Что бухгалтеру нужно знать о декларационной кампании — 2026: изменения и полезные материалы для подготовки
В самом разгаре декларационная кампания за 2025 год. До 25 февраля 2026 года бухгалтеры должны сдать декларацию по налогу на имущество организаций, в марте подойдет срок для декларации по налогу на прибыль — обе сдаются по обновленным формам. До конца апреля нужно задекларировать доходы за 2025 год по форме 3-НДФЛ, параллельно идет подготовка к сдаче годовой отчетности. Так что времени на раскачку нет, нужно как можно скорее включаться, чтобы избежать проблем с налоговой и штрафов за ошибки или несвоевременную подачу документов.
Чтобы вы смогли собрать в голове все нововведения, ни о чем не забыть и сдать все отчеты с первого раза, мы обновили наши онлайн-курсы, записали новые вебинары и разборы законов, пригласили экспертов, которые готовы делиться знаниями.
Как подписка Клерк.Премиум поможет бухгалтеру в работе
Клерк.Премиум обеспечит вас актуальной информацией на весь год. Мы регулярно обновляем наши онлайн-курсы, а каждый квартал выпускаем новый курс по самым актуальным правилам.
Разборы и вебинары помогут вам оставаться в повестке — самому не нужно мониторить новости и разбираться в цепочке писем Минфина. Мы сделаем все за вас. Если появятся вопросы, наши специалисты всегда готовы вас поддержать и помочь выйти из самого сложного положения. Убережем вас от паники и проблем и дадим экспертный совет за 3,5 часа.
Онлайн-курсы
В подписку входит более 60 курсов, которые вы можете изучать в любое время — вам не нужно ждать старта потока или иметь дополнительные дипломы.
Учет НДС в 1С 8.3: от настроек до декларации
На новом онлайн-курсе вы узнаете, как настроить 1С под НДС «с нуля», сможете корректно прописать учетную политику, ставки и раздельный учет. Научитесь формировать декларацию НДС с проверкой, оформлять корректировочные счета-фактуры, учитывать НДС при работе с ЕАЭС — корректно отражать импорт и экспорт в 1С.
Новая форма ЕФС-1 в 2026 году
На новом онлайн-курсе вы узнаете, как правильно отразить прием, перевод, неполное время, приостановление трудового договора и договоры ГПХ. Научитесь настраивать классификатор, корректно вести документы по трудовым операциям, чтобы отчетность формировалась автоматически без ручной правки.
Также будут полезны обновленные под требования налоговой реформы 2026 курсы:
Вебинары для подготовки к сдаче отчетности за 2025 год
26 февраля — УСН-2026 и как сдать декларацию за 2025 год без ошибок — новые лимиты УСН, НДС, переход на АУСН — разберем все, что важно в 2026 году и повлияет на вашу декларацию за 2025 год.
Вебинары в записи:
6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок и успешно пройти камеральную проверку;
ФСБУ-2026: практическая консультация с аудитором Анной Тетерлевой;
Новая форма ЕФС-1: основные изменения и порядок заполнения ЭТК.
Свежие статьи Клерк.Премиум с разбором новых форм
Бухгалтерский баланс за 2025 год: что изменится, новые строки.
Формы 3, 4 и 6 бухгалтерской отчетности за 2025 год: новые бланки.
