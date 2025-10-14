Оплачиваемый больничный для самозанятых с 2026 года: как получить, условия

Коротко о главном:
1. Получать больничное пособие смогут только самозанятые, которые застрахуются в СФР.
2. Нужно выбрать страховую сумму 35 000 руб. или 50 000 руб. и ежемесячно платить 1 344 руб. или 1 920 руб.
3. Право на оплачиваемый больничный появится не сразу, а только после непрерывной уплаты страховых взносов в течение шести месяцев.
4. Если болеть часто и долго, сумма взносов увеличится. Если болеть мало и редко, начнет действовать скидка по ежемесячным платежам.
5. Размер пособия будет зависеть от страхового стажа, страховой суммы и длительности уплаты взносов.
За какие случаи самозанятый получит больничное пособие
Выплаты по болезни будут получать не все плательщики НПД по умолчанию, а только те, кто добровольно застрахуется в Социальном фонде России (СФР) и будет выполнять условия программы.
К страховому случаю будет относиться:
болезнь;
травма;
аборт, ЭКО;
уход за ребенком в случае болезни или другим членом семьи;
карантин самого физлица, карантин ребенка до 7 лет, который ходит в детский сад, карантин другого члена семьи;
протезирование по медпоказаниям в стационаре клиники;
лечение в санатории в РФ после выписки из стационара.
Основание — п. 2 ст. 3 законопроекта.
❌Не будет считаться страховым случаем нетрудоспособность, которая связана с беременностью и родами. На соответствующее пособие самозанятый претендовать не может. Но есть исключения.
Самозанятый сможет получить декретные в 2026 году, если он:
ИП и заплатил в 2025 году добровольные взносы в Социальный фонд в размере 7 809,12 рублей.
Работает по трудовому договору, а не только оказывает услуги на фрилансе.
Как самозанятому застраховаться для оплачиваемых больничных
Чтобы стать участником страховой программы, самозанятый должен подать заявление в территориальный орган СФР. Для этого нужно подать заявление онлайн через мобильное приложение «Мой налог» или на сайте Госуслуги. Заявление можно заполнить также на бумаге и принести в территориальный орган СФР лично.
Срок подачи заявления — не позднее 30 сентября 2027 года. Программа страхования в качестве эксперимента будет длиться до 31 декабря 2028 года включительно.
Основание — п. 3,4 ст. 4 законопроекта.
Самозанятые ИП могут выбирать, как им застраховаться — по условиям этого законопроекта или по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ст. 4 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).
Основание п. 2. ст. 4 законопроекта.
Сколько нужно заплатить, чтобы получить больничное пособие
Размер ежемесячного страхового взноса, который должен платить в СФР самозанятый, зависит от страховой суммы с учетом тарифа 3,84%.
Основание — п. 2, 7 ст. 5 законопроекта.
Фрилансер сам выбирает страховую сумму — 35 000 рублей или 50 000 рублей. Ежемесячный платеж в СФР составит 1 344 рубля или 1 920 рублей соответственно.
Страховая сумма будет повышаться при увеличении МРОТ. Основание — п. 4 ст. 5 законопроекта.
Начинать платить страховые взносы нужно со следующего календарного месяца, после того, как самозанятый застраховался. Делать это можно:
каждый месяц — не позднее последнего календарного дня месяца;
общей суммой наперед — максимум за год.
Основание — п. 6 ст. 5 законопроекта.
При желании самозанятый может изменить размер страховой суммы. Но это можно сделать только через год регулярной уплаты взносов. Если самозанятый переходит на новую страховую сумму, взносы в соответствующем размере нужно начинать платить уже в том же месяце, когда подали заявление в СФР.
Основание — п. 9 ст. 5 законопроекта.
Показали в таблице, сколько заплатит самозанятый, чтобы получить больничный в 2026 году.
Периодичность уплаты
Страховая сумма 35 000 руб.
Страховая сумма 50 000 руб.
Ежемесячный платеж
1 344
1 920
Разовый платеж за полгода (наперед)
8 064
11 520
Разовый платеж за год (наперед)
16 128
23 040
Перечислять в СФР страховые взносы можно будет в приложении «Мой налог».
Когда самозанятый сможет получить первый оплачиваемый больничный
Право на пособие по болезни появляется у самозанятого не сразу, как он застраховался. Оплату нетрудоспособности можно будет получить только после непрерывной уплаты страховых взносов в течение шести календарных месяцев.
Если самозанятый вносит разовый платеж по взносам наперед, получить пособие по болезни он сможет также — через шесть месяцев.
Основание — п. 2,3 ст. 6 законопроекта.
Через шесть месяцев регулярной уплаты взносов самозанятый получит уведомление от СФР о том, что теперь больничные будут оплачиваться. Уведомление придет в приложении «Мой налог» или на Госуслуги.
Сколько получит самозанятый в случае болезни
Размер пособия будет зависеть от страхового стажа, страховой суммы и длительности уплаты взносов.
Страховой стаж нужно будет определять с учетом периодов работы по трудовому договору, госслужбы и муниципальной службы, а также другой деятельности, в периоды которой физлицо было застраховано на случай нетрудоспособности.
Основание — п. 6 ст. 6, п. 2 ст. 8 законопроекта.
Для расчета пособия будут использовать средний заработок, который зависит от длительности уплаты страховых взносов:
70% от страховой суммы — если самозанятый платит взносы от 6 до 12 месяцев;
100% от страховой суммы — если самозанятый платит взносы более 12 месяцев.
Основание — п. 8 ст. 6 законопроекта.
Показали в таблице размер пособий, если самозанятый будет болеть целый месяц.
