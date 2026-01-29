📊 Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год: состав, сроки и рекомендации Минфина
За 2025 год российские организации обязаны подготовить и представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в органы налоговой службы не позднее 31 марта 2026 года в электронной форме через оператора электронного документооборота или онлайн-сервисы ФНС.
Это установлено действующим порядком подготовки и представления бухгалтерской отчетности для целей ведения ГИРБО (Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности) и напрямую связано с нормами закона о бухгалтерском учете и приказами Минфина РФ.
Кто обязан сдавать отчетность
Годовая бухгалтерская отчетность обязательна для юридических лиц, независимо от режима налогообложения и факта деятельности, если они ведут бухгалтерский учет в полном объеме. Это коммерческие организации всех форм собственности, некоммерческие организации (НКО), а также организации малого бизнеса, если иное не предусмотрено законодательными актами.
Индивидуальные предприниматели как правило не обязаны сдавать бухгалтерскую отчетность, если они не ведут полный бухгалтерский учет.
Состав годовой бухгалтерской отчетности
С комплектом базовых форм бухгалтерской отчетности за 2025 год вы столкнетесь независимо от размера бизнеса (если отчетность готовится в полном объеме):
Бухгалтерский баланс — отражает стоимость активов, обязательств и собственного капитала на конец отчетного периода.
Отчет о финансовых результатах — показывает финансовые результаты деятельности: прибыль или убыток за год.
Отчет об изменениях капитала — демонстрирует движение собственного капитала за отчетный период.
Отчет о движении денежных средств (ОДДС) — раскрывает все потоки денежных средств (операционной, инвестиционной и финансовой деятельности).
Пояснения к бухгалтерской отчетности — это ключевой компонент, в котором организация раскрывает учетную политику, существенные оценки, поясняет особенности отдельных показателей, раскрывает структуру активов и обязательств и пр.
Ранее в комплект также входили приложения, но с введением ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» фиксируется единый состав отчета, который должен быть полным и взаимосвязанным.
Сроки и подача бухгалтерской отчетности в 2026 году
Срок представления годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год — не позднее 31 марта 2026 года.
Отчет подается в электронном виде через оператора ЭДО в ИФНС для включения в ГИРБО.
Кроме того, для некоторых организаций может требоваться аудиторское заключение (например, если обязательный аудит предусмотрен законодательством — по величине активов, доходов и т. д.), которое должно быть направлено вместе с отчетом или сразу после его подготовки.
Что изменилось по ФСБУ 4/2023
Начиная с отчетности за 2025 год применяется ФСБУ 4/2023, утвержденный приказом Минфина России от 04.10.2023 №157н. Этот стандарт заменяет прежние нормы (ПБУ 4/99 и приказ №66н) и вводит современный подход к формированию отчетности, ориентированный на достоверность, нейтральность и последовательность раскрываемой информации.
Ключевые особенности нового стандарта:
Унифицирован состав отчетов — обязательные формы, их структура и перечень раскрываемой информации установлены стандартом.
Единые образцы форм и коды строк приведены в приложениях № 3–9 к ФСБУ 4/2023 — их необходимо применять при заполнении отчета; применение собственных форм допустимо только при соблюдении требований стандарта, иначе возможны ошибки при сдаче в ГИРБО.
Новые требования к пояснениям — информация должна быть существенной, своевременной и раскрывать особенности хозяйственной деятельности.
Принцип сопоставимости — данные за 2025 год должны быть соотнесены с аналогичными показателями предыдущего периода.
Как заполнить отчетность: основные советы для бухгалтера
Начните с учетной политики — она должна отражать порядок ведения учета и соответствовать требованиям ФСБУ 4/2023.
Следите за соотношениями между формами — показатели баланса, отчетов и пояснений должны логически согласовываться.
Правильно указывайте коды строк — ошибки в кодах приводят к отказам систем ГИРБО.
Пояснения должны раскрывать методы оценок, учетных допущений, существенные операции — это важная часть, на которую проверяющие обращают внимание в первую очередь.
Электронное представление обязательно — через оператора ЭДО в ФНС. При необходимости привлекайте автоматизированные бухгалтерские программы с поддержкой ФСБУ 4/2023.
Где посмотреть новые формы и коды
Образцы форм бухгалтерской отчетности и коды строк включены в приложения № 3–9 к приказу Минфина РФ № 157н от 04.10.2023. Они доступны в тексте стандарта на официальных ресурсах Минфина РФ. Чтобы ознакомиться с официальным документом и приложениями:
Минфин РФ — федеральный стандарт ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность (официальный текст и образцы форм).
Рекомендации Минфина по заполнению отчетности за 2025 год
Минфин подготовил рекомендации для подготовки к аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год. Рекомендации содержатся в приложении к письму от 22 января 2026 г. № 07-04-09/3478.
Ведомство обобщило практику применения законодательства об аудиторской деятельности и бухгалтерском учете.
Рекомендации содержат несколько разделов – для аудиторов и бухгалтеров.
Раздел III «Отдельные вопросы составления бухгалтерской отчетности» рассматривает такие вопросы:
применимые федеральные стандарты бухучета;
раскрытие информации о составлении отчетности и применимых стандартах;
применения ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»;
применения ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»;
оценки безвозмездно полученного имущества унитарным предприятием, НКО;
активного рынка для целей учета нематериальных активов;
раскрытия рыночной стоимости отдельных НМА;
раскрытия информации в бухотчетности личного фонда;
составления консолидированной финансовой отчетности и др.
Раздел IV Рекомендаций посвящен вопросам составления годовой бухгалтерской отчетности кредитными организациями, некредитными финорганизациями, БКО и кредитными рейтинговыми агентствами.
