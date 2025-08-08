Работа в жаркую погоду, налоговый контроль и другие актуальные темы этой недели в подписке Клерк.Премиум

Клерк.Премиум — больше, чем просто подписка: это онлайн-курсы, вебинары, разборы, безлимитные консультации экспертов, полезные инструменты и сервисы. Упростим вашу работу и поможем выйти на новый профессиональный уровень.
Подход к налоговому контролю меняется: появление новых технологий привело к внедрению удаленного формата проверок через платформу «ФНС-Онлайн». Налоговый адвокат Екатерина Болдинова рассказала об особенностях предпроверочного анализа, камеральных и выездных налоговых проверках в 2025 году, а также о статистике и главных темах проверок этого года.
Этот вебинар будет интересен бухгалтерам, которые задумываются о смене карьерного вектора. Вместе с бизнес-аналитиком Константином Соболевским разбираемся, как перейти в одну из самых высокооплачиваемых IT-профессий — аналитик 1С. На вебинаре вы узнаете, чем занимается этот специалист и почему бухгалтер — идеальный кандидат в аналитики, какие навыки нужно освоить и какие вакансии есть на рынке.
Как перевести работника на другую должность и заполнить трудовую книжку. Вы узнаете, когда работодатель может перевести сотрудника на другую должность и какие существуют ограничения. Также разобрали, как происходит перевод и как заполнить трудовую книжку.
Дистанционный работник получил травму: можно ли считать ее производственной. Все больше работников трудится дистанционно, и охрана труда таких специалистов вызывает вопросы работодателей. Рассказываем об особенностях и выясняем, можно ли признать травму производственной, если сотрудник работает на удаленке.
Дубликат и копия: в чем разница между документами. За пару минут узнаете, что представляет собой копия и что такое дубликат, а также в каких случаях они используются. А еще расскажем, в чем разница между этими понятиями.
Можно ли лишить сотрудника премии за курение в неположенном месте. Из мини-курса узнаете о возможных санкциях за нарушение правил внутреннего распорядка. Также разберем, можно ли лишить сотрудника премии за курение с учетом изменений в ТК.
Работа в жаркую погоду: что нужно учесть работодателю. Работа в летнюю жару имеет свои особенности. Подготовили мини-курс, который поможет сориентироваться во всех нюансах: рассказали о нормах СанПина для особых условий труда, о том, кого нельзя привлекать к работе в жару и какие условия должен обеспечить работодатель.
С 1 сентября 2025 года в силу вступает новый перечень должностей с полной материальной ответственностью. Разобрали, как подготовиться к нововведениям и может ли работник понести полную ответственность, не будучи упомянутым в перечне. Особое внимание уделили матответственности главбуха и бухгалтера и выяснили, обязательны или нет новые типовые договоры.
Для продвижения бренда или товара компании часто используют рекламные видеоматериалы. Подготовили разбор, из которого вы узнаете о бухгалтерском и налоговом учете рекламного видеоролика.
Пропускной режим может стать причиной претензий как со стороны РКН и Роструда, так и со стороны самих сотрудников. Выяснили, как ввести эту систему и не нарушить ТК и закон о персональных данных. А еще из разбора узнаете, что делать, если работник отказывается соблюдать пропускной режим.
Срок больничного зависит от различных факторов. Подготовили ответы на самые волнующие вопросы по этой теме: на какой максимальный срок можно оформить больничный, если он выдается взрослому и если заболел ребенок. Также рассказываем, на сколько можно получить больничный по беременности и родам и кто может продлить больничный.
Как при заселении в хостел иностранного гражданина поставить его на миграционный учет, чтобы избежать нарушений?
Сотрудник неоднократно меняет место регистрации. Как правильно взаимодействовать с военкоматом?
Что делать работодателю при утере трудовой книжки сотрудника, который уволился?
