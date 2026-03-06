АУСН в 2026 году. Ошибки, проблемы с ЛК, слет с режима: первый опыт бухгалтеров /БухСтрим

Главные проблемы с разметкой операций в банке. Как можно их исправить

Разметка означает, что банк присваивает определенный статус операциям, проходящим через счет. Если у более крупных банков, которые работают с АУСН уже несколько лет, более-менее все в порядке, то у недавно добавленных в список уполномоченных, картина не радужная.

Самые частые ошибки:

Поступления на счет, не относящиеся к доходам , включены в налогооблагаемую базу — взносы учредителя, займы, возвраты авансов от поставщиков и др.

Неотражение в расходах комиссий банка, в т. ч. по эквайрингу, выплаченной зарплаты, оплат контрагентам — не поставщикам за аренду, покупку канцелярии, за ЖКУ и прочие товары и услуги.

Отсутствие вообще какой-либо разметки по операциям.

Ошибки в разметке поступлений от маркетплейсов, даже если есть интеграция с площадкой. Часто не показаны или не размечены как расход комиссии, не отражены правильно возвраты и т. д.

Задвоение операций и передачи их в таком виде в ФНС, либо однократное отражение операции в банке, но задвоение в ЛК ФНС.

Чтобы правильно разметить операции, нужно делать это в личном кабинете банка. На исправление у налогоплательщика есть время до 7 числа следующего месяца. Если вовремя не сделать исправления, ФНС неверно рассчитает налог. Подать корректирующие данные можно и позже, но придется ждать перерасчета.

Проблем в том, что в личных кабинетах банков бухгалтер не всегда технически может изменить операции. Нашим экспертам в консультациях задают очень вопросов о том, как что-то сделать в ЛК банка, потому что техподдержка отвечает стандартными сообщениями, инструкций нет, изменения в разметке не сохраняются.

Мы даже собрали специальную памятку, чтобы помочь бухгалтерам. И создали специальный календарь АУСН, чтобы вы ничего не пропускали.

Вот несколько рекомендаций, которые могут вам помочь.

Что делать, если от маркетплейса доходы за месяц приходят частично в этом месяце, частично в следующем, а отчетные документы маркетплейса формируются за календарный месяц?

Как считать базу и налог? По отчетам площадки или по фактическим поступлениям на счет?

Налоговики объяснили — сведения о взаимозачетах (а это те самые комиссии, которые маркетплейс удерживает из выплат) рекомендуется вносить в ЛК автоУСН по дате формирования отчета агента. Это значит, что если у вас отчет маркетплейса от 31 января, а деньги за минусом комиссии получены в феврале, то на 31 января вы отражаете в доходе часть в виде удержанной площадкой комиссии (и если у вас АУСН доходы минус расходы, то сразу комиссия войдет и в расход), а остальное — по факту прихода в феврале.

Когда отражается доход при оплате покупателем товара картой, когда чек пробит сразу, а вот деньги могут поступить на счет на следующий день или даже позже?

Не путайте УСН и АУСН. На упрощенке в этом случае доход считает после того, как деньги поступят на счет. А вот на автоУСН закон № 17-ФЗ предписывает отражать доход датой фискального документа, т. е. чека. Сведения о доходе будут зафиксированы онлайн-кассой и переданы в ФНС именно ей, а не банком. Вам нужно только проследить, чтобы последующее поступление денег на счет не задвоило доход!

Как исправить разметку, если у компании несколько счетов?

Корректировка операции возможно только в том банке, в котором она проведена, не важно выбран ли этот банк главным для передачи сведений или нет.

Что делать, если удвоились операции по доходу и так отобразились в ЛК ФНС?

Если операции задвоил банк, то можно зайти в ЛК АУСН в банке и одну из двух одинаковых операций разметить как необлагаемую, чтобы исправить данные для ФНС. Но это временная мера — нужно обратиться в техподдержку банка и зафиксировать проблему, а также проследить, чтобы в дальнейшем она не повторялась. Но, как я уже говорила, пока проблемы с личными кабинетами решаются с банками очень сложно.

В январе 2026 года, когда компания уже на АУСН, поступила оплата за услуги, оказанные в период применения УСН в 2025 году. Банк разметил эту операцию, как налогооблагаемый доход. Как это исправить?

Банк все сделал правильно. Разметка верная. Если вы получаете оплату за товары или услуги, которые реализовали в период применения УСН, находясь уже на АУСН, то этот доход будет облагаться налогом по автоупрощенке. Для особых случаев перехода с одного режима на другой в законе 17-ФЗ есть статья 16, но о получении доходов при переходе с УСН на АУСН там ничего не сказано, так что доходы учитываются в обычном порядке — по кассовому методу.