АУСН в 2026 году. Ошибки, проблемы с ЛК, слет с режима: первый опыт бухгалтеров /БухСтрим

На АУСН в 2026 году перешло большое количество компаний и ИП из малого бизнеса. Одна из главных причин — снижение лимитов на УСН до 20 млн рублей в год, что для «малышей» означает переход к уплате НДС и повышенной налоговой нагрузке.
Вторая причина — изменения по взносам на директоров. С 2026 года даже директор, который вообще не получает зарплату, попадает под уплату страховых взносов. Но на АУСН их тариф равен нулю и нет почти отчетов за сотрудников.
Кажется, что автоУСН это максимально упрощенный режим, даже проще классической упрощенки. Доходы и расходы в личном кабинете фиксируются банком, по данным от онлайн-кассы и только частично самим налогоплательщиком. Реальность, конечно, от этого идеала очень далека. И сегодня мы разберем проблемы и ошибки, с которыми столкнулись бухгалтеры, их первый опыт работы с АУСН, и расскажем, как же выжить на спецрежиме и сберечь себе нервы.
Проблемы с переходом на АУСН
Первое, с чем столкнулись бухгалтеры — сам переход на автоУСН. Для того, чтобы перейти на спецрежим, нужно было подать заявление и сняться с других режимов — патента или УСН. Еще соблюсти правила перехода — счета должны быть открыты только в уполномоченных банках, сотрудников может быть не более пяти и т. д.
На этом этапе многие совершали ошибки:
1. При подаче заявления на АУСН счет в неуполномоченном банке еще не был закрыт. В телеграм-канале Клерка бухгалтер делилась ситуацией, когда банк затянул с закрытием счета, а срок для перехода на АУСН с 1 января поджимал, бухгалтера отправила заявление и организация получила отказ, т. к. у компании был все еще открыт счет в банке не из списка.
Кстати, при этом, если у вас вообще нет счета в банке, то перейти на АУСН вы можете! Такие разъяснения дала сама ФНС, отвечая на вопросы налогоплательщиков, в телеграм.
2. Увольнение сотрудников позже подачи заявления о переходе на АУСН. Чтобы соблюсти численность сотрудников бизнес принялся их сокращать и просто увольнять, но сделать это нужно было до, а не после подачи заявления. Если ФНС выясняла, что по данным в СФР у компании числится больше пяти человек, отказывала в АУСН.
При этом, если у вас работают совместители, то считать их нужно пропорционально занятости. Например, если у вас работает 10 человек, на полставки, то численность ваших сотрудников — 5 человек и вы соблюдаете условия для автоУСН.
3. Не учитывали отдельные нюансы работы на режиме. Причем выявить их ФНС по открытым данным не всегда может, а значит, нарушение выяснится уже в процессе работы и налогоплательщик слетит с АУСН даже в середине года, а пересчитать налоги придется с момента перехода!!!
Что же это за нюансы. К примеру, если организация предоставляет своему сотруднику заем без процентов, у него возникает материальная выгода, а согласно пп. 30 пункта 2 статьи 3 закона 17-ФЗ, если организация является источником получения дохода в виде матвыгоды для физлиц, то она не имеет право применять АУСН.
Если вы сейчас собираетесь перейти на АУСН, то внимательно изучите закон 17-ФЗ! Убедитесь, то вы точно соответствуете всем условиям перехода.
Но есть и одна позитивная новость — ФНС разъяснила, что если компания на УСН решила перейти на автоупрощенку, подала заявление, но не прошла по каким-то критериям, то она возвращается к прежнему налоговому режиму — т.е. УСН.
Почему это важное разъяснение от налоговиков — при подаче заявления на АУСН налогоплательщик также подает заявление на отказ от применения упрощенки и многие бухгалтеры беспокоились, что при отказе в переходе автоУСН компания может оказаться на общей системе.
Как ФНС получает данные по АУСН
Допустим, на АУСН вы все же перешли, теперь надо разобраться, как же налоговая будет считать вам налог, ведь это происходит в автоматизированном режиме.
У ФНС есть несколько источников данных по доходам и расходам на АУСН:
банк;
ККТ;
сам налогоплательщик;
маркетплейсы.
Банк размечает операции, произведенные по счету, например, поступление от покупателя, как доход, а свою комиссию за РКО как расход.
ККТ автоматически передают сведения в ФНС — поступления от покупателей на счет через эквайринг и наличными, возвраты, корректировки чеков.
Налогоплательщик может внести доходы и расходы, которые не прошли через банк и кассу. К примеру, отметить комиссию маркетплейса, удержанную площадкой. Или указать данные о заработке сотрудников (эту информацию можно передавать и через банк, но на самом деле не обязательно).
