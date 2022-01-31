Налоговые споры по НДС: вычет без счета-фактуры и корректировка базы по решению суда

Споры по НДС в 2021 году, на которые необходимо обратить внимание в 2022 году.

Когда можно заявить на вычет по НДС

Срок для заявления вычета заканчивается в последний день квартала, в котором истекают 3 года.

Ситуация

Налогоплательщик 24.04.2019 представил в инспекцию первичную налоговую декларацию по НДС за 1 кв. 2019 года, заявив право на применение налогового вычета по НДС, предъявленного ему в 1 кв. 2016 года по сделке с контрагентом. Налоговый орган отказал налогоплательщику в вычете.

Суды трех инстанций подтвердили позицию налоговиков. ВС РФ отказался пересматривать данные выводы.

Дело № А63-4186/2020.

Восстановление НДС при отгрузке товара по авансу

Обязанность покупателя восстанавливать НДС подлежит реализации в том периоде, в котором продавец отгрузил покупателю товары.

Ситуация

Налогоплательщик представил налоговую декларацию по НДС, в которой, приняв к вычету НДС с суммы оплаты, перечисленной в адрес контрагента (поставщика), не отразил операции по приобретению товаров у контрагента и не восстановил суммы НДС, ранее принятые к вычету с сумм предварительной оплаты за поставленный товар. Налоговый орган начислил налогоплательщику НДС и штраф.

Суды трёх инстанций отметили, что восстановлению подлежат суммы НДС, определенные исходя из сумм, которые по итогам налогового периода перестают являться авансом.

Обязанность покупателя восстанавливать НДС подлежит реализации в том периоде, в котором продавец отгрузил покупателю товары (работы, услуги) и у последнего возникло право на налоговый вычет в размере, указанном продавцом в счете-фактуре при такой отгрузке.

ВС РФ отказался пересматривать дела.

Дело № А32-31892/2020.

Вычет по НДС без счета-фактуры: возможно или нет?

Налогоплательщик при отсутствии счета-фактуры вправе применить налоговый вычет при наличии иных документов, подтверждающих сумму НДС.

Ситуация

Налогоплательщиком были заявлены вычеты по НДС на основании кассовых чеков на приобретение ГСМ для заправки служебного автомобиля, принадлежащего ООО на праве собственности, в целях использования в предпринимательской деятельности.

В кассовых чеках, предъявленных налоговому органу, НДС выделен отдельной строкой.

Налоговый орган посчитал применение вычетов на основании кассовых чеков неправомерным.

Суды двух инстанции, встав на сторону налогоплательщика, руководствовались правовыми позициями, изложенными сформулированными КС РФ и ВАС, в соответствии с которыми счет-фактура не является единственным документом для предоставления налогоплательщику налоговых вычетов по НДС. Суд округа согласился с выводами нижестоящих судов.

Дело № А70-4528/2021.

Факсимиле вместо живой подписи на счете-фактуре

Подписание счёт-фактуры с помощью факсимиле.

Ситуация

Контрагент налогоплательщика подписал счета-фактуры с помощь факсимиле. Налоговый орган отказал налогоплательщику в вычете НДС.

Суды трех инстанции согласились с налоговым органом. ВС РФ отказался пересматривать данный спор и напомнил:

согласно п. 6 ст. 169 НК, счет-фактура подписывается руководителем и главным бухгалтером организации либо иными лицами, уполномоченными на то приказом по организации или доверенностью от имени организации.

Таким образом, ВС подтвердил, что выводы судебных инстанций соответствуют правовой позиции Президиума ВАС РФ, изложенной в Постановлении № 4134/11.

Дело № А26-2242/2020.

Корректируем правильно базу по НДС

Корректировка базы по НДС должна быть в том налоговом периоде, в котором товар фактически был возвращен покупателем поставщику.

Ситуация

Налогоплательщик подал уточненку, исключив счета-фактуры, ранее выставленные своему контрагенту, на основании решения суда, по которому сумма оплаты данному контрагенту признана неосновательным обогащением. Налоговый орган посчитал, что у налогоплательщика нет права исключать счета-фактуры только на основании решения суда.

Суды двух инстанций согласились с позицией налогового органа и отказали налогоплательщику в удовлетворении требований. Кассация подтвердила верность позиции нижестоящих судов, так как в материалах дела отсутствуют доказательства возврата суммы оплаты, частично полученной в счет предстоящих поставок товаров, а соглашение об изменении объема выполненных работ и корректировочные счета-фактуры не составлялись.

Дело № А65-7803/2021.

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