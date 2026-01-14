Клерк.Конференции 2026: открываем новую страницу

Самое главное:
Конференции «Клерка» — это действительно полезная информация, которая реально помогает в работе, лучшие спикеры, внимание к деталям и уникальная атмосфера.
Многие бухгалтеры готовы подтвердить: каждый год «Клерк» проводит мероприятия, которые становятся важным событием для всего профессионального сообщества. На наших мероприятиях участники расширяют деловые связи — находят партнеров, контрагентов, поставщиков услуг и клиентов.
Сегодня аудитория «Клерка» — это не только бухгалтеры, налоговые консультанты и кадровики, но и финансовые директора и руководители бизнеса. Поэтому мы расширяем тематику наших мероприятий.
Принять участие в Клерк.Конференциях возможно не только в качестве слушателя, но и как партнер мероприятия. Выбирать подходящий формат мы рекомендуем в зависимости от ваших целей — профессиональное развитие или продвижение бизнеса.
Какие мероприятия запланировали на 2026 год
Конференция для HR. И сразу об одном из наших новых направлений — 19 марта 2026 года мы проводим Всероссийскую конференцию для HR-специалистов в Краснодаре. В формате круглых столов по секциям обсудим все, что волнует представителей HR-отрасли: вызовы, тренды, перспективы и технологии.
XI Всероссийская бухгалтерская конференция. Наше традиционное мероприятие для бухгалтеров — Всероссийская бухгалтерская конференция — состоится 5 июня 2026 года в онлайн-формате. Максимум полезной информации, важные изменения, обсуждение самых волнующих вопросов с ведущими экспертами: за один день узнаете все, что другие изучают месяцами.
Всероссийская конференция для финансовых директоров и руководителей бизнеса. Еще одна «премьера» этого года — конференция для финансовых директоров и руководителей бизнеса, которая пройдет 11 сентября 2026 года в Сочи. Мероприятие станет пространством для профессионального роста, расширения компетенций и обмена идеями.
ХII Всероссийская бухгалтерская конференция. 10–11 декабря 2026 года приглашаем на ХII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию в Москве. Наши бухгалтерские конференции — это топовые спикеры, обсуждения самых горячих тем, нетворкинг и особая незабываемая атмосфера.
Посетители Клерк.Конференций — бухгалтеры и руководители компаний, финансовые директора и представители смежных сегментов. Наши конференции собирают живую аудиторию, которая заинтересована в профессиональном росте, качественных услугах и хороших продуктах.
Участник или партнер: доступные форматы
Вы можете присоединиться к Клерк.Конференциям в качестве участника или партнера: выбор формата зависит от ваших целей.
Участие в конференции подойдет, если вы хотите выйти на новый уровень в профессии, в числе первых узнавать обо всех изменениях и новшествах, установить полезные контакты и получить практические рекомендации, которые помогут работать без стресса и ошибок. Клерк.Конференции — это всегда про актуальные знания, возможность задать вопросы экспертам, обмен опытом с коллегами, новые идеи и подходы.
Если же ваша цель — продвижение компании и ее продуктов, рекомендуем обратить внимание на партнерство. Статус официального партнера Клерк.Конференции — это:
Прямой доступ к качественной целевой аудитории. Участники конференций «Клерка» — представители профессионального сообщества, которые понимают ценность мероприятия.
Эффективные инструменты для продвижения. Мы упоминаем наших партнеров во всех медиаресурсах «Клерка» и продвигаем офлайн на мероприятиях.
Выполнение всего комплекса задач. Партнерство — это возможность повысить узнаваемость вашего бренда, презентовать уникальное предложение, наполнить базу целевыми контактами и подтвердить ваше лидерство на рынке.
Теплое взаимодействие с аудиторией. Наши мероприятия ценят не только за актуальные темы, топовых лекторов и полезные практические знания, но и за особую атмосферу сообщества «Клерка». А это значит, что вы сможете легко установить контакт со своими потенциальными клиентами.
Статус партнера «Клерка» — это практически 100% доверие. Аудитория воспринимает наших партнеров как надежных участников рынка, которые гарантируют качество своих услуг и продуктов.
Ищете новые каналы для продвижения вашей компании?
Привлекайте клиентов на платформе «Клерка» с аудиторией 10 млн пользователей
Часто задаваемые вопросы
Что предусматривает статус партнера конференции?
Нашим официальным партнерам доступны специальные активности: выступления, демонстрация ролика в перерывах конференции, размещение спецпредложения на лендинге конференции, добавление спецпредложения в каталог и его анонсирование в email-рассылках по участникам конференции.
Для продвижения партнеров «Клерк» использует только проверенные инструменты — установим фирменный баннер компании в зоне проведения мероприятия, разместим логотипы партнера в трансляции и логотип на сайте конференции, интегрируем бренд в рекламную кампанию, пресс-релизы и пост-релизы. Также партнерам доступно брендирование в печатной продукции и размещение рекламных материалов в пакетах участников — для высокой конверсии в первую коммуникацию.
У конференции может быть несколько партнеров или только один?
Партнеров может быть несколько. Партнерство с Клерк.Конференцией возможно в статусе генерального партнера, специального партнера и партнера.
Что дает выступление представителя партнера на конференции?
Выступление спикера компании усиливает ее экспертный статус, дает прямой контакт с ЦА, помогает донести ключевые месседжи и привлечь новых клиентов.
Можно ли принять участие в конференции онлайн?
Даже если конференция проводится офлайн (а это большинство мероприятий), вы можете присоединиться к ней онлайн. Мы подберем оптимальные digital-инструменты, которые помогут повысить узнаваемость и привлечь целевых клиентов даже без фактического присутствия на конференции.
Будут ли доступны записи выступлений?
Да, полная запись выступлений доступна всем Премиум-пользователям на сайте — их число составляет более 6 000 человек. Также запись может приобрести любой посетитель в течение года. Кроме этого участники получают конспекты и презентации спикеров, которые можно использовать как практический материал в работе.
Хотите стать партнером или присоединиться к конференции в качестве участника? Напишите нам: расскажем про все доступные форматы и обсудим детали.
