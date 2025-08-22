Изменения для бухгалтеров и кадровиков с 1 сентября, обнуление НДС в туризме и другие обсуждаемые темы этой недели

Вебинары
С 1 сентября 2025 года бухгалтеров и кадровиков снова ждут нововведения: меняется форма отчета ЕФС-1 и порядок расчета среднего заработка и расчетов с персоналом, также изменения внесены в Трудовой кодекс. Разбираемся в новшествах вместе с экспертом по трудовым отношениям и руководителем образовательного центра Еленой Пономаревой и рассказываем, когда и как перестроиться на новый порядок работы, чтобы не допустить ошибок и не получить штрафы.
Искусственный интеллект — не конкурент, а помощник любого современного бухгалтера. На вебинаре руководитель Центра обучения «Клерка» Елена Ярушкина поделилась, как ИИ меняет профессию и как трансформируется структура доходов бухгалтера. Также рассказываем, как использовать этот инструмент для увеличения доходов и оптимизации работы с нуля и без лишней рутинности.
Мини-курсы
Обнуление НДС в туризме: кто может воспользоваться и как это сделать. Некоторым категориям туристических объектов доступно применение нулевой ставки НДС на свои услуги. Из мини-курса узнаете, кто может применять льготу по НДС в туризме и как ее получить.
Как оформить увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания. Неоднократное нарушение трудовой дисциплины позволяет применить к сотруднику меры дисциплинарного взыскания. В мини-курсе рассказываем, допускается ли в этом случае применение такой меры дисциплинарного взыскания как увольнение и как уволить сотрудника за нарушение трудовой дисциплины.
Что такое договор безвозмездного оказания услуг и как его распознать. За пару минут узнаете, что такое договор безвозмездного оказания услуг и как распознать безвозмездный договор. А еще расскажем, как заключить договор безвозмездного оказания услуг.
Что учесть при приеме на работу пенсионера. Пенсионеры принимаются на работу в общем порядке: отказать в трудоустройстве из-за предпенсионного или пенсионного возраста работодатель не вправе. Подготовили мини-курс о том, как правильно принять пенсионера на работу. Также узнаете, можно ли установить испытательный срок для сотрудника пенсионного возраста и имеет ли он право на отпуск.
Разборы
Призыв сотрудника в армию традиционно вызывает множество вопросов: всегда ли можно уволить работника по п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК? что делать, если сотрудника вызвали на медкомиссию? какой датой увольнять призывника? как рассчитать выходное пособие? и можно ли уволить «по собственному»? Ответы на эти и другие вопросы узнаете из нашего разбора.
С 1 ноября 2025 года ФНС отказывается принимать обращения по ТКС через операторов ЭДО, а это значит, что порядок электронного «общения» с налоговиками в этой части кардинально изменится. Выяснили, что именно нельзя будет передавать через оператора ЭДО и какие документы и сведения ИФНС обязана принять через ЭДО и после 1 ноября.
До 25 августа 2025 года нужно сдать уведомление по ЕНП. Подробно рассказываем о налогах и страховых взносах, которые войдут в это уведомление. А еще подготовили таблицу о том, какие коды периодов и КБК будут в августовском уведомлении.
Чтобы отразить в учете начисление и выплату сумм по договору ГПХ, а также соответствующие налоги и сборы, необходимы корректные бухгалтерские записи. Разобрали, какие бухгалтерские счета используются для учета операций по договорам ГПХ, как отражать НДФЛ по таким договорам и ответили на другие распространенные вопросы.
С 1 сентября 2025 года начинает действовать новый перечень должностей с полной матответственностью. Из разбора узнаете, как подготовиться к изменениям и может ли работник понести полную материальную ответственность, если не упомянут в перечне. Отдельно рассмотрели вопрос матответственности главбуха и бухгалтера и узнали, являются ли обязательными новые типовые договоры.
Новый закон по борьбе с мошенниками активно обсуждается профессиональным сообществом, и это понятно: изменений действительно немало. Подготовили разбор ключевых нововведений, среди которых — маркировка бизнес-номеров, запрет массовых и автоматических вызовов и использования иностранных мессенджеров для работы с клиентами, увеличение срока хранения сведений о пользователях, запрет на передачу симок посторонним и другие.
Также рассказали о создании с 1 марта 2026 года специальной ГИС по борьбе с правонарушениями, совершаемыми с помощью телекоммуникационных технологий.
Бизнесу придется маркировать звонки, банки ограничат выдачу наличных, ведомствам запретят мессенджеры — обзор нового закона по борьбе с мошенниками
С 1 сентября 2025 года заработает новый порядок расчета среднего заработка. Разобрали, как изменится расчет выходного пособия при увольнении и расчет отпускных и выяснили, какие из планируемых изменений (а их в проекте было немало) все-таки не были приняты.
С 1 сентября 2025 года изменяется ряд положений ТК, которые касаются правил премирования и депремирования, договоров о полной матответственности, рабочего времени и времени отдыха отдельных работников, труда несовершеннолетних. Рассказали о нововведениях, к которым нужно подготовиться.
Установление системы контроля доступа может стать причиной претензий и со стороны работников, и со стороны РКН и Роструда. Подготовили разбор, из которого узнаете, как ввести пропускной режим и не нарушить ТК и закон о персональных данных. Также разработали рекомендации на случай, если сотрудник отказывается получать пропуск.
Консультации
Подписка Клерк.Премиум предоставляет доступ к сервису Клерк.Консультации — безлимитным консультациям экспертов по сложным вопросам из области бухгалтерского и налогового учета, отчетности и юриспруденции. Здесь вы сможете не только получить ответ на свой вопрос, но и воспользоваться удобным поиском по базе уже проведенных консультаций. Выбрали несколько интересных вопросов этой недели:
Почему возникают переплаты при расчете аванса сотруднику за работу в выходные дни и сверхурочные в 1С:ЗУП?
Нужно ли платить какие-либо дополнительные налоги и сдавать отчеты в связи с импортом услуг?
Подписка Клерк.Премиум — это информационная и практическая поддержка, с которой вы можете быть уверены в своей работе. Экспертные статьи, разборы законов, вебинары, курсы, полезные сервисы и инструменты: с подпиской вы получаете доступ к эксклюзивным материалам, которые помогут избежать ошибок и сэкономят ваше время.
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
Начать дискуссию