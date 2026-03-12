💥 Новые правила импорта товаров из ЕАЭС с 1 апреля 2026: СПОТ, ДОПП и обеспечительный платеж

С 1 апреля 2026 года начнет действовать национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Рассказываем, как изменится контроль ввозимых товаров, как оформлять документы и кто обязан платить обеспечительный платеж по сделкам с 1 июля 2026.

С 1 апреля 2026 года заработает национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ). По новым правилам ключевые контрольные процедуры перенесут на этап до пересечения границы для более эффективного учета и контроля косвенных налогов.

Что такое СПОТ: как изменится импорт в 2026 году

Система подтверждения ожидания товаров или СПОТ — это новый механизм контроля импорта из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан). По новым правилам ключевые контрольные процедуры перенесут на этап до пересечения границы для более эффективного учета и контроля косвенных налогов.

Концепция утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации № 3213-р от 10 ноября 2025 года.

До этого контроль проводили уже после ввоза товаров, в рамках камеральных и выездных проверок. Это не всегда позволяло своевременно выявлять и предотвращать нарушения.

СПОТ предусматривает обязательное представление документа о предстоящей поставке (ДОПП), внесение обеспечительного платежа, присвоение QR-кода и контроль его наличия при ввозе товаров из стран ЕАЭС автомобильным транспортом.

Как будет работать система подтверждения ожидания товаров (СПОТ)

Система подтверждения ожидания товаров будет работать следующим образом:

за два дня до ввоза товаров из ЕАЭС нужно представить документ о предстоящей поставке (ДОПП);

нужно внести обеспечительный платеж, он будет обязательным с 1 июля 2026 года ;

подтвержденной поставке присвоят цифровой идентификатор — QR-код.

При ввозе товаров из стран ЕАЭС автомобильным транспортом, после пересечения границы РФ таможня проводит выборочный контроль и проверяет право на ввоз товара. Для подтверждения этого права перевозчики предъявляют QR-код по требованию таможенников.

Какие сведения нужно отражать в документе о предстоящей поставке (ДОПП)

ДОПП представляет заявитель за два дня до ввоза товаров из стран ЕАЭС. Заявителями выступают импортеры или посредники, которые затем отправляют декларации по косвенным налогам по ввозу товаров из стран ЕАЭС.

В ДОПП отражают сведения о:

предстоящей поставке отдельно по каждой перевозке транспортным средством;

участниках сделки и основаниях поставки;

ввозимых товарах и разрешительных документах на них;

транспортном средстве и предполагаемой дате ввоза;

сумме обеспечительного платежа;

основаниях освобождения от его уплаты (если есть).

Этапы внедрения СПОТ в 2026 году

1. Тестовый режим с 1 апреля 2026 года по 30 июня 2026 года

обеспечительный платеж не вносится;

проверка достаточности денежных средств, внесенных в качестве ОП, оператором СПОТ не проводится;

визуализированная ссылка формируется, присваивается и направляется заявителю оператором СПОТ в случае присвоения документу о предстоящей поставке (ДОПП) статуса, свидетельствующего о его регистрации по результатам автоматизированной проверки;

в случае отсутствия документа о предстоящей поставке у перевозчика при осуществлении ввоза товаров из государств-членов ЕАЭС информация о результатах проверки из информационной системы контролирующего органа СПОТ в информационную систему оператора СПОТ не передается;

в случае несоответствия сведений, указанных в проверяемом ДОПП, сведениям о товаре, указанном в документах, представленных перевозчиком, должностные лица таможенных органов проставляют отметку о несоответствии сведений.

2. Рабочий режим с 1 июля 2026 года

Все ключевые механизмы (ДОПП, ОП, QR-код - полный контроль) начинают действовать в полном объеме;

Отсутствие QR-кода у перевозчика является основанием недопуска автомобиля с товаром в РФ;

За нарушения требований закона предусмотрена ответственность.

На какие товары распространяется СПОТ

В начале CПOT будет распространяться на товары, ввозимые в РФ из государств-членов ЕАЭС автомобильным транспортом. Позже систему распространят на другие виды транспорта.

CПOT распространяется на все товары, поставляемые в РФ из стран ЕАЭС по сделкам, заключенным между импортерами и экспортерами товаров.

Не распространяется – на валюту, ценные бумаги, нефть, электроэнергию, товары, перемещаемые физлицами для домашних и семейных нужд и т. д.

Для импортируемых в рамках СПОТ товаров установят базовые инструменты:

Инструмент Как работает Документ о предстоящей поставке, оформляемый российским получателем (импортером) товаров Так хотят исключить ситуации, когда товары получают несуществующие лица или закрытые фирмы Обеспечительный платеж в сумме, равной величине косвенных налогов с товаров Применяется прежде всего к налогоплательщикам с низкой финансовой состоятельностью: фирмам-однодневкам, организациям с малым сроком или низким объемом хозяйственной деятельности, компаниям, не сдающим отчетность и т. п.

