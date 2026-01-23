📄 Счет-фактура в 2026 году: главные изменения для организаций и ИП

В счете-фактуре меняются два реквизита, а саму форму будет утверждать ФНС, а не Правительство.

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о внесении поправок в НК РФ. Среди прочих поправок – изменения в статью 169 НК РФ о счетах-фактурах.

Разбираемся в новых требованиях к реквизитам счета-фактуры с 1 января 2026 года.

№1. Указание реквизитов авансового счета-фактуры

Если организация или ИП получили аванс и затем поставляют товары (или выполняют работы/услуги), в отгрузочном счете-фактуре теперь обязательно указываются:

порядковый номер и дата составления счета-фактуры, выставленного при получении предоплаты.

Эта норма закреплена в обновленной редакции п. 5 ст. 169 НК РФ и служит для точной привязки вычета входного НДС по авансу к отгрузке. Налоговый орган в письме ФНС России от 16.12.2025 №ЕА-4-26/11336@ подробно разъясняет порядок заполнения соответствующих полей в электронных форматах.

В практике это означает, что бухгалтеру нужно контролировать связь авансовых документов и фактических поставок, особенно при частичной оплате и многократных авансах.

№2. Изменение реквизитов для ИП

Для индивидуальных предпринимателей также изменился обязательный набор реквизитов — вместо старого свидетельства о госрегистрации в счете-фактуре указываются ОГРНИП и дата его присвоения (п. 6 ст. 169 НК в новой ред.)

№3. УПД: объединенный документ вместо отдельных

С 2026 года УПД версии 5.03 окончательно становится основным инструментом электронного документооборота (ЭДО). Он может заменять одновременно:

первичный документ (например, ТОРГ-12 или акт);

счет-фактуру (при статусе, включающем реквизиты счета-фактуры).

ФНС указывает, что использование УПД не меняет сути договорных отношений, но требует корректного отражения всех реквизитов, включая налоговые ставки и реквизиты авансового счета-фактуры, если они нужны.

Важно: бумажные формы документов остались в силе, но ЭДО все более стандартизируется вокруг УПД и унифицированных форм счета-фактуры.

Форма счета-фактуры

Сейчас форму счета-фактуры, книг покупок и продаж утверждает Правительство. Напомним, действующий счет-фактура утвержден постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137.

По новой норме НК РФ утверждать счета-фактуры и книги покупок/продаж будет ФНС.

Эта норма заработает с 1 октября 2027 года.

