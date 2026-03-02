🧮 Как в 2026 году получить налоговый вычет в упрощенном порядке

С расходов за 2024 год налогоплательщики могут вернуть часть расходов на обучение, лечение, фитнес и страхование без заполнения декларации 3-НДФЛ — то есть в упрощенном порядке.

Налоговый вычет — это часть дохода, на которую уменьшается база по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). С этой суммы можно вернуть 13%, а при годовом доходе свыше 2,4 млн рублей — 15%.

Кто может получить налоговый вычет

Право на оформление вычета имеют налоговые резиденты РФ — как граждане России, так и иностранные граждане, находящиеся в стране более 183 дней в течение года и уплачивающие НДФЛ. При отсутствии официальной заработной платы или иного дохода, облагаемого НДФЛ, воспользоваться вычетом нельзя.

Какие существуют виды налоговых вычетов

Стандартные — предоставляются на детей, а также отдельным льготным категориям граждан, например лицам с инвалидностью.

Социальные — применяются к расходам на благотворительность, обучение, медицинские услуги и лекарства, занятия спортом, а также к взносам по договорам добровольного пенсионного и медицинского страхования.

Имущественные — связаны с покупкой жилья или продажей имущества, а также с уплатой процентов по ипотечному кредиту.

Профессиональные — предназначены для индивидуальных предпринимателей (ИП), лиц, ведущих частную практику или работающих по гражданско-правовым договорам, а также получающих авторские вознаграждения.

Инвестиционные — предоставляются по доходам от сделок с ценными бумагами, при внесении собственных средств на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и по операциям с ним.

Как оформить вычеты по НДФЛ в 2026 году

Получить вычеты НДФЛ можно несколькими путями:

По декларации 3‑НДФЛ.

Через работодателя.

В упрощенном порядке.

Какие налоговые вычеты можно получить в упрощенном порядке

В упрощенном порядке получить можно только некоторые категории вычетов:

за покупку или строительство жилья,

проценты по ипотеке,

взносы на негосударственное пенсионное страхование, добровольные взносы и накопительную часть пенсии,

страхование жизни и добровольное медицинское страхование (ДМС),

внесение личных средств на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС),

доходы по операциям на ИИС.

В 2025 году начиная с расходов с 1 января 2024 г. в упрощенном порядке также можно будет получить вычет:

за лечение,

обучение,

фитнес.

Как получить налоговый вычет в упрощенном порядке

1. Обратиться в организацию, где была оказана услуга (медицинское, образовательное учреждение, фитнес-клуб или страховая компания), и уведомить ее о необходимости передать сведения о ваших расходах в налоговый орган.

2. После того как данные поступят в налоговую, в «Личном кабинете налогоплательщика» автоматически сформируется предзаполненное заявление на вычет.

3. Останется только проверить данные, подписать заявление электронной подписью и указать номер счета для перевода денег.

Предзаполненные заявления по расходам 2025 года появятся в «Личных кабинетах» не позднее 20 марта 2026 года.

В каком порядке нужно заявлять разные виды вычетов

УФМС поясняет, что сначала в заявлении нужно отразить социальные и инвестиционные вычеты, а затем, на оставшуюся сумму дохода — имущественные вычеты. Это обеспечит правильный расчет и наиболее оперативный возврат средств.

Почему сначала нужно заявлять социальные и инвестиционные вычеты, а потом имущественные

Имущественный вычет по НДФЛ предоставляется один раз в жизни при приобретении жилья — в пределах 2 млн рублей, а также по уплаченным процентам по ипотеке — до 3 млн рублей. Срока давности для его оформления не установлено.

Если годовой доход меньше суммы положенного имущественного вычета, неиспользованный остаток переносится на последующие годы без каких-либо ограничений по времени.

Социальный налоговый вычет, в отличие от имущественного, на будущие периоды не переносится и применяется только за тот год, в котором были произведены соответствующие расходы.

Вычет оформляется за тот календарный год, когда фактически понесены затраты. Если в этом году отсутствует доход, облагаемый НДФЛ, воспользоваться вычетом нельзя — право на него утрачивается.

Как избежать ошибок при расчете налогов и составлении отчетности в 2026 году

2026 год начался с новой налоговой реформы. Несмотря на то, что бухгалтерам к изменениям в законодательстве не привыкать, но все-таки нововведения в части НДС, учета на УСН, рост интереса к АУСН и ПСН — это серьезные испытания для специалистов, тем более для новичков.

Разберем новые ставки и правила расчета налогов и вычетов в 2026 году на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».

Вы научитесь составлять отчетность любой сложности, опираясь на требования ФСБУ, освоите финанализ и управленку, сможете вести не только бухгалтерский, но и кадровый учет, работать с ЭДО и онлайн-кассами.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 61%: 12 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».