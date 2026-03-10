Как открыть валютный счет и вести ВЭД на АУСН в 2026 году: топ вопросов для ФНС

Собрали самые популярные вопросы от ИП и организаций на АУСН за январь-февраль 2026 года для ФНС. Рассказываем, когда погашение дебиторской задолженности признается доходом на автоУСН, как работать в разных регионах, можно ли открыть валютный счет и вести внешнеэкономическую деятельность.

Прошло уже два месяца, как бухгалтеры и владельцы бизнеса осваиваются в работе на АУСН. За это время расширилось число банков-партнеров, прибавилось количество регионов, где можно вести деятельность на автоУСН. Почти в шесть раз больше ИП и организаций перешли на этот режим в 2026 году.

Не все оказались готовы к такому наплыву упрощенцев на АУСН, а быстрые изменения до сих пор вызывают много вопросов как у бухгалтеров, так и у самих банков. Мы выбрали самые популярные запросы в ФНС с 1 января 2026 года от представителей бизнеса на АУСН — делимся официальными ответами и рекомендациями налоговой.

№1. Можно ли на АУСН открыть валютный счет

Да, единственное условие — счет в рублях или валюте можно открыть только в уполномоченном банке.

№2. Считается ли погашение дебиторской задолженности доходом при АУСН

Да, при применении автоУСН поступления за услуги, оказанные в предыдущем периоде, считаются доходом. Датой получения доходов признается дата поступления денег (вкл. суммы предварительной оплаты) на счета или в кассу, получения иного имущества, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (п. 1 ст. 7 закона № 17-ФЗ). Переходные положения не предусмотрены.

№3. Как отразится смена региона на налоге по АУСН

Переезд не влияет на расчет налога по автоУСН.

№4. Как учитывать доход по агентскому договору при АУСН

ИП на АУСН по агентскому договору работает с Яндекс Доставкой. Выручку за минусом своего вознаграждения Яндекс перечисляет на расчетный счет ИП.

В данном случае доходом ИП для автоУСН будет вся сумма выручки, а расходом — вознаграждение агента.

№5. Можно ли совмещать АУСН и внешнеэкономическую деятельность

Если организация или ИП хочет импортировать товары, для которых требуется вести ВЭД, а уполномоченный банк не подходит для внешнеэкономических операций, то в других банках для автоУСН счета иметь нельзя.

Налогоплательщик утрачивает право на применение спецрежима при нарушении требований, предусмотренных ч. 2 ст. 3 закона № 17, с 1 числа месяца, в котором допущено несоответствие. В том числе – при наличии открытых счетов в неуполномоченных банках.

