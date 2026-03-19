❗️ Изменения в ЕНП с 1 апреля 2026 года: как заполнить платежку по новым правилам

С 1 апреля 2026 года вступают в силу новые правила заполнения платежных поручений при уплате налогов, сборов и страховых взносов. Они утверждены приказом Минфина России от 16.05.2025 № 58н, который заменит действующий порядок по приказу № 107н. Изменения напрямую затрагивают порядок перечисления ЕНП и обязательны для всех организаций и ИП.

Если коротко: платежка по ЕНП станет проще по структуре, но многие поля теперь нужно заполнять строго по шаблону. Разберем, что именно поменялось и как теперь оформлять платеж.

Когда применять новые правила

Новый порядок действует с 1 апреля 2026 г. и обязателен для всех:

организаций

ИП

налоговых агентов

Что меняется в оформлении платежных поручений с 1 апреля 2026 г.

Главное изменение: половина полей теперь = «0».

Для ЕНП многие реквизиты больше не заполняются — вместо них ставится «0».

Это касается в первую очередь:

КПП

ОКТМО

основания платежа

налогового периода

Причина простая — эти данные теперь указываются в уведомлении, а не в платежке.

Кроме этого, в платежные поручения включили два дополнительных реквизита — «Фактический плательщик» и «Фактический получатель средств».

Первый указывается в случаях, когда перечисление выполняет не сам налогоплательщик, а его представитель либо другое лицо. В данном поле необходимо прописать наименование (для индивидуальных предпринимателей — ФИО с указанием статуса), а также ИНН и КПП того налогоплательщика, за которого осуществляется платеж.

Реквизит «Фактический получатель средств» применяется при перечислении средств на лицевой счет организации, внебюджетного фонда или в органы казначейства. Здесь указываются наименование, ИНН и КПП той организации, в адрес которой фактически направляются деньги. Если же средства переводятся напрямую на банковский счет получателя, данный реквизит не требуется заполнять.

Как заполнить платежку по ЕНП в 2026 г.

Поле 101 — статус плательщика

Используем:

01 — обычная уплата

Поле 8 — плательщик

В поручениях предпринимателей, нотариусов и других физлиц указывать правовой статус: ИП, частный нотариус, адвокат и т. д.

Теперь есть нюанс:

организация — как раньше

ИП — обязательно указывать ФИО + (ИП)

Пример:

Иванов Иван Иванович (ИП)

Без этого платеж могут некорректно идентифицировать.

Поля 60 и 102 — ИНН / КПП

ИНН — без изменений

КПП — ставим 0 при ЕНП

КПП в этом поле будут указывать только иностранные компании с обособленными подразделениями в России.

Поле 105 — ОКТМО

Всегда 0

Поле 104 — КБК

Используется единый КБК ЕНП — 18201061201010000510

Поле 22 — УИН

есть УИН → указываем

нет → ставим 0

Поля 106–109 (основание, период и т.д.)

«Основание платежа» – отмечается значение «0»

«Налоговый период» – отмечается значение «0»

«Номер документа – основания платежа» – отмечается значение «0»

«Дата документа – основания платежа» – отмечается значение «0»

Поле 24 — назначение платежа

Здесь нужно писать «ЕНП». Если платит третье лицо — добавляем сведения о нем.

Чек-лист: как выглядит правильная платежка по ЕНП в 2026 году

Проверьте себя перед отправкой:

статус = 01

КПП = 0

ОКТМО = 0

УИН = 0 (если нет)

поля 106–109 = 0

назначение = «ЕНП»

у ИП есть пометка (ИП)

Если все так — платеж пройдет без проблем.

Где найти примеры заполнения новых платежек и отчетов на 2026 год

С 2026 года в силу вступил целый ряд важных изменений в расчетах налогов и страховых взносов, выросла ставка НДС, усложнился учет на УСН для ИП с доходом более 20 млн руб. Но много других новшеств ждут бухгалтера впереди — сдача годовой отчетности по новому ФСБУ, новый порядок зачета средств с ЕНС, закон о платформенной экономике, отмена бумажных медкнижек, переоформление КЭП и др.

