📊 Индексация пособий и соцвыплат с 1 февраля 2026: кто будет получать больше и на сколько

С 1 февраля 2026 года СФР автоматически повысит все назначенные выплаты, которые подлежат индексации и перечислит их в новых размерах.

С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций проиндексируют на фактический индекс потребительских цен за 2025 год. Это предусмотрено в проекте постановления кабмина, который опубликован на портале проектов НПА 16 января 2026 года.

В 2026 году индекс потребительских цен составит 1,056, то есть выплаты вырастут на 5,6%.

Какие пособия проиндексируют

Пособие Сумма после индексации Доплата к пенсии для людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников ВОВ и других льготников На 5,6% Ежемесячное пособие по уходу на ребенка до полутора лет для неработающих родителей На 5,6% Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка 28,5 тыс. рублей Единовременное пособие при усыновлении ребенка-инвалида или ребенка от 8 лет 217 тыс. рублей Единовременное пособие при усыновлении нескольких детей – братьев и сестер 217 тыс. рублей Единовременные страховые выплаты работникам, получившим травму на рабочем месте или профзаболевание До 163,6 тыс. рублей Максимальная сумма больничного в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием До 503 тыс. рублей Предельное пособие при утрате трудоспособности из-за травмы или заболевания 125,8 тыс. рублей в месяц Сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка До 729 тыс. рублей (728 921,9 руб.) Сертификат при рождении второго ребенка Дополнительно к первой сумме + 234 321,27 руб. Пособие при рождении ребенка До 28,5 тыс. рублей Ежемесячные денежные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания «Мать-Героиня» Около 76,5 тыс. рублей

Обращаться в фонд или подавать заявление не нужно, уточнили в Соцфонде.

Как рассчитывать пособия и соцвыплаты для работников в 2026 году

