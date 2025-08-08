Работа в жаркую погоду, налоговый контроль и другие актуальные темы этой недели в подписке Клерк.Премиум

Разборы

С 1 сентября 2025 года в силу вступает новый перечень должностей с полной материальной ответственностью. Разобрали, как подготовиться к нововведениям и может ли работник понести полную ответственность, не будучи упомянутым в перечне. Особое внимание уделили матответственности главбуха и бухгалтера и выяснили, обязательны или нет новые типовые договоры.

Для продвижения бренда или товара компании часто используют рекламные видеоматериалы. Подготовили разбор, из которого вы узнаете о бухгалтерском и налоговом учете рекламного видеоролика.

Пропускной режим может стать причиной претензий как со стороны РКН и Роструда, так и со стороны самих сотрудников. Выяснили, как ввести эту систему и не нарушить ТК и закон о персональных данных. А еще из разбора узнаете, что делать, если работник отказывается соблюдать пропускной режим.

Срок больничного зависит от различных факторов. Подготовили ответы на самые волнующие вопросы по этой теме: на какой максимальный срок можно оформить больничный, если он выдается взрослому и если заболел ребенок. Также рассказываем, на сколько можно получить больничный по беременности и родам и кто может продлить больничный.