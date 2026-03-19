❗️ Изменения в ЕНП с 1 апреля 2026 года: как заполнить платежку по новым правилам
С 1 апреля 2026 года бухгалтеров ждет очередное обновление — меняются правила заполнения платежных поручений на уплату налогов. Новый порядок утвердил Минфин приказом от 16.05.2025 № 58н.
Если коротко: платежка по ЕНП станет проще по структуре, но многие поля теперь нужно заполнять строго по шаблону. Разберем, что именно поменялось и как теперь оформлять платеж.
Когда применять новые правила
Новый порядок действует с 1 апреля 2026 г. и обязателен для всех:
организаций
ИП
налоговых агентов
Что меняется в оформлении платежных поручений с 1 апреля 2026 г.
Главное изменение: половина полей теперь = «0».
Для ЕНП многие реквизиты больше не заполняются — вместо них ставится «0».
Это касается в первую очередь:
КПП
ОКТМО
основания платежа
налогового периода
Причина простая — эти данные теперь указываются в уведомлении, а не в платежке.
Кроме этого, в платежные поручения включили два дополнительных реквизита — «Фактический плательщик» и «Фактический получатель средств».
Первый указывается в случаях, когда перечисление выполняет не сам налогоплательщик, а его представитель либо другое лицо. В данном поле необходимо прописать наименование (для индивидуальных предпринимателей — ФИО с указанием статуса), а также ИНН и КПП того налогоплательщика, за которого осуществляется платеж.
Реквизит «Фактический получатель средств» применяется при перечислении средств на лицевой счет организации, внебюджетного фонда или в органы казначейства. Здесь указываются наименование, ИНН и КПП той организации, в адрес которой фактически направляются деньги. Если же средства переводятся напрямую на банковский счет получателя, данный реквизит не требуется заполнять.
Как заполнить платежку по ЕНП в 2026 г.
Поле 101 — статус плательщика
Используем:
01 — обычная уплата
Поле 8 — плательщик
В поручениях предпринимателей, нотариусов и других физлиц указывать правовой статус: ИП, частный нотариус, адвокат и т. д.
Теперь есть нюанс:
организация — как раньше
ИП — обязательно указывать ФИО + (ИП)
Пример:
Иванов Иван Иванович (ИП)
Без этого платеж могут некорректно идентифицировать.
Поля 60 и 102 — ИНН / КПП
ИНН — без изменений
КПП — ставим 0 при ЕНП
КПП в этом поле будут указывать только иностранные компании с обособленными подразделениями в России.
Поле 105 — ОКТМО
Всегда 0
Поле 104 — КБК
Используется единый КБК ЕНП — 18201061201010000510
Поле 22 — УИН
есть УИН → указываем
нет → ставим 0
Поля 106–109 (основание, период и т.д.)
«Основание платежа» – отмечается значение «0»
«Налоговый период» – отмечается значение «0»
«Номер документа – основания платежа» – отмечается значение «0»
«Дата документа – основания платежа» – отмечается значение «0»
Поле 24 — назначение платежа
Здесь нужно писать «ЕНП». Если платит третье лицо — добавляем сведения о нем.
Чек-лист: как выглядит правильная платежка по ЕНП в 2026 году
Проверьте себя перед отправкой:
статус = 01
КПП = 0
ОКТМО = 0
УИН = 0 (если нет)
поля 106–109 = 0
назначение = «ЕНП»
у ИП есть пометка (ИП)
Если все так — платеж пройдет без проблем.
Где найти примеры заполнения новых платежек и отчетов на 2026 год
С 2026 года в силу вступил целый ряд важных изменений в расчетах налогов и страховых взносов, выросла ставка НДС, усложнился учет на УСН для ИП с доходом более 20 млн руб. Но много других новшеств ждут бухгалтера впереди — сдача годовой отчетности по новому ФСБУ, новый порядок зачета средств с ЕНС, закон о платформенной экономике, отмена бумажных медкнижек, переоформление КЭП и др.
