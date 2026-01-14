Клерк.Конференции 2026: открываем новую страницу

Участник или партнер: доступные форматы

Вы можете присоединиться к Клерк.Конференциям в качестве участника или партнера: выбор формата зависит от ваших целей.

Участие в конференции подойдет, если вы хотите выйти на новый уровень в профессии, в числе первых узнавать обо всех изменениях и новшествах, установить полезные контакты и получить практические рекомендации, которые помогут работать без стресса и ошибок. Клерк.Конференции — это всегда про актуальные знания, возможность задать вопросы экспертам, обмен опытом с коллегами, новые идеи и подходы.

Если же ваша цель — продвижение компании и ее продуктов, рекомендуем обратить внимание на партнерство. Статус официального партнера Клерк.Конференции — это:

Прямой доступ к качественной целевой аудитории. Участники конференций «Клерка» — представители профессионального сообщества, которые понимают ценность мероприятия.

Эффективные инструменты для продвижения. Мы упоминаем наших партнеров во всех медиаресурсах «Клерка» и продвигаем офлайн на мероприятиях.

Выполнение всего комплекса задач. Партнерство — это возможность повысить узнаваемость вашего бренда, презентовать уникальное предложение, наполнить базу целевыми контактами и подтвердить ваше лидерство на рынке.

Теплое взаимодействие с аудиторией. Наши мероприятия ценят не только за актуальные темы, топовых лекторов и полезные практические знания, но и за особую атмосферу сообщества «Клерка». А это значит, что вы сможете легко установить контакт со своими потенциальными клиентами.

Статус партнера «Клерка» — это практически 100% доверие. Аудитория воспринимает наших партнеров как надежных участников рынка, которые гарантируют качество своих услуг и продуктов.