🧮 Как в 2026 году получить налоговый вычет в упрощенном порядке
Налоговый вычет — это часть дохода, на которую уменьшается база по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). С этой суммы можно вернуть 13%, а при годовом доходе свыше 2,4 млн рублей — 15%.
Кто может получить налоговый вычет
Право на оформление вычета имеют налоговые резиденты РФ — как граждане России, так и иностранные граждане, находящиеся в стране более 183 дней в течение года и уплачивающие НДФЛ. При отсутствии официальной заработной платы или иного дохода, облагаемого НДФЛ, воспользоваться вычетом нельзя.
Какие существуют виды налоговых вычетов
Стандартные — предоставляются на детей, а также отдельным льготным категориям граждан, например лицам с инвалидностью.
Социальные — применяются к расходам на благотворительность, обучение, медицинские услуги и лекарства, занятия спортом, а также к взносам по договорам добровольного пенсионного и медицинского страхования.
Имущественные — связаны с покупкой жилья или продажей имущества, а также с уплатой процентов по ипотечному кредиту.
Профессиональные — предназначены для индивидуальных предпринимателей (ИП), лиц, ведущих частную практику или работающих по гражданско-правовым договорам, а также получающих авторские вознаграждения.
Инвестиционные — предоставляются по доходам от сделок с ценными бумагами, при внесении собственных средств на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и по операциям с ним.
Как оформить вычеты по НДФЛ в 2026 году
Получить вычеты НДФЛ можно несколькими путями:
По декларации 3‑НДФЛ.
Через работодателя.
В упрощенном порядке.
Какие налоговые вычеты можно получить в упрощенном порядке
В упрощенном порядке получить можно только некоторые категории вычетов:
за покупку или строительство жилья,
проценты по ипотеке,
взносы на негосударственное пенсионное страхование, добровольные взносы и накопительную часть пенсии,
страхование жизни и добровольное медицинское страхование (ДМС),
внесение личных средств на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС),
доходы по операциям на ИИС.
В 2025 году начиная с расходов с 1 января 2024 г. в упрощенном порядке также можно будет получить вычет:
за лечение,
обучение,
фитнес.
Как получить налоговый вычет в упрощенном порядке
1. Обратиться в организацию, где была оказана услуга (медицинское, образовательное учреждение, фитнес-клуб или страховая компания), и уведомить ее о необходимости передать сведения о ваших расходах в налоговый орган.
2. После того как данные поступят в налоговую, в «Личном кабинете налогоплательщика» автоматически сформируется предзаполненное заявление на вычет.
3. Останется только проверить данные, подписать заявление электронной подписью и указать номер счета для перевода денег.
Предзаполненные заявления по расходам 2025 года появятся в «Личных кабинетах» не позднее 20 марта 2026 года.
В каком порядке нужно заявлять разные виды вычетов
УФМС поясняет, что сначала в заявлении нужно отразить социальные и инвестиционные вычеты, а затем, на оставшуюся сумму дохода — имущественные вычеты. Это обеспечит правильный расчет и наиболее оперативный возврат средств.
Почему сначала нужно заявлять социальные и инвестиционные вычеты, а потом имущественные
Имущественный вычет по НДФЛ предоставляется один раз в жизни при приобретении жилья — в пределах 2 млн рублей, а также по уплаченным процентам по ипотеке — до 3 млн рублей. Срока давности для его оформления не установлено.
Если годовой доход меньше суммы положенного имущественного вычета, неиспользованный остаток переносится на последующие годы без каких-либо ограничений по времени.
Социальный налоговый вычет, в отличие от имущественного, на будущие периоды не переносится и применяется только за тот год, в котором были произведены соответствующие расходы.
Вычет оформляется за тот календарный год, когда фактически понесены затраты. Если в этом году отсутствует доход, облагаемый НДФЛ, воспользоваться вычетом нельзя — право на него утрачивается.
