Топ изменений для бухгалтеров и кадровиков с 1 июня 2026 года

Июнь 2026 года становится для бухгалтерии и кадровых служб месяцем повышенной нагрузки: новые правила импорта, усиленный налоговый контроль, обновления ЕФС-1, изменения в расчете отпускных и расширение обязательной маркировки требуют пересмотра привычных процессов.

Июнь — финальный месяц подготовки к закрытию полугодия 2026 года. До 25 июня необходимо завершить ежемесячную отчетность и платежи, а ошибки этого периода напрямую повлияют на корректность отчетности за 2 квартал, которую предстоит сдавать уже в июле.

СПОТ: новый порядок контроля импорта из ЕАЭС

С 1 июня 2026 года без переходного периода заработала система СПОТ — Система подтверждения ожидания товаров, предназначенная для контроля импорта автомобильным транспортом из стран ЕАЭС: Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии.

Теперь импортеры обязаны минимум за два дня до пересечения границы подавать в ФНС электронный документ о предстоящей поставке (ДОПП) и перечислять обеспечительный платеж, равный предполагаемой сумме НДС и акцизов.

Без сформированного ДОПП и полученного QR-кода транспорт с товаром не будет допущен на территорию России. От внесения обеспечительного платежа освобождены только крупнейшие налогоплательщики, участники налогового мониторинга и уполномоченные экономические операторы.

Для бухгалтерии запуск СПОТ означает сразу несколько новых рисков:

возникновение кассовых разрывов, поскольку НДС по ставке 22% необходимо перечислять еще до ввоза товара;

необходимость предварительного расчета себестоимости с учетом пошлин и налогов;

вероятность задержек поставок из-за ошибок в кодах ТН ВЭД или расчетах платежей.

Научитесь вести учет ВЭД на курсе повышения квалификации Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2026 году. Вы узнаете, как работать в период санкций и заключать контракты с санкционными оговорками. Научитесь правильно отражать валютные операции, курсовые разницы и использовать новые способы международных расчетов.

Цена курса со скидкой 63%: 13 024 ₽ вместо 35 200 ₽. Осталось 1 место по этой цене.

Записаться

Новые правила расчета отпускных и компенсаций

Пик отпускного сезона совпал с изменением порядка расчета среднего заработка. С 1 июня обновлены правила учета выплат при гибком графике и совмещении должностей, а также введены уточненные коэффициенты для регионов с повышенным МРОТ.

Изменения напрямую затрагивают бухгалтерию и HR-службы. Ошибки в расчетах отпускных или компенсации за неиспользованный отпуск могут привести к перерасчетам, трудовым спорам и необходимости корректировки зарплатных документов.

Разберитесь в нюансах расчета рабочего времени и составления графиков в 1С на нашем новом онлайн-курсе Суммированный учет рабочего времени. Вы узнаете, как рассчитывать норму по производственному календарю, сможете различать виды режимов работы, научитесь грамотно оформлять кадровые документы — составлять и утверждать сменные графики.

Цена курса со скидкой 67%: 4 900 ₽ вместо 14 990 ₽.

Записаться

ФНС усилила контроль за авансовыми платежами

С июня ФНС расширила автоматическую сверку данных по налогам. Теперь контроль включает банковские выписки в режиме реального времени, а требования к подтверждению расходов при расчете авансов за полугодие стали более жесткими.

Это означает, что бухгалтериям необходимо заранее проверять корректность документов и исключать расхождения между налоговыми данными и банковскими операциями. Недостаточная детализация расходов может привести к вопросам со стороны налоговых органов уже на этапе автоматической проверки.

Расскажем, как без ошибок рассчитывать авансовые платежи, страховые взносы, налоги и зарплату на курсе профпереподготовки Бухгалтер по зарплате. Узнаете, как оформлять пособия, премии и компенсации, составлять штатное расписание и локальные нормативные акты.

Цена со скидкой 70%: 9 559 ₽ вместо 31 700 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

Обновление «1С:Предприятие 8.5» помогает адаптироваться к изменениям

Обновление платформы «1С:Предприятие 8.5» версии 8.5.4 ориентировано именно на задачи июня и закрытия полугодия.

В системе появились:

автоматический расчет отпускных по новым правилам;

улучшенная интеграция с цифровыми трудовыми книжками и порталом СФР;

упрощенная подготовка первичных документов для закрытия полугодия.

Отдельное внимание уделено поддержке СПОТ. Пользователям доступны готовые шаблоны ДОПП, автоматический расчет обеспечительного платежа по кодам ТН ВЭД и интеграция с личным кабинетом ФНС для получения QR-кодов.

Подробнее о том, как проводить операции и вести учет в 1С, расскажем на курсе повышения квалификации Работа в программе 1С: с нуля до отчетности. Вы научитесь настраивать 1С и автоматизировать работу, вести в 1С бухгалтерский и налоговый учет по правилам 2026 года, быстро формировать отчетность и декларации.

Цена курса со скидкой 74%: 7 900 ₽ вместо 29 990 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

Новые требования СФР к форме ЕФС-1

С июня обновлены требования к форме ЕФС-1. Теперь сведения о приеме, переводе и увольнении сотрудников необходимо подавать исключительно в электронном виде в течение одного рабочего дня.

Дополнительно введены новые коды для удаленных сотрудников и работников проектной занятости. Для кадровых подразделений это означает необходимость оперативного обмена данными с бухгалтерией и повышенного контроля за кадровыми событиями.

Научим настраивать и вести кадровый учет в организации на курсе профпереподготовки Кадровик с нуля до профи:от ТК до 1С: ЗУП. Вы узнаете, как принимать и увольнять сотрудников, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате, работать в 1С:ЗУП. На практике отработаете составление договоров и внутренних нормативных актов с учетом изменений налоговой реформы-2026 года.

Цена курса со скидкой 72%: 9 250 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 4 места по этой цене.

Записаться

Летние поправки к ТК РФ

Вступили в силу изменения в Трудовой кодекс, регулирующие организацию труда в летний период.

Новые нормы предусматривают:

обновленные правила предоставления дополнительных отпусков при работе в условиях повышенной температуры;

усиленный контроль соблюдения режима труда и отдыха;

повышенные требования к кадровому документообороту и расчету заработной платы.

Работодателям необходимо своевременно пересмотреть локальные нормативные акты и графики работы.

Расширение системы маркировки «Честный знак»

С июня расширяются требования обязательной маркировки продукции.

Производители и импортеры кофе, цикория и их заменителей обязаны наносить уникальные коды и передавать сведения о вводе товара в оборот.

Кроме того:

каждая банка икры осетровых и лососевых рыб подлежит индивидуальному учету;

молочная продукция, соки, жидкое мыло, корма для животных и велосипеды без необходимой документации не смогут участвовать в обороте.

Для компаний это означает необходимость проверки цепочки поставок, корректности маркировки и готовности учетных систем.

Освойте учет на маркетплейсах по требованиям 2026 года на курсе повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса 2026. Вы узнаете, как работать в онлайн-кабинете, оформлять продажи и формировать счет-фактуру по правилам налоговой реформы-2026. Получите необходимые знания, чтобы войти в популярную нишу и начать зарабатывать больше, чем в офисе.

Цена курса со скидкой 45%: 19 195 ₽ вместо 34 900 ₽. Осталось 1 место по этой цене.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».