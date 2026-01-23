Новое направление обучения по охране труда в Клерк! Готовимся к изменениям заранее!

Охрана труда — это не «на потом». Это зона ответственности работодателя, специалистов по охране труда и всех, кто отвечает за безопасность сотрудников в организации. Ошибки здесь стоят дорого: штрафы, проверки, риски для бизнеса и людей. Именно поэтому важно быть в курсе изменений и регулярно обновлять знания.
По информации Роструда в 2025 года работодателей чаще всего штрафовали за нарушение порядка обучения по охране труда и проведении инструктажей, неправильный подбор и не выдачу средств индивидуальной защиты, нарушения в процедуре проведения оценки профессиональных рисков.
В этом году список этих нарушений, наверняка, пополнят нарушения в области обучения по пожарной безопасности. Пройдите своевременно обучение, разберитесь в грядущих изменениях, чтобы не попасть на штрафы до 130 000 рублей за одного необученного сотрудника и до 200 000 рублей за нарушения в области пожарной безопасности.
Почему стоит начать обучение уже сейчас
Мы знаем, что впереди — новые правила, обновления нормативной базы и усиление контроля. Когда изменения вступают в силу, времени на спокойное обучение уже не остается. Намного проще и эффективнее подготовиться заранее: разобраться в требованиях, выстроить процессы и чувствовать себя уверенно при проверках.
В новом направлении «Охрана труда» в Клерк вы уже сейчас можете:
выбрать подходящий онлайн-курс для своей роли и задач;
разобраться в актуальных требованиях законодательства;
читать практические статьи и разборы сложных ситуаций;
скачивать образцы и шаблоны документов для работы;
задавать вопросы экспертам и получать профессиональные ответы;
быть в курсе всех последних новостей и изменений в сфере охраны труда.
Для кого это направление
Наше обучение будет полезно:
работодателям и руководителям компаний;
специалистам по охране труда;
кадровикам и бухгалтерам;
всем, кто отвечает за охрану труда и безопасность сотрудников в организации.
Присоединяйтесь к профессиональному сообществу Клерк
Мы создаем не просто курсы, а профессиональное сообщество, где можно учиться, обмениваться опытом и получать актуальную информацию из надежного источника. Вместе проще ориентироваться в изменениях, находить решения и работать без лишних рисков.
Не откладывайте на потом. Начните разбираться в охране труда уже сейчас — пока есть время учиться спокойно и с пользой.
Присоединяйтесь к новому направлению обучения по охране труда в Клерк и будьте готовы к изменениям заранее.
Пройдите профпереподготовку, если нет профильного образования по охране труда, чтобы довести уровень квалификации до требований профстандарта, или если хотите обновить знания и получить диплом в соответствии с требованиями приказа Минтруда от 22.04.2021 № 274н. Будет присвоена квалификация «Специалист в области охраны труда».
Пройдите обучение на курсе, чтобы закрыть потребность в обязательном обучении по пожарной безопасности. Необходимо тем, кто проводит противопожарные инструктажи или отвечает за пожарную безопасность в организации. Курс соответствует требованиям профстандарта «Специалист по пожарной профилактике» (коды А, В, С, D). За допуск к работе лица, не прошедшего обучение, — штраф до 200 000.
Комплект‑максимум «Обязательное обучение по охране труда по программам А, Б, первой помощи и применению СИЗ». Онлайн обучение бухгалтеров
Обучение на курсе подойдет большинству работников любой организации: и коммерческой, и бюджетной и позволит закрыть потребность в обучении по требованиям порядка № 2464 сразу по четырем программам. Получите выписки из протоколов проверки знаний по охране труда, сведения об обучении будут переданы в реестр Минтруда. Штраф за необучение одного работника или нарушение порядка, сроков обучения — до 130 000.
