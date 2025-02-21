ТОП–11 статей в блогах за неделю: что было интересно читателям «Клерка»

1. «Страховые взносы ИП в 2025 году: сколько и когда платить» (19 890 открытий)
Лидер нашего рейтинга — статья в блоге «Ак Барс Банка» с подробным разбором сколько и когда придется заплатить ИП в 2025 году (и что будет, если этого не сделать). Интерес читателей понятен: вопросы уплаты страховых взносов ИП остаются актуальными весь год и всегда волнуют предпринимателей.
Свою роль здесь сыграла и популярность блога «Ак Барс Банка» у читателей. Банк давно ведет блог на «Клерке», и подписчики ценят его за высокое качество материалов. Поэтому можно сказать, что сработало сразу несколько факторов: актуальная тема, доверие аудитории, узнаваемость и экспертность.
2. «Какие виды работ и услуг могут оказывать самозанятые в 2025 году: памятка для заказчиков» (14 503 открытий)
Статья в блоге компании WinWork — пример того, как трафиковая тема способна увеличить охваты и расширить аудиторию. Читателям интересны материалы, в которых они в доступной форме могут получить ответы на свои вопросы.
3. «Как правильно заполнить декларацию по УСН за 2024 год: новая форма, пример заполнения» (10 350 открытий)
За 2024 те, кто работает на упрощенке, должны отчитаться по новой форме. А это значит, что бизнес на УСН точно будет искать информацию по этому вопросу. Материал компании «Такском» — идеальная иллюстрация стопроцентного попадания в целевую аудиторию и грамотного использования инфоповода: до 25 марта сдают декларацию организации, до 25 апреля — ИП. Плюсом — раскачанный блог, которому доверяют читатели.
4. «Справка о доходах и суммах НДФЛ (бывшая 2-НДФЛ) за 2024 год: как заполнить» (7 745 открытий)
Аналогичный пример — материал от сервиса «Мое дело». 25 февраля 2025 года — последний день для подачи справки НДФЛ за 2024 год в составе годовой 6-НДФЛ, и компании удалось использовать этот инфоповод по максимуму. Также нельзя не учитывать популярность блога сервиса у аудитории: читатели привыкли, что в нем можно найти экспертный контент по самым актуальным вопросам.
5. «Гранты и субсидии для малого бизнеса в 2025 году» (3 592 открытия)
Статья в блоге платформы «Самозанятые.рф» попала в интересы целевой аудитории. Малый бизнес хочет знать, на какую поддержку от государства может рассчитывать, и в этой статье как раз собрана вся необходимая информация о грантах, субсидиях и другой финансовой помощи.
6. «Торговля на рынке 2025: когда нужна касса, штрафы за неприменение ККТ» (1 627 открытий)
7. «Как распределять взносы при совмещении УСН и патента» (1 554 открытий)
Распределение страховых взносов между спецрежимами, если предприниматель совмещает УСН и ПСН — вопрос, который не потеряет своей актуальности на протяжении всего года. Тем более что блогу «СберРешений» на «Клерке» аудитория привыкла доверять: в нем регулярно публикуется экспертный контент на самые волнующие темы.
8. «Декларация по НДС: новая форма с 2025 года» (1 442 открытия)
Очередной пример популярной статьи в блоге сервиса «Мое дело» — материал, посвященный новой форме декларации по НДС. Из-за изменений в отчете читатели ожидаемо интересуются порядком его заполнения, поэтому открытия будут расти. И, конечно, увеличению количества просмотров способствует то, что у сервиса раскачанный блог с действительно экспертным контентом.
9. «Декларация 3-НДФЛ за 2024 год для ИП: как заполнить, образец» (1 378 открытий)
Следующая статья в нашем рейтинге — еще один аналогичный материал от «Моего дела». Рецепт успеха универсальный: публикация на актуальную тему, размещенная в популярном блоге.
10. «Налог на недвижимость организации в 2025 году: способы расчета, порядок и сроки уплаты, декларация» (1 157 открытий)
Для продвижения этой публикации в блоге «КСК ГРУПП» использовались инструменты SEO-оптимизации. Свою роль сыграла и актуальность темы, причем интересоваться тем, как без ошибок исчислить налог, по какой налоговой ставке и в какие сроки отчитаться, аудитория будет на протяжении всего года.
11. «Как продать долю в ООО третьему лицу в 2025: пошаговая инструкция» (1 014 открытий)
Наш рейтинг завершает еще один материал в блоге «КСК ГРУПП» — полезная статья по достаточно сложному вопросу. К ее продвижению также подошли комплексно: актуальная тема, качественный контент и SEO-оптимизация.
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