👷 Как ООО на АУСН работать с подрядчиками в 2026 году: за что могут лишить права применять спецрежим

Для ООО на АУСН ведение проектов и работа с подрядчиками требуют особого подхода. Неверное оформление договоров или нарушения условий режима могут привести к утрате права на АУСН. Разбираем правила, сложные случаи и практические рекомендации на 2026 год.

В 2026 году многие ООО на АУСН заметили, что стандартные схемы работы с подрядчиками и проектами могут нарушать условия режима. Ошибки в договорах, превышение лимитов по численности или доходу и совмещение запрещенных видов деятельности создают риск утраты АУСН. Рассказываем, как оформить проекты, распределять задачи и минимизировать налоговые риски.

Отличие работы ООО на АУСН от ИП: акцент на структуру договоров

АУСН была внедрена как экспериментальный режим для малого бизнеса (Федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ). Она позволяет ООО снизить налоговую и административную нагрузку за счет автоматического расчета налогов на основе банковских данных.

В отличие от ИП, у ООО:

чаще сложные проектные схемы;

несколько регулярных партнеров;

договорная сеть из подрядов, субподрядов, агентских договоров;

кадровые отношения включая штатных и внешних специалистов.

При этом АУСН требует, чтобы бизнес оставался в рамках микро‑предприятия: выручка до 60 млн руб., среднесписочная численность не более 5 человек, нет филиалов и совмещения режимов.

Ошибки в управлении проектами могут незаметно привести к нарушению одного из условий и потере режима.

Как оформлять договоры с подрядчиками

1. Договоры гражданско‑правового характера (ГПХ)

Если ООО привлекает подрядчиков (разработчиков, дизайнеров, консультантов) по ГПХ, необходимо четко описывать предмет договора (что именно и по каким срокам выполняется), указывать фиксированную цену работ или понятные правила расчета, отражать результаты работ (акты, спецификации).

Невыполнение объекта договора, неопределенность обязанностей и неоднозначная формулировка — частая причина расхождения данных в банке и у налоговой.

2. Трудовые договоры

Для штатных сотрудников (до 5 человек) заключайте трудовые договоры, отражайте их в ЕФС‑1 в СФР и своевременно сообщайте кадровые события. Неправильная классификация отношений (например, переполнение штата через ГПХ вместо трудовых договоров) может привести к превышению лимита по сотрудникам и утрате АУСН.

3. Подряд и субподряд: о чем помнить

Проекты часто подразумевают участие в субподряде. Чтобы защитить себя от ошибок обязательно указывайте четкие взаимосвязи в цепочках договоров, не делите один большой проект на несколько, чтобы «обмануть» лимит режима, отражайте расчеты через уполномоченный банк, который участвует в АУСН‑автоматизации налогов.

Если банк постоянно видит операции, которые сложно интерпретировать (например, крупные взаимозависимые переводы между ООО и подрядчиками), это повышает риск вопросов со стороны ФНС.

Какие ошибки чаще приводят к рискам потери АУСН

Ошибка №1: «Скрытые» сотрудники

Если подрядчики по ГПХ выполняют фактически те же функции, что и штатные работники, и их количество превышает допустимое, налоговая может усомниться в среднесписочной численности и признать, что ООО фактически имело 6+ сотрудников.

Формализуйте отличия между штатной работой и внешними услугами, документируйте задачи и результаты.

Ошибка №2: Неправильные договоры

Нечеткие формулировки, отсутствие описания результатов работ и сложные взаиморасчеты могут привести к тому, что ФНС усмотрит иной характер отношений, не подпадающий под ГПХ. Поэтому обязательно проверяйте, чтобы договоры соответствовали фактическим операциям и были однозначны с точки зрения налогового контроля.

Ошибка №3: Расчеты не через уполномоченный банк

АУСН построена на автоматических данных банка. Если вы проводите расчеты через разные счета, это повышает вероятность расхождений, а значит и вопросов от ФНС.

Как вести проекты с несколькими этапами и оформлять крупные контракты

Проекты с разбивкой на этапы или с участием нескольких подрядчиков удобны в работе, но требуют аккуратного документооборота:

оформляйте этапы через отдельные акты выполненных работ ;

в договорах прописывайте точные сроки, результаты, порядок приема;

связывайте платежи с конкретными актами.

Если ООО получает авансы за будущие работы и не отражает их корректно, это может выглядеть как доход, который не должен учитываться для режима, и привести к утрате АУСН.

Работа через маркетплейсы и платежных агентов

Если расчеты ведутся через маркетплейсы или посредников (ПС/эквайринги), убедитесь, что суммы отражаются в банке корректно, связь между договором с клиентом и поступлением денег понятна для ФНС (банк должен видеть источник), а в договоре подробно описан порядок расчетов с покупателями.

Неправильная классификация или отражение части выручки отдельно может привести к расхождениям данных — а это один из сигналов для камеральной проверки.

Как избежать ошибок и риска утраты права на АУСН в 2026 году

