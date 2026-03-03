❗️Новые льготы для малого бизнеса в 2026: как получить освобождение от НДС до конца года и право на вычеты

Минфин предложил ввести переходные механизмы для малого и среднего бизнеса в 2026 году, чтобы предприниматели успели адаптироваться к новым налоговым правилам и избежать закрытий из-за роста налоговой нагрузки. Рассказываем, какие меры поддержки планируют ввести и как получить льготы МСП в 2026 году.

С начала 2026 года в России вступили в силу масштабные изменения в налоговой сфере: повысился НДС, а предприниматели на упрощенной (УСН) и патентной (ПСН) системах оказались плательщиками этого налога при меньших доходах, чем раньше. Чтобы помочь МСП адаптироваться к новому налоговому режиму и снизить риск закрытия бизнеса, Минфин России подготовил комплекс поправок в Налоговый кодекс, направленных на смягчение последствий реформы. Текст законопроекта пока официально не опубликован. Поэтому пока разбираем налоговые изменения и льготы, которые запланировал Минфин на 2026 год.

№1. Переходные вычеты по НДС для бывших патентщиков

Индивидуальные предприниматели, которые до 2025 года работали на ПСН, а в 2026 году утратили право на этот режим и стали плательщиками НДС, получат возможность принять к вычету налог на товары, работы и услуги, которые были приобретены в период применения ПСН, но еще не использованы.

№2. Временное освобождение общепита от НДС

Чтобы уменьшить налоговую нагрузку на кафе, рестораны и другие заведения общепита, Минфин предлагает отменить обязательное условие о минимальной средней зарплате для применения льготы по НДС в 2026 году. Это значит, что при соблюдении прочих условий предприятия смогут не платить НДС с 1 апреля по 31 декабря 2026 г. вне зависимости от уровня зарплаты в прошлом году.

№3. Уменьшение доходов по УСН на НДС с авансов

Компании на УСН, которые в 2025 году получили авансы без НДС, а в 2026 году стали плательщиками НДС, смогут уменьшить облагаемую базу на сумму уплаченного налога с таких авансов. Это снизит налоговую нагрузку при переходе на новый режим.

№4. Гибкие правила перехода между налоговыми режимами

ИП, которые были на ПСН и ПСН+ОСНО в 2025 году и превысили лимит доходов, смогут перейти на УСН даже после наступления 2026 года — при условии подачи уведомления до 25 апреля 2026 года. Такая отсрочка даст предпринимателям больше времени для правильного выбора режима налогообложения.

№5. Исключение процентов по вкладам из налогового лимита

Чтобы уменьшить случаи, когда предприниматели теряют право на льготные режимы из-за доходов по банковским вкладам, в налоговый лимит не будут включать проценты по счетам за 2025 год. Это изменение поможет тем, у кого совокупный доход за прошлый год немного превышал порог.

№6. Плавающие условия пониженных страховых взносов

Для обрабатывающего бизнеса с пониженной ставкой страховых взносов (7,6 %) отменяется требование о доле доходов от основного вида деятельности за прошлый год. Кроме того, разрешат суммировать доходы от нескольких видов деятельности для применения льготных ставок.

