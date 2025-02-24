Как банку продвигать факторинг через контент-маркетинг и прогревать аудиторию

Почему банки выбирают контент-маркетинг
Банковский сектор — высококонкурентная сфера: не случайно, что по объему рекламных инвестиций лидирующую позицию занимают именно банки. Среди многообразия используемых инструментов продвижения особое место принадлежит контент-маркетингу, который в отличие от прямой рекламы ориентирован на ненавязчивое приведение клиента к покупке.
Как это работает? Компания (в нашем случае — банк) создает и распространяет ценный для аудитории контент, в котором клиенты способны найти решение своих задач и проблем или просто получить полезную для себя информацию. По сути, контент-маркетинг — это диалог с аудиторией. У него нет цели продать продукт или услугу моментально: контент-маркетинг действует мягко и постепенно формирует лояльную аудиторию.
Однако акцент на долгосрочные отношения с клиентами вовсе не означает, что от первого касания до покупки пройдет много времени. Нередко контент-маркетинг продает сразу же: среди его задач — не только повышение узнаваемости бренда и формирование лояльной аудитории, но и привлечение трафика и лидов. И, как результат, рост продаж.
Один из секретов эффективности контент-маркетинга — правильный выбор площадки для размещения материалов. Например, при запуске блога на «Клерке» вы получаете доступ к активной заинтересованной аудитории: предпринимателям, финансистам, руководителям компаний, бухгалтерскому сообществу. Вам не придется самостоятельно «выращивать» аудиторию, как это происходит при ведении блога на собственных площадках или в аккаунтах компаний в социальных сетях.
Читателями и подписчиками вашего блога на «Клерке» будут именно те, кто непосредственно связан с принятием решений по финансовым вопросам. В большинстве случаев мнение лица, принимающего решение, опирается на советы сотрудников бухгалтерии и финансового отдела.
Как контент-маркетинг помогает донести ценность факторинга до клиентов
Контент-маркетинг способен говорить с аудиторией на доступном для нее языке о самых сложных и даже незнакомых продуктах. При продвижении факторинга эта способность становится одним из ключевых преимуществ: контент-маркетинг не просто «рекламирует услугу», а показывает, как работает продукт, какую пользу он принесет бизнесу и какие проблемы поможет решить.
При этом здесь важно соблюдать баланс. Главное условие контент-маркетинга — создаваемый контент должен приносить реальную пользу: только в этом случае удастся завоевать доверие аудитории. Но акцент на пользе и экспертности не означает полный отказ от рекламы, иначе смысл контент-маркетинга будет потерян.
Повысить доверие аудитории помогают успешные кейсы. Поделитесь историями клиентов, которые воспользовались факторингом: реальный опыт всегда более убедителен, чем рассказ о преимуществах продукта от лица самого банка.
Какие задачи решает контент-маркетинг
Увеличивает узнаваемость. Хороший контент помогает выйти на новую аудиторию. Наряду с продвижением факторинга, контент-маркетинг повысит узнаваемость банковского бренда и повлияет на продажи других продуктов.
Укрепляет имидж. Контент-маркетинг формирует положительный образ бренда в глазах потенциальных покупателей. Банк, как и его продукты, воспринимаются аудиторией в позитивном ключе.
Привлекает трафик и лиды. Информативный контент привлекает трафик и лиды за счет нацеленности на решение задач вашей целевой аудитории. Например, в публикации в блогах на «Клерке» мы добавляем лид-формы: читатель, который уже заинтересовался вашим продуктом, с удовольствием оставит свои контакты.
Повышает лояльность. Клиенты ценят желание сделать их жизнь лучше. Публикуя качественный и полезный контент, вы повышаете лояльность аудитории. Клиенты становятся менее восприимчивыми к предложениям конкурентов и легче совершают повторные покупки. А вообще наш опыт показывает, что контент-маркетинг справляется с задачей прогрева аудитории с разной степенью знакомства с продуктом.
Продвижение банковских услуг на «Клерке»
«Клерк» — это не просто площадка для запуска блога: мы комплексно подходим к продвижению контента и разрабатываем стратегию с учетом вашего запроса и особенностей продукта. Подготовим контент-план на весь период сотрудничества, проведем мастер-класс с редакцией, проанонсируем ваши статьи на главной странице и создадим к ним обложки. В блоге вы можете публиковать как собственные материалы, так и воспользоваться помощью нашей редакции в создании контента.
И немного о том, какие инструменты «Клерк» дополнительно использует для продвижения. При публикации первой статьи мы проанонсируем ваш блог в рассылке «Ночной бухгалтер». Также вы можете разместить информацию о своем продукте в других email-рассылках «Клерка» — «Утренний бухгалтер», «Чемодан вебинаров» или выбрать сегментированную рассылку.
А если хотите лично рассказать о своем продукте широкой аудитории, проведем партнерский вебинар — это совместное с «Клерком» онлайн-мероприятие. Мы берем на себя организационные вопросы, предоставляем площадку, анонсируем мероприятие и гарантируем результат — от 150 лидов.
Также «Клерк» активно работает с социальными сетями: у нас более 100 тыс. подписчиков. Проанонсируем ваши публикации, расскажем о продуктах: у нас вовлеченная аудитория, которая заинтересована в качественных банковских услугах.
Еще один инструмент продвижения — медийная и баннерная реклама. Визуальный контент привлекает внимание и воздействует на эмоции аудитории, отлично справляется с задачей увеличения охватов и обеспечивает поток лидов. На «Клерке» мы работаем с различными форматами, включая pop-up, промобар, перетяжки и объявления.
Контент способен сформировать спрос и убедить аудиторию, что ваш продукт действительно нужный и полезный. С «Клерком» вы можете быть уверены в результате: наша технология продвижения доказала свою эффективность для различных направлений, включая финансовые услуги. Напишите нам, чтобы получить выгодное предложение.
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