📊 Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год: состав, сроки и рекомендации Минфина

Приближается время сдачи бухгалтерской отчетности за 2025 год. Разбираемся, какие отчеты нужно подготовить, что говорится в новом ФСБУ и как заполнить все документы и сдать с первого раза.

За 2025 год российские организации обязаны подготовить и представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в органы налоговой службы не позднее 31 марта 2026 года в электронной форме через оператора электронного документооборота или онлайн-сервисы ФНС.

Это установлено действующим порядком подготовки и представления бухгалтерской отчетности для целей ведения ГИРБО (Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности) и напрямую связано с нормами закона о бухгалтерском учете и приказами Минфина РФ.

Кто обязан сдавать отчетность

Годовая бухгалтерская отчетность обязательна для юридических лиц, независимо от режима налогообложения и факта деятельности, если они ведут бухгалтерский учет в полном объеме. Это коммерческие организации всех форм собственности, некоммерческие организации (НКО), а также организации малого бизнеса, если иное не предусмотрено законодательными актами.

Индивидуальные предприниматели как правило не обязаны сдавать бухгалтерскую отчетность, если они не ведут полный бухгалтерский учет.

Состав годовой бухгалтерской отчетности

С комплектом базовых форм бухгалтерской отчетности за 2025 год вы столкнетесь независимо от размера бизнеса (если отчетность готовится в полном объеме):

Бухгалтерский баланс — отражает стоимость активов, обязательств и собственного капитала на конец отчетного периода. Отчет о финансовых результатах — показывает финансовые результаты деятельности: прибыль или убыток за год. Отчет об изменениях капитала — демонстрирует движение собственного капитала за отчетный период. Отчет о движении денежных средств (ОДДС) — раскрывает все потоки денежных средств (операционной, инвестиционной и финансовой деятельности). Пояснения к бухгалтерской отчетности — это ключевой компонент, в котором организация раскрывает учетную политику, существенные оценки, поясняет особенности отдельных показателей, раскрывает структуру активов и обязательств и пр.

Ранее в комплект также входили приложения, но с введением ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» фиксируется единый состав отчета, который должен быть полным и взаимосвязанным.

Сроки и подача бухгалтерской отчетности в 2026 году

Срок представления годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год — не позднее 31 марта 2026 года.

Отчет подается в электронном виде через оператора ЭДО в ИФНС для включения в ГИРБО.

Кроме того, для некоторых организаций может требоваться аудиторское заключение (например, если обязательный аудит предусмотрен законодательством — по величине активов, доходов и т. д.), которое должно быть направлено вместе с отчетом или сразу после его подготовки.

Что изменилось по ФСБУ 4/2023

Начиная с отчетности за 2025 год применяется ФСБУ 4/2023, утвержденный приказом Минфина России от 04.10.2023 №157н. Этот стандарт заменяет прежние нормы (ПБУ 4/99 и приказ №66н) и вводит современный подход к формированию отчетности, ориентированный на достоверность, нейтральность и последовательность раскрываемой информации.

Ключевые особенности нового стандарта:

Унифицирован состав отчетов — обязательные формы, их структура и перечень раскрываемой информации установлены стандартом.

Единые образцы форм и коды строк приведены в приложениях № 3–9 к ФСБУ 4/2023 — их необходимо применять при заполнении отчета; применение собственных форм допустимо только при соблюдении требований стандарта, иначе возможны ошибки при сдаче в ГИРБО.

Новые требования к пояснениям — информация должна быть существенной, своевременной и раскрывать особенности хозяйственной деятельности.

Принцип сопоставимости — данные за 2025 год должны быть соотнесены с аналогичными показателями предыдущего периода.

Как заполнить отчетность: основные советы для бухгалтера

Начните с учетной политики — она должна отражать порядок ведения учета и соответствовать требованиям ФСБУ 4/2023. Следите за соотношениями между формами — показатели баланса, отчетов и пояснений должны логически согласовываться. Правильно указывайте коды строк — ошибки в кодах приводят к отказам систем ГИРБО. Пояснения должны раскрывать методы оценок, учетных допущений, существенные операции — это важная часть, на которую проверяющие обращают внимание в первую очередь. Электронное представление обязательно — через оператора ЭДО в ФНС. При необходимости привлекайте автоматизированные бухгалтерские программы с поддержкой ФСБУ 4/2023.

