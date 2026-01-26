📊 Индексация пособий и соцвыплат с 1 февраля 2026: кто будет получать больше и на сколько
С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций проиндексируют на фактический индекс потребительских цен за 2025 год. Это предусмотрено в проекте постановления кабмина, который опубликован на портале проектов НПА 16 января 2026 года.
В 2026 году индекс потребительских цен составит 1,056, то есть выплаты вырастут на 5,6%.
Какие пособия проиндексируют
Пособие
Сумма после индексации
Доплата к пенсии для людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников ВОВ и других льготников
На 5,6%
Ежемесячное пособие по уходу на ребенка до полутора лет для неработающих родителей
На 5,6%
Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка
28,5 тыс. рублей
Единовременное пособие при усыновлении ребенка-инвалида или ребенка от 8 лет
217 тыс. рублей
Единовременное пособие при усыновлении нескольких детей – братьев и сестер
217 тыс. рублей
Единовременные страховые выплаты работникам, получившим травму на рабочем месте или профзаболевание
До 163,6 тыс. рублей
Максимальная сумма больничного в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием
До 503 тыс. рублей
Предельное пособие при утрате трудоспособности из-за травмы или заболевания
125,8 тыс. рублей в месяц
Сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка
До 729 тыс. рублей (728 921,9 руб.)
Сертификат при рождении второго ребенка
Дополнительно к первой сумме + 234 321,27 руб.
Пособие при рождении ребенка
До 28,5 тыс. рублей
Ежемесячные денежные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания «Мать-Героиня»
Около 76,5 тыс. рублей
Обращаться в фонд или подавать заявление не нужно, уточнили в Соцфонде.
