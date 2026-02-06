📄 Бухгалтерская отчетность за 2025 год: какие задачи можно поручить нейросети при подготовке

Подготовка отчетности за 2025 год сложнее, чем раньше: появились новые стандарты бухучета, изменены требования к форме и раскрытию данных, обновлены декларации налогов. Нейросети не могут заменить бухгалтера, но на них можно переложить часть рутинных задач. Рассказываем, что умеют нейросети в бухучете, как правильно задать запрос и работать с результатом.

Разбираемся в требованиях к отчетности за 2025 год: новые формы, сроки и задачи, которые можно доверить нейросетям (и каким).

Что и когда сдавать: сроки для ОСНО, УСН и других режимов

Вид отчетности Кто сдает Срок за 2025 год Что входит Годовая бухгалтерская отчетность Все организации (ОСНО и УСН), ведущие бухучет До 31 марта 2026 года Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения по ФСБУ 4/2023 Декларация по налогу на прибыль Организации на ОСНО До конца марта 2026 года Годовая декларация с итоговой налоговой базой и расчетом налога Декларация по НДС Плательщики НДС (в основном ОСНО) Ежеквартально — до 25-го числа месяца после квартала (в 2026 году до 27 апреля, так как 25 апреля — выходной) Разделы по операциям реализации, вычетам, книгам покупок и продаж, обновленные контрольные соотношения Декларация по УСН Организации и ИП на УСН до 25 марта для организаций и до 25 апреля — для индивидуальных предпринимателей Годовой расчет налога при УСН с учетом выбранного объекта «доходы» или «доходы минус расходы»

Важно:

Бухгалтерскую отчетность сдают почти все юрлица, даже на УСН.

ИП без работников бухгалтерскую отчетность не представляют, но сдают налоговые декларации по своему режиму.

Отчетность за 2025 год впервые формируется с учетом требований ФСБУ 4/2023, что влияет на состав раскрытий и структуру показателей.

Что изменилось и почему отчетность стала сложнее

1. Новый стандарт бухгалтерской отчетности — ФСБУ 4/2023

С отчетности за 2025 год по нормативу ФСБУ 4/2023 изменяется состав отчетности, правила раскрытий и классификация активов и обязательств. Например:

требования к сопоставимым показателям;

новые правила классификации оборотных активов;

расширенные пояснения к финансовым результатам.

Это значит, что бухгалтеру нужно не только заполнить баланс и ОФР, но еще и убедиться, что сопоставимые показатели за прошлые годы подготовлены корректно, а все обязательные раскрытия отражены.

Часто ошибки возникают при неверной классификации активов и неправильном учете оборотных средств — именно в этих местах ФНС традиционно делает запросы.

2. Налоговые изменения (реформа 2026)

Хотя отчетность за 2025 год подается в 2026, на нее влияют изменения в НК РФ и постановления ФНС, вступившие в силу в 2025–2026 годах. Например:

обновленные формы деклараций по НДС (с новым разделом для учета расходов по ККТ);

требования к отражению выручки и расходной базы для налога на прибыль;

усиленный автоматический контроль ФНС по сопоставлению бухучета и налогов.

Это усложняет не только точность расчетов, но и подготовку пояснений к декларациям, особенно если налоговые позиции спорные.

Что можно поручить нейросети (и как это поможет бухгалтеру)

Нейросети уже достаточно развиты, чтобы выполнять конкретные управляемые задачи. Ниже — список таких задач с объяснением, что именно нейросеть даст в результате и как это использовать.

Нейросеть Клерк ИИ соберет актуальную документацию, подтянет инструкции по работе в обновленной версии 1С, сделает выжимку тезисов из всех ФСБУ — и все это за несколько секунд.

1. Предварительная сверка показателей

Задача: Сравнить данные бухбаланса, ОФР и налоговых деклараций, найти расхождения.

Как поставить задачу:

Промт: «Проанализируй выгрузки бухгалтерского баланса и налоговой декларации по прибыли за 2025 год и выдели строки с расхождениями более 10%. Укажи возможные причины расхождений и подскажи, какие документы проверить.»

Вы получите отчет с подсвеченными строками, причинами несоответствий и рекомендациями, какие документы сверить вручную.

2. Подготовка текста пояснений

Пояснения к ошибкам, комментарии к операционным позициям отнимают много времени, поэтому с этим можно прийти к нейросетям.

Как поставить задачу:

Промт: «Напиши текст пояснений к строке баланса о запасах, если на складе выявлен износ, и обоснуй его в соответствии с ФСБУ 4/2023.»

Вы получите структуру текста с аргументами и ссылками на стандарты, которую бухгалтер проверяет и адаптирует под ситуацию.

3. Составление чек-листов по требованиям ФСБУ и НК

С учетом того, что стандарты обновились, полезно иметь структурированный план требований.

Как поставить задачу:

Промт: «Составь чек-лист по требованиям ФСБУ 4/2023 для годовой отчетности за 2025 год: какие разделы, раскрытия и показатели обязательны.»

В результате вы получите чек-лист, который можно использовать при проверке готового отчета.

4. Преобразование политики учета под изменения

Учетная политика должна отражать актуальные стандарты.

Как поставить задачу:

Промт: «На основе текста действующей учетной политики компании предложи обновленный вариант с учетом требований ФСБУ 4/2023 и последних изменений НК РФ 2025–2026.»

Вы получите проект обновленной учетной политики, который бухгалтер корректирует и утверждает приказом.

5. Проверка контрольных соотношений и форм

Нейросеть может проверять, например, что показатели в балансе соответствуют данным налогов.

Как поставить задачу:

Промт: «Проверь, соблюдены ли контрольные соотношения баланса: актив = пассив + капитал, и сравни с данными декларации по прибыли.»

Вы получите список ошибок в контрольных соотношениях и советы по их исправлению.

Как использовать результаты ИИ

Нейросеть — не «черный ящик», а помощник, поэтому результаты ее работы нужно проверить и подтвердить, использовать ИИ нужно использовать как инструмент анализа и подготовки черновиков, а не для окончательной подписи отчетов, сочетать автоматическое сравнение с профессиональным суждением.

Разбираться во всем многообразии нейросетей и ИИ не нужно, мы создали онлайн-курс «Нейросети и Power BI для бухгалтера», где разбираем инструменты, которые ориентированы именно на бухгалтерские задачи. Весь материал написан доступным языком — с примерами и заранее подготовленными промтами, которые вы сможете задавать нейросетям.

Вы научитесь применять нейросети для финансового анализа и моделирования, пошагово освоите Power BI, сможете публиковать отчеты и использовать ИИ-аналитику.

Цена курса со скидкой 77%: 3 500 ₽ вместо 14 990 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».