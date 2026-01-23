Новое направление обучения по охране труда в Клерк! Готовимся к изменениям заранее!

Почему стоит начать обучение уже сейчас

Мы знаем, что впереди — новые правила, обновления нормативной базы и усиление контроля. Когда изменения вступают в силу, времени на спокойное обучение уже не остается. Намного проще и эффективнее подготовиться заранее: разобраться в требованиях, выстроить процессы и чувствовать себя уверенно при проверках.

В новом направлении «Охрана труда» в Клерк вы уже сейчас можете: