Как банку продвигать факторинг через контент-маркетинг и прогревать аудиторию

Банковский сектор — высококонкурентная сфера: не случайно, что по объему рекламных инвестиций лидирующую позицию занимают именно банки. Среди многообразия используемых инструментов продвижения особое место принадлежит контент-маркетингу, который в отличие от прямой рекламы ориентирован на ненавязчивое приведение клиента к покупке.

Как это работает? Компания (в нашем случае — банк) создает и распространяет ценный для аудитории контент, в котором клиенты способны найти решение своих задач и проблем или просто получить полезную для себя информацию. По сути, контент-маркетинг — это диалог с аудиторией. У него нет цели продать продукт или услугу моментально: контент-маркетинг действует мягко и постепенно формирует лояльную аудиторию.

Однако акцент на долгосрочные отношения с клиентами вовсе не означает, что от первого касания до покупки пройдет много времени. Нередко контент-маркетинг продает сразу же: среди его задач — не только повышение узнаваемости бренда и формирование лояльной аудитории, но и привлечение трафика и лидов. И, как результат, рост продаж.

Один из секретов эффективности контент-маркетинга — правильный выбор площадки для размещения материалов. Например, при запуске блога на «Клерке» вы получаете доступ к активной заинтересованной аудитории: предпринимателям, финансистам, руководителям компаний, бухгалтерскому сообществу. Вам не придется самостоятельно «выращивать» аудиторию, как это происходит при ведении блога на собственных площадках или в аккаунтах компаний в социальных сетях.

Читателями и подписчиками вашего блога на «Клерке» будут именно те, кто непосредственно связан с принятием решений по финансовым вопросам. В большинстве случаев мнение лица, принимающего решение, опирается на советы сотрудников бухгалтерии и финансового отдела.