Маркетплейсы также могут автоматически передавать сведения в ЛК ФНС, для этого нужно настроить интеграцию с площадкой.
Звучит просто, а что на деле? В реальности банки и ФНС весь январь не могли настроить нормальную передачу данных. В соцсетях Клерка постоянно жаловались на проблемы с отражением операций или полным их отсутствием.
В феврале ФНС заявила, что проблемы решены и передача данных стабилизировалась, а банки размечают правильно 97% операций. Бухгалтеры в комментариях выразили скептицизм по поводу такой новости.
Главные проблемы с разметкой операций в банке. Как можно их исправить
Разметка означает, что банк присваивает определенный статус операциям, проходящим через счет. Если у более крупных банков, которые работают с АУСН уже несколько лет, более-менее все в порядке, то у недавно добавленных в список уполномоченных, картина не радужная.
Самые частые ошибки:
Поступления на счет, не относящиеся к доходам, включены в налогооблагаемую базу — взносы учредителя, займы, возвраты авансов от поставщиков и др.
Неотражение в расходах комиссий банка, в т. ч. по эквайрингу, выплаченной зарплаты, оплат контрагентам — не поставщикам за аренду, покупку канцелярии, за ЖКУ и прочие товары и услуги.
Отсутствие вообще какой-либо разметки по операциям.
Ошибки в разметке поступлений от маркетплейсов, даже если есть интеграция с площадкой. Часто не показаны или не размечены как расход комиссии, не отражены правильно возвраты и т. д.
Задвоение операций и передачи их в таком виде в ФНС, либо однократное отражение операции в банке, но задвоение в ЛК ФНС.
Чтобы правильно разметить операции, нужно делать это в личном кабинете банка. На исправление у налогоплательщика есть время до 7 числа следующего месяца. Если вовремя не сделать исправления, ФНС неверно рассчитает налог. Подать корректирующие данные можно и позже, но придется ждать перерасчета.
Проблем в том, что в личных кабинетах банков бухгалтер не всегда технически может изменить операции. Нашим экспертам в консультациях задают очень вопросов о том, как что-то сделать в ЛК банка, потому что техподдержка отвечает стандартными сообщениями, инструкций нет, изменения в разметке не сохраняются.
Мы даже собрали специальную памятку, чтобы помочь бухгалтерам. И создали специальный календарь АУСН, чтобы вы ничего не пропускали.
Вот несколько рекомендаций, которые могут вам помочь.
Что делать, если от маркетплейса доходы за месяц приходят частично в этом месяце, частично в следующем, а отчетные документы маркетплейса формируются за календарный месяц?
Как считать базу и налог? По отчетам площадки или по фактическим поступлениям на счет?
Налоговики объяснили — сведения о взаимозачетах (а это те самые комиссии, которые маркетплейс удерживает из выплат) рекомендуется вносить в ЛК автоУСН по дате формирования отчета агента. Это значит, что если у вас отчет маркетплейса от 31 января, а деньги за минусом комиссии получены в феврале, то на 31 января вы отражаете в доходе часть в виде удержанной площадкой комиссии (и если у вас АУСН доходы минус расходы, то сразу комиссия войдет и в расход), а остальное — по факту прихода в феврале.
Когда отражается доход при оплате покупателем товара картой, когда чек пробит сразу, а вот деньги могут поступить на счет на следующий день или даже позже?
Не путайте УСН и АУСН. На упрощенке в этом случае доход считает после того, как деньги поступят на счет. А вот на автоУСН закон № 17-ФЗ предписывает отражать доход датой фискального документа, т. е. чека. Сведения о доходе будут зафиксированы онлайн-кассой и переданы в ФНС именно ей, а не банком. Вам нужно только проследить, чтобы последующее поступление денег на счет не задвоило доход!
Как исправить разметку, если у компании несколько счетов?
Корректировка операции возможно только в том банке, в котором она проведена, не важно выбран ли этот банк главным для передачи сведений или нет.
Что делать, если удвоились операции по доходу и так отобразились в ЛК ФНС?
Если операции задвоил банк, то можно зайти в ЛК АУСН в банке и одну из двух одинаковых операций разметить как необлагаемую, чтобы исправить данные для ФНС. Но это временная мера — нужно обратиться в техподдержку банка и зафиксировать проблему, а также проследить, чтобы в дальнейшем она не повторялась. Но, как я уже говорила, пока проблемы с личными кабинетами решаются с банками очень сложно.
В январе 2026 года, когда компания уже на АУСН, поступила оплата за услуги, оказанные в период применения УСН в 2025 году. Банк разметил эту операцию, как налогооблагаемый доход. Как это исправить?
Банк все сделал правильно. Разметка верная. Если вы получаете оплату за товары или услуги, которые реализовали в период применения УСН, находясь уже на АУСН, то этот доход будет облагаться налогом по автоупрощенке. Для особых случаев перехода с одного режима на другой в законе 17-ФЗ есть статья 16, но о получении доходов при переходе с УСН на АУСН там ничего не сказано, так что доходы учитываются в обычном порядке — по кассовому методу.
АУСН и сотрудники: как вести учет
Сведения о зарплате сотрудников и НДФЛ нужно подавать в банк.
Вы подаете банку реестр по сотрудникам с отражением их доходов и вычетов. Вычеты только стандартные! Остальные — имущественные, социальные работник может получить, подав декларацию 3-НДФЛ.
После перечисления зарплаты подаются сведения по НДФЛ. Обратите внимание, налоговики разъяснили, что банк не является налоговым агентом по НДФЛ, им по прежнему остается работодатель.
При этом работодатель может отправлять сведения о выплатах доходов сотрудникам и НДФЛ не через банк, а через личный кабинет автоУСН на сайте ФНС.
Если вам надо скорректировать сведения, то сделать это можно также в личном кабинете автоУСН во вкладке «Сотрудники» — «НДФЛ». На выбранном расчете НДФЛ нажмите три точки, затем «Создать корректировку», а после внесения корректировок подтвердите действия, нажав на кнопку «Сохранить».
Обратите внимание, что ИП или организация будет также налоговым агентом и при выплате доходов другим физлицам, даже не работникам. Например, если вы арендуете квартиру или автомобиль у физлица, вам также нужно исчислить НДФЛ, передать о нем сведения в ФНС и заплатить налог.
При заполнении сведений о выплате дохода по аренде от физлица перейдите на вкладку вкладка «Сотрудники» — «НДФЛ» — «Новый расчет» и в разделе «Сведения о доходах и соответствующих вычетах» укажите код выплаты «1400»
Нужно ли передавать банку полномочия по передаче данных по сотрудникам в ФНС?
Нет, если вы передаете данные в ФНС через банк, то просто заполняете соответствующие реестры и передаете их через личный кабинет банка. Никаких уведомлений или заявлений не требуется.
Что если налогоплательщик на АУСН работает с самозанятыми
Самозанятые не включаются в среднюю численность для лимита сотрудников на АУСН! Поэтому вы можете нанимать то количество исполнителей, которое вам нужно. Но важно, чтобы отношения с самозанятыми были именно временными, эпизодическими. Если ФНС переквалифицирует ГПХ-договоры с самозанятыми в трудовые договоры право на АУСН вы потеряете.
Какую отчетность нужно сдавать по сотрудникам на АУСН
На авто УСН вы сдаете только:
сведения о трудовой деятельности в виде заполненного подраздела 1.1 формы ЕФС-1 (прием, увольнение. перевод);
сведения о страховом стаже работников в виде заполненного подраздел 1.2. формы ЕФС-1.
Персональные сведения, РСВ, 6-НДФЛ сдавать не нужно, как не нужно отправлять и уведомления по ЕНП.
Сведения об НДФЛ подаются только при выплате дохода. Если, например, в организации только директор и он находится в отпуске за свой счет, то данные по НДФЛ передаваться не будут. Нет выплаты — нет НДФЛ — нет реестров
Но есть и важный момент — бухгалтеру нужно выделять в доходах, где есть районные коэффициенты и северная надбавка эти суммы отдельно. Суммы по районным коэффициентам и северным надбавкам указываются с кодом 2006.
Как платить взносы на травматизм на АУСН
В платежном поручении на взносы по травматизму будет такой КБК — 797 102 12 0000 61 000 160
Статус плательщика – 08.
В поле 24 «Назначение платежа» рекомендуется указать регистрационный номер компании в СФР.
Найти свой регномер можно в специальном сервисе по ИНН или в выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Платить взносы надо в СФР. В каждом регионе свое отделение СФР, платежные реквизиты которого и надо указывать в платежке. Найти реквизиты можно на сайте СФР, выбрав свой регион.
Как видите, АУСН — непростой режим и далеко не все в нем автоматизировано. Чтобы разобраться в автоУСН от начала до конца мы создали курс повышения квалификации Бухгалтер на АУСН – 2026, в нем даем понятные, пошаговые инструкции по работе.
