ФНС запускает новый механизм контроля: заказчики будут платить налоги за подрядчиков по предоставлению персонала

С июня 2026 года ФНС тестирует новый порядок уплаты налогов за компании, предоставляющие персонал. Разбираем, как работает эксперимент, кого затронет и какие риски ждут бизнес

С 1 июня 2026 года ФНС начала эксперимент, который может изменить подход к налоговому контролю в России. Крупные заказчики услуг по предоставлению персонала будут участвовать в расчете и перечислении налогов своих контрагентов.

Пока проект касается сферы ритейла и электронной коммерции. Однако налоговая служба уже заявляет, что по итогам эксперимента возможны изменения законодательства и распространение механизма на другие отрасли.

Для бизнеса это означает одно: ответственность за выбор контрагента становится еще выше.

Что произошло

По словам заместителя руководителя ФНС Тимура Шиналиева, налоговая служба совместно с крупнейшими компаниями торговли разработала новую модель взаимодействия между заказчиками и поставщиками персонала.

В эксперименте участвуют более 30 крупных компаний.

Суть механизма проста:

компания привлекает персонал через специализированного подрядчика;

подрядчик передает данные о начислениях и налоговых обязательствах;

заказчик рассчитывает сумму налогов и страховых взносов;

часть средств перечисляется напрямую на ЕНС подрядчика.

Фактически крупный заказчик начинает участвовать в исполнении налоговых обязанностей своего контрагента.

Почему ФНС запускает такой проект

Проблема давно известна рынку.

Многие компании используют услуги кадровых агентств, аутсорсеров и поставщиков персонала. Среди них есть добросовестные участники рынка, но есть и организации, которые:

выплачивают зарплату в конвертах;

используют фиктивную занятость;

занижают страховые взносы;

работают через цепочки технических компаний.

Если налоговая выявляет такие схемы, вопросы возникают не только к исполнителю, но и к заказчику.

В последние годы ФНС активно применяет концепцию должной осмотрительности. Если компания сотрудничает с проблемным подрядчиком, ей могут доначислить налоги, пени и штрафы.

Новый эксперимент должен снизить такие риски.

Как будет работать новый механизм

Предположим, торговая сеть привлекает 500 работников через кадрового подрядчика.

Раньше заказчик видел только счет на услуги и закрывающие документы.

Теперь схема становится другой:

Подрядчик предоставляет сведения о начислениях персоналу. Заказчик получает информацию о налоговых обязательствах. Рассчитывается сумма НДФЛ и страховых взносов. Часть средств направляется на единый налоговый счет исполнителя.

В результате ФНС получает больше гарантий, что налоги действительно будут уплачены.

Что получит бизнес

На первый взгляд может показаться, что государство просто перекладывает свои функции на предпринимателей.

Но для крупных компаний выгода тоже есть.

Снижение риска налоговых доначислений

Если заказчик участвует в процессе уплаты налогов подрядчика, ему проще подтвердить добросовестность при проверке.

Более прозрачный рынок

Компании, которые платят зарплату официально и перечисляют все взносы, часто проигрывают по цене тем, кто использует серые схемы.

Новый механизм должен сократить это преимущество.

Меньше претензий со стороны ФНС

Налоговая служба получает инструмент контроля заранее, а не после проведения проверки.

Это снижает вероятность масштабных доначислений через несколько лет после сделки.

Что получат кадровые агентства

Для добросовестных компаний эксперимент выглядит выгодным.

Они смогут:

подтвердить прозрачность бизнеса;

легче проходить проверки контрагентов;

получать доступ к крупным заказчикам;

снижать налоговые риски.

Фактически на рынке может появиться новый стандарт работы компаний, предоставляющих персонал.

ФНС уже формирует портрет «идеального» подрядчика

Одновременно налоговая служба создает критерии надежной компании по предоставлению персонала.

Предполагается, что такой подрядчик:

официально оформляет сотрудников;

своевременно платит налоги;

перечисляет страховые взносы;

не использует фиктивные организации;

не имеет признаков технической компании.

Для бизнеса это важный сигнал.

Если компания не соответствует критериям налоговой службы, вероятность повышенного внимания со стороны инспекторов возрастает.

Может ли эксперимент распространиться на другие отрасли

ФНС прямо заявляет, что результаты эксперимента будут использоваться для подготовки законодательных изменений.

Поэтому главный вопрос сейчас не в том, будет ли масштабирование.

Главный вопрос — насколько далеко оно зайдет.

Сегодня речь идет о предоставлении персонала.

Завтра аналогичный подход может появиться:

в строительстве;

в логистике;

в производстве;

в сфере клининга;

в охранных услугах;

в подрядных работах.

Логика государства понятна: если крупный заказчик контролирует денежный поток, значит он способен контролировать и налоговую дисциплину поставщика.

Что это означает для бухгалтеров и руководителей

Новые требования значительно увеличивают объем работы бухгалтерии и финансовых служб крупных компаний. Если инициатива будет реализована, заказчикам услуг по предоставлению персонала придется не только контролировать собственные налоговые обязательства, но и фактически участвовать в расчете налогов своих подрядчиков.

Предполагается, что на основании данных, полученных от исполнителя, заказчик будет ежемесячно рассчитывать сумму его налоговых обязательств и перечислять часть средств на единый налоговый счет контрагента. Это означает появление дополнительных процедур контроля, сверки и обработки информации.

Для выполнения таких задач уже недостаточно ограничиваться проверкой выписки из ЕГРЮЛ и учредительных документов. Бухгалтерии потребуется регулярно анализировать более широкий набор показателей контрагента, включая:

численность персонала;

уровень заработной платы;

наличие налоговой задолженности;

показатели бухгалтерской и налоговой отчетности;

данные о страховых взносах;

уровень налоговой нагрузки.

Фактически крупные компании будут вынуждены выстраивать постоянный мониторинг деятельности своих подрядчиков. Это потребует тесного взаимодействия бухгалтерии, финансовых служб и ИТ-подразделений, а также внедрения инструментов автоматизации для сбора, проверки и обработки больших объемов данных.

Чем лучше будут автоматизированы процессы обмена информацией и расчета обязательств, тем ниже окажется административная нагрузка на сотрудников и риск ошибок при исполнении новых требований.

Именно поэтому сегодня растет спрос на специалистов, которые умеют анализировать бизнес-процессы, работать с данными и настраивать учетные системы. На курсе «Аналитик 1С» слушатели изучают моделирование бизнес-процессов, работу с конфигурациями и базами данных 1С, учатся формировать требования к автоматизации и взаимодействовать с заказчиками и разработчиками. Это особенно актуально сейчас, когда компании усиливают внутренний контроль, автоматизируют проверку контрагентов и внедряют инструменты управления налоговыми рисками. После обучения выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке и навыки, востребованные на фоне роста рынка 1С и импортозамещения программного обеспечения. Записаться

Что можно подытожить

Эксперимент ФНС в сфере предоставления персонала — это не просто очередной налоговый проект.

Фактически государство тестирует новую модель контроля, при которой крупный бизнес помогает обеспечивать собираемость налогов своих контрагентов.

Пока речь идет о кадровых компаниях в ритейле и электронной коммерции.

Но если эксперимент покажет эффективность, аналогичные механизмы могут появиться и в других секторах экономики.

Для бизнеса это означает, что налоговые риски контрагентов становятся все более значимым фактором при выборе поставщика, подрядчика или партнера.