 000 рублей;

продолжительность работы с компанией или ИП — более трех месяцев;

доля дохода от указанной организации/ИП — 75% и более.

Что грозит работодателю за подмену трудовых отношений

Налоговые и страховые доначисления

Вид последствий Суть обязательств Что это означает на практике Страховые взносы Доначисление взносов до 30% от всех выплат по договору Работодатель обязан уплатить взносы в ПФР, ФСС и ФОМС за весь период фактической работы НДФЛ Доначисление подоходного налога по ставке 13% Выплаты по ГПХ признаются зарплатой, налог пересчитывается задним числом Пени Начисляются за каждый день просрочки Считаются с даты фактической выплаты дохода работнику Налоговые штрафы До 20% от суммы неуплаченных налогов и взносов Применяются за занижение налоговой базы (ст. 122 НК РФ)

Административная ответственность за подмену трудовых отношений

(ст. 5.27 и ст. 4.1.2 КоАП РФ)

Категория нарушителя Штраф при первом выявлении Штраф при повторном нарушении ИП, малые и микропредприятия 5 000 – 10 000 руб. до 40 000 руб. Юридические лица 50 000 – 100 000 руб. до 200 000 руб. Должностные лица 10 000 – 20 000 руб. до 40 000 руб. или дисквалификация до 3 лет

Риск уголовной ответственности руководителя

Если сумма неуплаченных налогов, сборов и страховых взносов за три последовательных финансовых годапревысит 18 750 000 рублей, действия руководителя могут быть квалифицированы как уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

Возможные меры наказания Размер / срок Штраф от 100 000 до 300 000 руб. либо доход за 1–2 года Принудительные работы до 2 лет Арест до 6 месяцев Лишение свободы до 2 лет Дополнительные меры Запрет занимать определённые должности до 3 лет

Как избежать ошибок в работе с самозанятыми в 2026 году

