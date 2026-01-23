📄 Счет-фактура в 2026 году: главные изменения для организаций и ИП
Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о внесении поправок в НК РФ. Среди прочих поправок – изменения в статью 169 НК РФ о счетах-фактурах.
Разбираемся в новых требованиях к реквизитам счета-фактуры с 1 января 2026 года.
№1. Указание реквизитов авансового счета-фактуры
Если организация или ИП получили аванс и затем поставляют товары (или выполняют работы/услуги), в отгрузочном счете-фактуре теперь обязательно указываются:
порядковый номер и дата составления счета-фактуры, выставленного при получении предоплаты.
Эта норма закреплена в обновленной редакции п. 5 ст. 169 НК РФ и служит для точной привязки вычета входного НДС по авансу к отгрузке. Налоговый орган в письме ФНС России от 16.12.2025 №ЕА-4-26/11336@ подробно разъясняет порядок заполнения соответствующих полей в электронных форматах.
В практике это означает, что бухгалтеру нужно контролировать связь авансовых документов и фактических поставок, особенно при частичной оплате и многократных авансах.
№2. Изменение реквизитов для ИП
Для индивидуальных предпринимателей также изменился обязательный набор реквизитов — вместо старого свидетельства о госрегистрации в счете-фактуре указываются ОГРНИП и дата его присвоения (п. 6 ст. 169 НК в новой ред.)
№3. УПД: объединенный документ вместо отдельных
С 2026 года УПД версии 5.03 окончательно становится основным инструментом электронного документооборота (ЭДО). Он может заменять одновременно:
первичный документ (например, ТОРГ-12 или акт);
счет-фактуру (при статусе, включающем реквизиты счета-фактуры).
ФНС указывает, что использование УПД не меняет сути договорных отношений, но требует корректного отражения всех реквизитов, включая налоговые ставки и реквизиты авансового счета-фактуры, если они нужны.
Важно: бумажные формы документов остались в силе, но ЭДО все более стандартизируется вокруг УПД и унифицированных форм счета-фактуры.
Форма счета-фактуры
Сейчас форму счета-фактуры, книг покупок и продаж утверждает Правительство. Напомним, действующий счет-фактура утвержден постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137.
По новой норме НК РФ утверждать счета-фактуры и книги покупок/продаж будет ФНС.
Эта норма заработает с 1 октября 2027 года.
