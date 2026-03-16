Новая форма П-4 (НЗ) в 2026 году: сроки сдачи отчета, инструкция по заполнению

Новая редакция формы № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников» утверждена приказом Росстата от 22.07.2025 № 348 и применяется начиная с отчета за 1 квартал 2026 года.

Данные по форме предоставляют также филиалы , представительства и подразделения действующих на территории РФ иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.

Вновь созданные организации в текущем году предоставляют данные по форме независимо от средней численности работников .

Отчет предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых за предыдущий год превышает 15 человек (включая работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера).

Кто сдает П-4 (НЗ) в 2026 году

Предоставлять в Росстат отчет обязаны все юридические лица со средней численностью сотрудников 15 человек, всех видов экономической деятельности и форм собственности, за исключением юридических лиц с организационно-правовой формой в соответствии с кодами ОКОПФ.

Кто может не сдавать форму П-4 (НЗ)

Данные по форме предоставляются в территориальные органы Росстата по месту фактического осуществления деятельности юридического лица (обособленного подразделения) в сроки, указанные на бланке формы.

Куда нужно сдавать данные по форме П-4 (НЗ)

Отчитываться нужно ежеквартально, с 1-го рабочего дня по 8-е число после отчетного периода. За четвертый квартал − с 1-го рабочего дня по 10-е число после отчетного периода.

Как заполнить новую форму П-4 (НЗ)

Подробные указания к заполнению формы № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников» утверждены приказом Росстата от 22.07.2025 № 348. Если за отчетный квартал один и тот же работник переводился на режим неполного рабочего дня (недели) более одного раза, то по строкам 01-04 он учитывается один раз как один человек (целая единица). Новая форма П-4 (НЗ) с 2026 года

Строка 01

Указывается численность работников списочного состава, работавших неполное рабочее время по инициативе работодателя (ст. 74 ТК РФ).

Строка 02

Показываются работники, заключившие с организацией трудовые договоры о работе на условиях неполного рабочего времени или переведенные с согласия работника на неполное рабочее время, а также принятые на неполную ставку в соответствии со штатным расписанием. В строке 02 учитываются лица, работающие на условиях неполного рабочего времени в период отпуска по уходу за ребенком (ст. 256 ТК РФ).

Строка 03

Указывается численность работников списочного состава, находившихся в простое полный рабочий день, по причинам, зависящим от работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника: необеспечение работников необходимым оборудованием, инструментами, технической документацией, объемом работ, необходимыми для исполнения трудовых обязанностей;

невыполнение договорных обязательств перед партнерами, приведшее к срыву графика поставки сырья или вывоза готовой продукции со склада;

обстоятельства непредвиденного характера (аварии или перебои в подаче воды, тепла, электроэнергии, стихийные бедствия и т. д.).

Строка 04

Указывается численность работников списочного состава, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы по письменному заявлению работника (согласно ст. 128 ТК РФ, иными федеральными законами либо коллективным договором), а также неоплаченные отпуска по инициативе работодателя.

Строка 05

В численность принятых работников списочного состава включаются лица, зачисленные в отчетном квартале в данную организацию приказом (распоряжением) о приеме на работу, в том числе в порядке перевода от другого работодателя. В случае если работники переводятся юридическим лицом из одного обособленного подразделения в другое без оформления приказа о приеме на работу, в численность принятых они не включаются. Если работник в течение одного квартала был уволен и снова принят, то он не показывается по строке 05.

Строка 06

В числе принятых на дополнительно введенные рабочие места не отражаются работники, переведенные на эти места из других подразделений организации, принятые на сезонные рабочие места, которые существовали и в прошлом сезоне, а также работники, принятые в связи с реорганизацией (слиянием, присоединением) организации.

Строка 07

В численность выбывших работников списочного состава включаются все работники, оставившие работу в отчетном квартале в данной организации независимо от оснований. Работники, для которых последним днем работы является последний день квартала 30 или 31 число, включаются в строку 07.

Особенности заполнения строк 05, 06, 07, 09

Вновь созданные организации, которые впервые представили отчет, заполняют строки 05 и 06 на всех работников (остальные строки заполняются при наличии явления). К вновь созданным организациям не относятся организации, созданные на базе ликвидированных (реорганизованных) юридических лиц, обособленных или несамостоятельных подразделений. В связи с этим при заполнении строк 05, 06, 07, 09 не включаются работники, уволенные и тут же вновь принятые в реорганизованную организацию.

Строка 10

Включаются работники списочного состава, выбывшие из организации в следующих случаях: по инициативе работника;

избрание на должности, замещаемые по конкурсу;

переезд в другую местность;

перевод супруга в другую местность, за границу;

зачисление в образовательную организацию, аспирантуру или клиническую ординатуру;

увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию;

необходимость ухода за больными членами семьи или инвалидами I группы;

увольнение по собственному желанию беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет).

Строка 11

В списочную численность работников включаются сотрудники, имеющие специальные звания, и не включаются военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы. Лица, принятые на работу по совместительству из других организаций, и лица, выполнявшие работу по договорам ГПХ, не включаются в списочную численность работников.

Строка 12

Указывается численность работников, которых предполагается принять на вакантные рабочие места, по состоянию на последнее число отчетного квартала, независимо от того, занято или вакантно рабочее место.

Строка 13

По этой строке не включаются работники, у которых в следующем квартале истекает срок срочного трудового договора, работники, увольняющиеся в следующем квартале в связи с выходом на пенсию.

Строки 14-15

Указывается численность женщин, находившихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и в возрасте от 1,5 до 3 лет, и состоящих в списочном составе организации. Отец, бабушка, дед или другие родственники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, не учитываются. В случаях, когда в организации имеется два заявления одной женщины, например, о предоставлении отпуска по уходу за младшим и старшим ребенком, женщины учитываются в строках 14 или 15 один раз исходя из возраста младшего ребенка. Женщины, работающие на условиях неполного рабочего времени в период отпуска по уходу за ребенком, учитываются в строке 02 и не учитываются в строках 14 или 15.

Строка 16