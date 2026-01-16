Новая ставка 22% и НДС на УСН: как перейти без ошибок

Записи вебинаров

С 1 января 2026 года ставка НДС увеличена до 22%, а лимит освобождения от НДС для УСН снижен до 20 млн рублей. В результате изменений многие упрощенцы могут автоматически стать плательщиками НДС, поэтому критически важно не просто перейти на ставку 22%, а сделать все правильно. На вебинаре спикер Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России рассказала, как корректно оформить переход, чтобы не столкнуться с отказами в вычете и доначислением налога.

На консультации с экспертом 1С с опытом работы более 25 лет Константином Соболевским разобрали изменения в работе с 1С и обсудили самые важные аспекты работы в 1С: ЗУП, 1С: Бухгалтерия, 1С: ERP и т. д. Также спикер ответил на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки и на вопросы из чата консультации.

Форма и порядок заполнения ЕФС-1 обновились: изменения затронули коды, структуру и документы для подтверждения стажа. Спикер вебинара Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра рассказала, как правильно заполнить новую ЕФС-1 в 2026 году. Также разобрали, как избежать распространенных ошибок в кадровых документах и как изменится порядок оформления трудовых договоров для мобилизованных сотрудников.