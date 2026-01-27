🚚 Как подтвердить НДС 0% при экспорте в Казахстан неформализированными документами в ЭДО

При экспорте товаров в Казахстан (государство — член ЕАЭС) в 2026 году российские компании применяют ставку НДС 0%. На практике у бухгалтеров часто возникает вопрос: можно ли использовать неформализованные электронные документы в ЭДО для подтверждения нулевой ставки и примет ли их налоговая инспекция? Разбираемся по порядку на примерах.

При экспорте в Казахстан неформализованные документы в ЭДО допустимы для подтверждения ставки НДС 0%, если они подписаны КЭП, содержат все обязательные реквизиты и имеют юридическую силу. Главный критерий для ФНС — содержание документа, а не его формат. Рассказываем, как оформить документы на практике.

Нормативная база

Применение ставки НДС 0% при экспорте закреплено в п. 1 ст. 164 НК РФ и Протоколе о порядке взимания косвенных налогов в ЕАЭС.

С 2026 года экспортные операции по‑прежнему облагаются 0% НДС, несмотря на повышение базовой ставки НДС до 22%.

Важно: налоговая инспекция не требует конкретного формата документа (PDF, XML, скан). Главный критерий — содержание документа, наличие всех обязательных реквизитов и подтвержденная КЭП.

Какие документы подтверждают нулевую ставку НДС

Для применения 0% НДС при экспорте в Казахстан формируется стандартный пакет документов.

1. Контракт с казахстанским покупателем

Договор фиксирует правоотношения сторон, условия поставки, объемы и наименование товара. Он является основой для всех последующих документов.

2. Счет-фактура на экспорт

Выставляется российским поставщиком с указанием стоимости, количества и условий поставки. В декларации по НДС 0% сумма экспортной реализации отражается в разделе 3, строке 130, при необходимости можно добавить ссылку на номер договора и дату счета-фактуры.

3. Товаросопроводительные документы

УПД, ТОРГ‑12, CMR и акты подтверждают движение товара. Они обычно не отображаются отдельной строкой в декларации, но их наличие и реквизиты (номер и дата) фиксируются в примечаниях к декларации, например:

«Экспорт подтверждается УПД №456 от 16.01.2026 и CMR №789 от 17.01.2026».

4. Заявление о ввозе в Казахстан

Ключевой документ: казахстанский покупатель подает его в налоговую РК, получает отметку, передает российскому поставщику. Даже если документ неформализованный (PDF или скан), он подтверждает право на 0% НДС. В декларации можно указать в примечаниях:

«Ставка 0% подтверждена заявлением о ввозе товаров №001/2026, зарегистрированным в налоговом органе РК».

5. Подтверждение оплаты (если требуется)

Иногда налоговая запрашивает документы, подтверждающие расчет с покупателем. В примечаниях к декларации можно указать, что оплата произведена и подтверждается выпиской банка.

Неформализованные документы в ЭДО: что важно

Использование неформализованных документов в ЭДО допустимо при соблюдении условий:

Документ подписан КЭП — это обеспечивает юридическую силу и доказательную ценность.

Все обязательные реквизиты указаны — дата, наименование и количество товара, стоимость, ссылка на договор.

Документ неизменяемый — любые изменения после подписания недопустимы.

Формат файла значения не имеет — главное содержание и юридическая значимость.

Примеры отображения документов в декларации

Чтобы ФНС приняла 0% НДС при проверке, важно корректно отразить документы:

Счет-фактура на экспорт

№ Документ Дата Сумма Ставка НДС 1 Счет-фактура №123 15.01.2026 1 000 000 ₽ 0%

Товаросопроводительные документы

В примечаниях:

«Экспорт подтверждается УПД №456 от 16.01.2026 и транспортной накладной CMR №789 от 17.01.2026».

Заявление о ввозе в Казахстан

В примечаниях:

«Ставка 0% подтверждена заявлением о ввозе товаров №001/2026, зарегистрированным в налоговом органе РК».

Подтверждение оплаты

«Оплата по счету-фактуре №123 произведена 20.01.2026, подтверждается выпиской банка №456».

Как бухгалтеру защититься от рисков при оформлении документации ВЭД

Даже при корректных документах налоговая может обратить внимание, если:

отсутствует КЭП;

предоставлены только сканы без подписи;

расхождения в датах, суммах или наименованиях;

заявление о ввозе получено с нарушением сроков (обычно до подачи декларации).

Чтобы избежать проблем с ФНС, закрепите в учетной политике возможность использования неформализованных документов с КЭП для подтверждения 0% НДС, храните электронные документы, протоколы подписания и квитанции ЭДО, обязательно проверяйте реквизиты на соответствие договору и сделке.

