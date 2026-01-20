🏝 Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, когда и за какой срок ее платить

Роструд рассказал о популярных мифах про выплату компенсации за неиспользованный отпуск работникам, которые не отработали полный рабочий год и приняли решение об увольнении. Разбираем случаи из практики бухгалтеров.

Миф №1. Если сотрудник отработал меньше года, ему не положена компенсация за неиспользованный отпуск

На самом деле даже если работник отработал несколько месяцев, работодатель обязан выплатить ему при увольнении денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска.

Миф №2. Чтобы получить компенсацию за полный отпуск, нужно отработать ровно 12 месяцев

Работнику, отработавшему 11 месяцев и более, полагается компенсация за полный год отпуска.

Также полную компенсацию получают работники, проработавшие от 5,5 до 11 месяцев, если они увольняются в связи с:

ликвидацией организации (ее обособленного подразделения);

сокращением численности или штата;

реорганизацией;

призывом работника на военную службу.

Миф №3. Компенсация за неиспользованный отпуск рассчитывается строго по количеству отработанных дней

Расчет ведется по месяцам: излишки меньше половины месяца не учитываются, а более половины — округляются до целого месяца.

Миф №4. Дни отпуска можно округлить в меньшую сторону. Например, 6,9 дня считать за 6 дней

Если организация округляет дни отпуска, то только в пользу работника: 6,9 дня округляется до 7 дней.

Какие штрафы грозят за ошибки в расчете и выплате компенсаций

Вид нарушения Кому применяется Размер ответственности / последствия Невыплата или неверный расчет компенсации за неиспользованный отпуск Юридическое лицо Штраф 30 000 – 50 000 руб. То же нарушение Должностное лицо (руководитель, бухгалтер и др.) Штраф 10 000 – 20 000 руб. То же нарушение Индивидуальный предприниматель Штраф 1 000 – 5 000 руб. Повторное или грубое нарушение трудового законодательства Работодатель Повышенные штрафы, возможна дисквалификация должностного лица Задержка выплаты компенсации (в том числе при увольнении) Работодатель Обязанность выплатить проценты за каждый день задержки (не ниже 1/150–1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы долга) Неполная выплата компенсации Работодатель Доплата недостающей суммы + проценты за задержку