Длительность уплаты страховых взносов
Страховой стаж от 8 лет (100%)
Страховой стаж 5–8 лет (80%)
Страховой стаж до 5 лет (60%)
Страховая сумма
35 000 руб.
50 000 руб.
35 000 руб.
50 000 руб.
35 000 руб.
50 000 руб.
Более 12 месяцев
35 000 руб.
50 000 руб.
28 000 руб.
40 000 руб.
21 000 руб.
30 000 руб.
6–12 месяцев
24 500 руб.
35 000 руб.
19 600 руб.
28 000 руб.
14 700 руб.
21 000 руб.
Чтобы определить размер среднего дневного заработка, нужно средний заработок разделить на количество календарных дней в месяце, в котором болел самозанятый. Основание — п. 9 ст. 6 законопроекта.
Пример расчета больничного. Самозанятый болел 2 недели в августе 2026 года. Он платит страховые взносы 7 месяцев в размере 1 344 рубля. Страховой стаж — 6 лет.
Выплата по больничному составит: 19 600 руб. / 31 день * 14 дней = 8 852 рубля.
Если самозанятый подаст заявление о смене страховой суммы, пособие будет рассчитано с учетом новой суммы только через шесть месяцев уплаты взносов в новом размере. Основание — п. 10 ст. 6 законопроекта.
❌Самозанятый не получит пособие по болезни за период:
в котором он арестован, в том числе и в случае административного ареста;
в котором проводится судебно-медицинская экспертиза.
Основание — п. 7 ст. 6 законопроекта.
Сумму больничного СФР перечислит на счет самозанятого, который он укажет в заявлении. Деньги поступят в течение 10 рабочих дней со дня закрытия листка нетрудоспособности. Но для оплаты больничного самозанятый обязательно должен дать согласие в приложении «Мой налог» или через Госуслуги по форме, которую установит Соцфонд.
Основание — п. 12,13 ст. 6 законопроекта.
Когда самозанятый может не платить страховые взносы
Если самозанятый заболеет и у него будет на этот период листок нетрудоспособности, он сможет не платить за эти дни страховые взносы.
Если болезнь будет длиться меньше месяца, нужно заплатить взносы в сумме, пропорциональной количеству остальных календарных дней в этом месяце.
Основание — п. 10 ст. 5 законопроекта.
Если самозанятый будет болеть весь месяц и воспользуется правом не платить за него взносы, период непрерывной уплаты страховых взносов продлится на этот месяц. Соответственно право на первый оплачиваемый больничный наступит на месяц позже.
Основание — п. 11 ст. 5 законопроекта.
Пример. Самозанятый застраховался в СФР и заболел в марте 2026 года. Он болел весь календарный месяц и не стал платить взносы в марте. Первый оплачиваемый больничный он сможет получить тогда не в июне, а только в июле 2026 года.
В каком случае можно будет платить меньше взносов
Если самозанятый будет регулярно платить страховые взносы в течение определенного периода и ни разу не оформит больничный и не получит пособие, начиная со следующего месяца начнет действовать скидка на ежемесячную сумму взносов. Размер скидки зависит от периода, в котором самозанятый не получал пособие:
10% — если самозанятый не будет болеть полтора года;
30% — если самозанятый не будет болеть два года.
Эта скидка будет действовать, пока самозанятый не воспользуется правом на оплачиваемый больничный.
Основание — п. 12,13 ст. 5 законопроекта.
В каком случае придется платить по повышенному тарифу
Если самозанятый будет часто и долго болеть, сумма ежемесячного платежа увеличится:
на 10% — если за второй год страхования сумма больничных пособий превысит размер страховой суммы более, чем на 50%;
на 30% — если за полтора года страхования сумма больничных пособий превысит размер страховой суммы более, чем на 50%.
Основание — п. 14,15 ст. 5 законопроекта.
Что будет, если самозанятый не заплатит взносы
Если за очередной календарный месяц самозанятый перечислит неполную сумму взносов или не заплатит их вообще, с первого числа следующего месяца добровольное страхование прекращается.
Но это не касается случаев, когда самозанятый не платил взносы за период, в который он болел с оформленным листком нетрудоспособности.
Основание — п. 16 ст. 5 законопроекта.
Добровольное страхование прекратится и в таких случаях:
Если самозанятый подаст соответствующее заявление в СФР.
Если самозанятый утратит статус плательщика НПД.
Если самозанятый умрет.
СФР примет решение о прекращении добровольного страхования в течение пяти рабочих дней с момента поступления заявления или информации от налоговиков об утрате статуса плательщика НПД.
Основание — п. 1,2 ст. 7 законопроекта.
Чек-лист для самозанятого: как получить оплачиваемый больничный в 2026 году
Готово
Что нужно сделать, чтобы получить деньги за больничный лист
✅
Определитесь со страховой суммой, от которой будет зависеть размер ежемесячных платежей и сумма больничного пособия. Нужно выбрать 35 000 руб. или 50 000 руб.
✅
Зарегистрируйтесь в СФР как добровольный страхователь — подайте заявление при личном посещении территориального органа, в приложении «Мой налог» или через сайт Госуслуги
✅
Регулярно платите страховые взносы в полном размере. Можно платить ежемесячно или единоразово наперед (максимум за 12 месяцев). Ежемесячный платеж составит 1 344 руб. или 1 920 руб.
✅
Чтобы получить пособие по болезни, оформите листок нетрудоспособности в медучреждении. Но претендовать на выплату можно не ранее шести месяцев непрерывной уплаты взносов
✅
Заполните форму, которая подтверждает согласие на оплату больничного и направьте ее в СФР с помощью мобильного приложения «Мой налог» или через Госуслуги
✅
В течение 10 рабочих дней со дня закрытия листка нетрудоспособности СФР перечислит деньги на расчетный счет, который вы указали в заявлении
