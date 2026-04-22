Кадровый голод в бухгалтерии: почему работодатели готовы брать специалистов без опыта

Кадровый голод в бухгалтерии в 2026 году усиливается: растут зарплаты, расширяется удаленная работа, а работодатели готовы брать специалистов без опыта

Кадровый дефицит в бухгалтерии остается одной из наиболее обсуждаемых проблем российского рынка труда в 2026 году. Несмотря на развитие автоматизации, искусственного интеллекта и цифровых сервисов, спрос на бухгалтеров продолжает расти. Работодатели все чаще сталкиваются с нехваткой квалифицированных специалистов и готовы рассматривать кандидатов без практического опыта работы.

Почему в бухгалтерии возник кадровый дефицит

В последние годы профессия бухгалтера существенно изменилась. Помимо традиционного ведения учета специалист должен разбираться в налоговом законодательстве, кадровом документообороте, электронном документообороте, работе в 1С и цифровых сервисах ФНС.

При этом значительная часть опытных сотрудников приближается к пенсионному возрасту, а молодых специалистов на рынке недостаточно. Многие выпускники экономических направлений выбирают другие сферы деятельности, что дополнительно усиливает дефицит кадров.

Основные причины кадрового голода:

рост количества компаний и предпринимателей;

постоянные изменения в налоговом законодательстве;

увеличение объема отчетности и контроля со стороны государства;

недостаток практической подготовки у выпускников;

высокая текучесть кадров среди начинающих специалистов.

В результате работодатели вынуждены пересматривать подходы к найму и готовы инвестировать в обучение новых сотрудников.

Зарплаты бухгалтеров продолжают расти

Дефицит кадров закономерно приводит к увеличению заработных плат. Компании конкурируют за квалифицированных специалистов, предлагая более привлекательные условия труда.

Средний уровень дохода бухгалтеров в 2026 году

Должность Средняя зарплата, руб./мес. Помощник бухгалтера 45 000 – 65 000 Бухгалтер на первичную документацию 60 000 – 90 000 Бухгалтер по заработной плате 70 000 – 110 000 Универсальный бухгалтер 90 000 – 150 000 Главный бухгалтер 130 000 – 250 000+

Конкретный уровень дохода зависит от региона, отрасли компании, опыта работы и профессиональных навыков специалиста.

Особенно востребованы сотрудники, которые умеют работать в программах 1С, знают налоговый учет и способны самостоятельно вести несколько участков бухгалтерии.

Удаленная работа открывает новые возможности

Еще несколько лет назад удаленная работа для бухгалтеров считалась редкостью. Сегодня ситуация кардинально изменилась.

Развитие электронного документооборота, облачных сервисов и цифровых платформ позволило многим компаниям перевести бухгалтерские процессы в онлайн-формат. Благодаря этому специалисты могут работать из любого региона России.

Преимущества удаленной работы:

гибкий график;

возможность совмещать несколько проектов;

отсутствие затрат времени на дорогу;

доступ к вакансиям по всей стране;

более широкий выбор работодателей.

Для начинающих бухгалтеров это особенно важно, поскольку появляется возможность получить первый опыт даже в компании, расположенной в другом регионе.

Какие требования работодатели предъявляют новичкам

Многие соискатели ошибочно считают, что без опыта найти работу бухгалтером невозможно. На практике работодатели все чаще готовы брать начинающих специалистов.

Причина проста: обучить мотивированного сотрудника зачастую легче, чем долго искать опытного кандидата.

Чаще всего работодатели ожидают от новичков:

знание основ бухгалтерского учета;

понимание налоговой системы РФ;

базовые навыки работы в 1С;

внимательность к деталям;

ответственность и обучаемость;

умение работать с документами.

При этом наличие опыта работы уже не является обязательным условием для многих стартовых вакансий.

Почему работодатели готовы обучать сотрудников с нуля

Современные компании понимают, что рынок труда изменился. Вместо поиска идеального кандидата организации предпочитают развивать собственные кадры.

Особенно востребованы сотрудники, которые уже обладают базовой теоретической подготовкой. Если человек понимает основы учета, знает принципы налогообложения и знаком с работой в 1С, адаптация на новом месте проходит значительно быстрее.

Именно поэтому работодатели положительно относятся к кандидатам, которые прошли профильное обучение и могут подтвердить свои знания сертификатом или дипломом.

Как начать карьеру в бухгалтерии в 2026 году

Для успешного старта важно получить системные знания и освоить практические инструменты, которые используются в работе бухгалтера ежедневно.

Оптимальным решением становится комплексное обучение, включающее:

бухгалтерский учет;

налогообложение;

кадровый учет;

работу в программах 1С;

подготовку отчетности;

современные цифровые инструменты и сервисы.

Именно такой подход позволяет новичкам быстрее выйти на рынок труда и претендовать на первые профессиональные позиции.

Программа «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» ориентирована на тех, кто только начинает карьеру в профессии или хочет полностью сменить сферу деятельности. В рамках обучения слушатели изучают основы бухгалтерского и налогового учета, осваивают работу в 1С, знакомятся с кадровым документооборотом и получают комплексное представление о работе современного бухгалтера.

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