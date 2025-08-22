Изменения для бухгалтеров и кадровиков с 1 сентября, обнуление НДС в туризме и другие обсуждаемые темы этой недели

Разборы

Призыв сотрудника в армию традиционно вызывает множество вопросов: всегда ли можно уволить работника по п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК? что делать, если сотрудника вызвали на медкомиссию? какой датой увольнять призывника? как рассчитать выходное пособие? и можно ли уволить «по собственному»? Ответы на эти и другие вопросы узнаете из нашего разбора.

С 1 ноября 2025 года ФНС отказывается принимать обращения по ТКС через операторов ЭДО, а это значит, что порядок электронного «общения» с налоговиками в этой части кардинально изменится. Выяснили, что именно нельзя будет передавать через оператора ЭДО и какие документы и сведения ИФНС обязана принять через ЭДО и после 1 ноября.

До 25 августа 2025 года нужно сдать уведомление по ЕНП. Подробно рассказываем о налогах и страховых взносах, которые войдут в это уведомление. А еще подготовили таблицу о том, какие коды периодов и КБК будут в августовском уведомлении.

Чтобы отразить в учете начисление и выплату сумм по договору ГПХ, а также соответствующие налоги и сборы, необходимы корректные бухгалтерские записи. Разобрали, какие бухгалтерские счета используются для учета операций по договорам ГПХ, как отражать НДФЛ по таким договорам и ответили на другие распространенные вопросы.

С 1 сентября 2025 года начинает действовать новый перечень должностей с полной матответственностью. Из разбора узнаете, как подготовиться к изменениям и может ли работник понести полную материальную ответственность, если не упомянут в перечне. Отдельно рассмотрели вопрос матответственности главбуха и бухгалтера и узнали, являются ли обязательными новые типовые договоры.

Новый закон по борьбе с мошенниками активно обсуждается профессиональным сообществом, и это понятно: изменений действительно немало. Подготовили разбор ключевых нововведений, среди которых — маркировка бизнес-номеров, запрет массовых и автоматических вызовов и использования иностранных мессенджеров для работы с клиентами, увеличение срока хранения сведений о пользователях, запрет на передачу симок посторонним и другие.

Также рассказали о создании с 1 марта 2026 года специальной ГИС по борьбе с правонарушениями, совершаемыми с помощью телекоммуникационных технологий.

С 1 сентября 2025 года заработает новый порядок расчета среднего заработка. Разобрали, как изменится расчет выходного пособия при увольнении и расчет отпускных и выяснили, какие из планируемых изменений (а их в проекте было немало) все-таки не были приняты.

С 1 сентября 2025 года изменяется ряд положений ТК, которые касаются правил премирования и депремирования, договоров о полной матответственности, рабочего времени и времени отдыха отдельных работников, труда несовершеннолетних. Рассказали о нововведениях, к которым нужно подготовиться.

Установление системы контроля доступа может стать причиной претензий и со стороны работников, и со стороны РКН и Роструда. Подготовили разбор, из которого узнаете, как ввести пропускной режим и не нарушить ТК и закон о персональных данных. Также разработали рекомендации на случай, если сотрудник отказывается получать пропуск.