Где посмотреть новые формы и коды

Образцы форм бухгалтерской отчетности и коды строк включены в приложения № 3–9 к приказу Минфина РФ № 157н от 04.10.2023. Они доступны в тексте стандарта на официальных ресурсах Минфина РФ. Чтобы ознакомиться с официальным документом и приложениями:

Минфин РФ — федеральный стандарт ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность (официальный текст и образцы форм).

Рекомендации Минфина по заполнению отчетности за 2025 год

Минфин подготовил рекомендации для подготовки к аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год. Рекомендации содержатся в приложении к письму от 22 января 2026 г. № 07-04-09/3478.

Ведомство обобщило практику применения законодательства об аудиторской деятельности и бухгалтерском учете.

Рекомендации содержат несколько разделов – для аудиторов и бухгалтеров.

Раздел III «Отдельные вопросы составления бухгалтерской отчетности» рассматривает такие вопросы:

применимые федеральные стандарты бухучета;

раскрытие информации о составлении отчетности и применимых стандартах;

применения ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»;

применения ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»;

оценки безвозмездно полученного имущества унитарным предприятием, НКО;

активного рынка для целей учета нематериальных активов;

раскрытия рыночной стоимости отдельных НМА;

раскрытия информации в бухотчетности личного фонда;

составления консолидированной финансовой отчетности и др.

Раздел IV Рекомендаций посвящен вопросам составления годовой бухгалтерской отчетности кредитными организациями, некредитными финорганизациями, БКО и кредитными рейтинговыми агентствами.

Как подготовиться к сдаче бухгалтерской отчетности за 2025 год

Чтобы сдать всю отчетность за год в срок, нужно вспомнить основные требования, разобраться в нюансах нового ФСБУ 4/2023, учесть все рекомендации и правки Минфина. Мы сделали подборку курсов «Клерка», которые помогут вам в подготовке.

Вы научитесь формировать налоговые базы и сдавать отчеты по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций, НДФЛ, страховым взносам и т. д. Узнаете, как применять новый ФСБУ 4/2023, сможете составить идеальный годовой отчет без штрафов. Программа соответствует изменениям налоговой реформы-2026.

Все навыки вы отработаете на реальных задачах — в курс встроены интерактивные тренажеры, которые автоматически выделяют ошибки, чтобы вы не допустили их в настоящей отчетности.

Курс поможет начинающим бухгалтерам подготовиться к сдаче первой отчетности, а главбухам — актуализировать знания.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена курса со скидкой 72%: 7 900 ₽ вместо 28 600 ₽. Осталось 4 места по этой цене.

Записаться

Вы научитесь корректно применять все ФСБУ — от «Запасов» до «Доходов» и «Расходов», отражать операции в 1С, составлять и актуализировать учетную политику. Подготовите бухгалтерскую отчетность за 2025 год по новым правилам, включая требования ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Вам не придется погружаться в сотни страниц канцелярского текста. Наши преподаватели сделали это за вас и записали подробные видео с разбором ФСБУ — и на что обратить внимание при их применении.

Начинающие бухгалтеры смогут изучить все девять ФСБУ в одной программе, а опытные специалисты — разобраться в новых стандартах и получить советы от наших экспертов.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 160 ак. часов.

Цена курса со скидкой 66%: 8 900 ₽ вместо 25 900 ₽.Осталось 4 места по этой цене.

Записаться

Вы освоите бухгалтерский и налоговый учет с нуля, научитесь рассчитывать НДС 22%, НДФЛ и выплаты работникам по новым ставкам с 1 января 2026 года, сможете составлять отчетность любой сложности, в том числе допсоглашения 2025-2026, работать с кадрами, управлять финансами и использовать нейросети.

На курсе начинающие специалисты и бухгалтеры, которые делали паузу в карьере, смогут освоить бухгалтерию с нуля, изучить ключевые участки, научиться работать в главных бухгалтерских программах и применять знания на практике. Для опытных специалистов курс — возможность актуализировать знания и навыки сразу по всем направлениям работы.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70%: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».