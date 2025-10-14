Оплачиваемый больничный для самозанятых с 2026 года: как получить, условия

Коротко о главном:

1. Получать больничное пособие смогут только самозанятые, которые застрахуются в СФР.

2. Нужно выбрать страховую сумму 35 000 руб. или 50 000 руб. и ежемесячно платить 1 344 руб. или 1 920 руб.

3. Право на оплачиваемый больничный появится не сразу, а только после непрерывной уплаты страховых взносов в течение шести месяцев.

4. Если болеть часто и долго, сумма взносов увеличится. Если болеть мало и редко, начнет действовать скидка по ежемесячным платежам.

5. Размер пособия будет зависеть от страхового стажа, страховой суммы и длительности уплаты взносов.