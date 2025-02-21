ТОП–11 статей в блогах за неделю: что было интересно читателям «Клерка»

Лидер нашего рейтинга — статья в блоге «Ак Барс Банка» с подробным разбором сколько и когда придется заплатить ИП в 2025 году (и что будет, если этого не сделать). Интерес читателей понятен: вопросы уплаты страховых взносов ИП остаются актуальными весь год и всегда волнуют предпринимателей.

Свою роль здесь сыграла и популярность блога «Ак Барс Банка» у читателей. Банк давно ведет блог на «Клерке», и подписчики ценят его за высокое качество материалов. Поэтому можно сказать, что сработало сразу несколько факторов: актуальная тема, доверие аудитории, узнаваемость и экспертность.