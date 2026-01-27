🚚 Как подтвердить НДС 0% при экспорте в Казахстан неформализированными документами в ЭДО
При экспорте в Казахстан неформализованные документы в ЭДО допустимы для подтверждения ставки НДС 0%, если они подписаны КЭП, содержат все обязательные реквизиты и имеют юридическую силу. Главный критерий для ФНС — содержание документа, а не его формат. Рассказываем, как оформить документы на практике.
Нормативная база
Применение ставки НДС 0% при экспорте закреплено в п. 1 ст. 164 НК РФ и Протоколе о порядке взимания косвенных налогов в ЕАЭС.
С 2026 года экспортные операции по‑прежнему облагаются 0% НДС, несмотря на повышение базовой ставки НДС до 22%.
Важно: налоговая инспекция не требует конкретного формата документа (PDF, XML, скан). Главный критерий — содержание документа, наличие всех обязательных реквизитов и подтвержденная КЭП.
Какие документы подтверждают нулевую ставку НДС
Для применения 0% НДС при экспорте в Казахстан формируется стандартный пакет документов.
1. Контракт с казахстанским покупателем
Договор фиксирует правоотношения сторон, условия поставки, объемы и наименование товара. Он является основой для всех последующих документов.
2. Счет-фактура на экспорт
Выставляется российским поставщиком с указанием стоимости, количества и условий поставки. В декларации по НДС 0% сумма экспортной реализации отражается в разделе 3, строке 130, при необходимости можно добавить ссылку на номер договора и дату счета-фактуры.
3. Товаросопроводительные документы
УПД, ТОРГ‑12, CMR и акты подтверждают движение товара. Они обычно не отображаются отдельной строкой в декларации, но их наличие и реквизиты (номер и дата) фиксируются в примечаниях к декларации, например:
«Экспорт подтверждается УПД №456 от 16.01.2026 и CMR №789 от 17.01.2026».
4. Заявление о ввозе в Казахстан
Ключевой документ: казахстанский покупатель подает его в налоговую РК, получает отметку, передает российскому поставщику. Даже если документ неформализованный (PDF или скан), он подтверждает право на 0% НДС. В декларации можно указать в примечаниях:
«Ставка 0% подтверждена заявлением о ввозе товаров №001/2026, зарегистрированным в налоговом органе РК».
5. Подтверждение оплаты (если требуется)
Иногда налоговая запрашивает документы, подтверждающие расчет с покупателем. В примечаниях к декларации можно указать, что оплата произведена и подтверждается выпиской банка.
Неформализованные документы в ЭДО: что важно
Использование неформализованных документов в ЭДО допустимо при соблюдении условий:
Документ подписан КЭП — это обеспечивает юридическую силу и доказательную ценность.
Все обязательные реквизиты указаны — дата, наименование и количество товара, стоимость, ссылка на договор.
Документ неизменяемый — любые изменения после подписания недопустимы.
Формат файла значения не имеет — главное содержание и юридическая значимость.
Примеры отображения документов в декларации
Чтобы ФНС приняла 0% НДС при проверке, важно корректно отразить документы:
Счет-фактура на экспорт
№
Документ
Дата
Сумма
Ставка НДС
1
Счет-фактура №123
15.01.2026
1 000 000 ₽
0%
Товаросопроводительные документы
В примечаниях:
«Экспорт подтверждается УПД №456 от 16.01.2026 и транспортной накладной CMR №789 от 17.01.2026».
Заявление о ввозе в Казахстан
В примечаниях:
«Ставка 0% подтверждена заявлением о ввозе товаров №001/2026, зарегистрированным в налоговом органе РК».
Подтверждение оплаты
«Оплата по счету-фактуре №123 произведена 20.01.2026, подтверждается выпиской банка №456».
Как бухгалтеру защититься от рисков при оформлении документации ВЭД
Даже при корректных документах налоговая может обратить внимание, если:
отсутствует КЭП;
предоставлены только сканы без подписи;
расхождения в датах, суммах или наименованиях;
заявление о ввозе получено с нарушением сроков (обычно до подачи декларации).
Чтобы избежать проблем с ФНС, закрепите в учетной политике возможность использования неформализованных документов с КЭП для подтверждения 0% НДС, храните электронные документы, протоколы подписания и квитанции ЭДО, обязательно проверяйте реквизиты на соответствие договору и сделке.
