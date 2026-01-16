Новая ставка 22% и НДС на УСН: как перейти без ошибок

А еще предлагаем познакомиться с другими самыми важными и интересными материалами этой недели.
Записи вебинаров
С 1 января 2026 года ставка НДС увеличена до 22%, а лимит освобождения от НДС для УСН снижен до 20 млн рублей. В результате изменений многие упрощенцы могут автоматически стать плательщиками НДС, поэтому критически важно не просто перейти на ставку 22%, а сделать все правильно. На вебинаре спикер Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России рассказала, как корректно оформить переход, чтобы не столкнуться с отказами в вычете и доначислением налога.
На консультации с экспертом 1С с опытом работы более 25 лет Константином Соболевским разобрали изменения в работе с 1С и обсудили самые важные аспекты работы в 1С: ЗУП, 1С: Бухгалтерия, 1С: ERP и т. д. Также спикер ответил на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и профпереподготовки и на вопросы из чата консультации.
Форма и порядок заполнения ЕФС-1 обновились: изменения затронули коды, структуру и документы для подтверждения стажа. Спикер вебинара Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра рассказала, как правильно заполнить новую ЕФС-1 в 2026 году. Также разобрали, как избежать распространенных ошибок в кадровых документах и как изменится порядок оформления трудовых договоров для мобилизованных сотрудников.
Конспекты вебинаров
Импорт товаров в 2026 году, актуальные способы расчетов с зарубежными партнерами, штрафные санкции и последствия за несоблюдение законодательства: ВЭД всегда вызывает много вопросов. Эти и другие нюансы внешнеэкономической деятельности разобрали на консультации с экспертом, главным бухгалтером и автором обучающих программ по ВЭД, НДС и маркетплейсам Еленой Клиновой.
Мини-курсы
Что делать с зарплатой, НДФЛ и страховыми взносами умершего сотрудника. Из мини-курса узнаете, кому нужно выплатить зарплату умершего работника, а также облагаются ли такие выплаты НДФЛ и нужно ли начислять страховые взносы.
Как корректно рассчитать срок на выставление счета-фактуры. Разобрали, в какой срок нужно выставлять счета-фактуры и как его рассчитать. Также выяснили, могут ли отказать в вычете НДС при просрочке выставления документа.
Что делать кадровику, если срочный договор стал бессрочным. Если срок договора истек, но сотрудник продолжил работу, договор становится бессрочным. За пару минут узнаете, что делать кадровику в такой ситуации, как скорректировать кадровую отчетность и какие изменения нужно внести в кадровые документы.
Как вернуть средства, которые задолжал контрагент. Если контрагент не оплачивает товары или услуги, можно попытаться взыскать задолженность в досудебном порядке. Разобрали, как это происходит, а также выяснили, можно ли переуступить долг и как инициировать банкротство контрагента.
Разборы
В 2026 году кадровикам и бухгалтерам придется работать в условиях тотального контроля и всевозможных изменений. Чтобы вам было проще разобраться в нововведениях, рассказали о ключевых новшествах в трудовом законодательстве: рост МРОТ, работа с мигрантами, несовершеннолетними и инвалидами, новое в трудовых проверках и другие.
Обзор разъяснений декабря по налоговой теме. Информация, которая поможет вам в работе: про НДФЛ, НДС, страховые взносы и другие важные моменты.
Выплачивается ли премия сотруднику при отмене дисциплинарного взыскания? Ответ на этот вопрос дал суд. Рассказываем о сути дела, позиции работодателя и решении суда.
Разбираем порядок действий бухгалтера и сотрудника при отмене командировки и налоговые последствия такой ситуации. Также в разборе вы найдете примеры проводок по отмененной командировке.
Консультации
Клерк.Консультации — это доступ к профессиональной поддержке для бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей. Эксперты Клерк.Консультаций готовы ответить на самые сложные вопросы по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам. А если вам потребуется дополнительная консультация, вы сможете пообщаться с экспертом в формате диалога.
Среди самых популярных вопросов этой недели:
Существует ли шаблон пояснений к отчетности по упрощенной форме и как подписываются такие пояснения?
Какие ставки УСН установлены с 1 января 2026 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области?
